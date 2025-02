20 raisons pour lesquelles vous pourriez être arrêté

Il est extrêmement dangereux de conduire avec un pneu dégonflé ou à plat. Vous pourriez perdre le contrôle et vous blesser gravement vous-même et les autres autour de vous, et cela pourrait également entraîner des réparations coûteuses et des dommages à votre véhicule. Pour éviter d’être arrêté par la police lorsque vous vous trouvez dans cette situation, mettez vos feux de détresse et arrêtez-vous immédiatement dans un endroit sûr.