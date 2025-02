20 pilotes de NASCAR qui ont tragiquement perdu la vie sur la piste

Les moteurs rugissent, les pneus griffent l’asphalte, et pendant un instant, la vitesse semble infinie. Mais dans la NASCAR, la poursuite de la victoire peut parfois se faire au prix d’un coût dévastateur et tragique. Malheureusement, de nombreuses courses dans l’histoire longue de ce sport n’ont pas pris fin en célébrations et en applaudissements, mais plutôt en silence et en deuil. Prenez un moment pour regarder en arrière les pertes les plus tragiques de la NASCAR qui ont redéfini le sport à jamais.