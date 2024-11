20 pays classent leur voiture la plus populaire

Considérée comme une économie mondiale compétitive et un géant de la fabrication, la Chine a vendu plus de 450 000 unités du BYD Song Plus, ce qui en fait le véhicule le plus populaire de la région. Ce que le Song Plus fait mieux que la plupart des autres véhicules est de rationaliser l’efficacité et la puissance, élevant ainsi la dynamique de conduite respectueuse de l’environnement.