20 marques de voitures de luxe dont vous n’avez jamais entendu parler de votre vie

Crédit Alexander-93 on Wikimedia

Connu pour la conception des plus belles voitures Ferrari, Pininfarina est devenu lui-même un constructeur avec la Battista. Cette hypercar électrique offre près de 1 900 chevaux, ce qui en fait l’un des véhicules de production les plus rapides jamais réalisés. L’héritage de l’élégance italienne de l’entreprise reste, mais maintenant avec un avenir silencieux et électrifié.