20 façons éblouissantes de personnaliser votre voiture

Parfois, moins c’est plus, et c’est là que la suppression des badges entre en jeu. Si vous souhaitez un look plus épuré, vous pouvez enlever ces tampons supplémentaires d’usine. Vous pouvez même ajouter quelque chose de personnel. Dans ce cas, optez pour des badges personnalisés qui peuvent raconter votre histoire tout en gardant un aspect professionnel.