20 façons amusantes et utiles de rendre le trafic plus supportable

Vous pouvez également vous lancer un défi (et défier vos enfants) avec un simple jeu mental. Choisissez une couleur et comptez combien de voitures vous voyez dans cette teinte. Ou jouez au jeu des plaques d’immatriculation: essayez de former des mots avec les lettres que vous voyez. C’est étonnamment addictif et le temps file.