20 des voitures les plus détestées et moquées de l’histoire

Il faut un design particulier pour remporter le prix de la “Voiture la plus laide”, et le SsangYong Rodius l’a fait sans effort. Entre une minivan, un SUV et un accident malheureux, ses proportions inégales ont déconcerté les critiques. Néanmoins, il offrait de l’espace et de l’utilité, si only vous pouviez vous habituer à son apparence. La plupart des gens n’ont pas pu.