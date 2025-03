20 cabriolets qui restent toujours cool quelle que soit l’année

Bien qu’elle ne soit pas le cabriolet le plus rapide ou le plus éclatant, la SC 430 a été construite pour durer, avec la fiabilité légendaire de Toyota dans une puissance V8. Son design et son toit rigide rétractable lui donnent un look propre et sans fioritures. Le chrome et les roues polies ajoutent une touche de luxe incontestable.