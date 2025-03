20 astuces pour que votre voiture sente toujours bon

Allez, ce n’est plus les années 80! Fumer dans la voiture est non seulement dangereux, mais cela laisse aussi cette horrible odeur de fumée. Ce n’est pas facile à faire disparaître non plus —la fumée de cigarette s’accroche à tout, des bouches d’aération aux sièges, alors gardez les fenêtres ouvertes lorsque vous allumez une cigarette… Ou mieux encore, ne fumez pas dans la voiture!