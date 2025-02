10 villes où conduire est essentiel & 10 où c’est complètement impraticable

À San Francisco, les collines escarpées transforment la conduite en un cauchemar urbain, et les coûts de stationnement atteignent environ 50 $ par jour. Ensuite, les rues à sens unique se tordent comme des puzzles complexes. Heureusement, le BART et les tramways traversent les quartiers plus rapidement que n’importe quel véhicule personnel. Peu importe si vous marchez ou faites du vélo, vous apprécierez de belles vues sur la baie et des voies sécurisées et dédiées.