Yo nunca he ido a atar a una discoteca, aunque he rematado ligando sin quererlo, nunca es tan dificil

sujetar en discotecas

Llevo una horillas con la resaca y pensando en adonde salimos ayer, cada dia estoy mas con total seguridad de que enlazar en una discoteca esta al efecto sobre bastante pocos elegidos. Seri­a mas, creo que el deficiente sitio de el ambiente Con El Fin De ligar son las discotecas, en responsable.

No hablo de encontrarte con alguna conocida en el interior asi­ como acabar liandote con ella, eso si es muuuucho mas facil en la discoteca que externamente. Hablo de ligar a cabello, desprovisto ser presentados ni haberlas conocido anteriormente de ninguna cosa.

Pagafantas escribio: Eres un looser.

Excesivamente cierto es que esa leyenda de que en las discotecas se liga facil nunca seri­a verdad, No obstante extremadamente dificil tampoco es.

hombre con tu nick que me llames looser. jaja, seri­a guasa.

A ver que yo he unido en discotecas, No obstante Jami?s hice nada de conseguirlo asi­ como continuamente vinieron a mi. Yo hablo de montartelo y no ha transpirado currartelo tu unico, coger la impetu y no ha transpirado acontecer tu el que escoges.

?pensais lo mismo o es que soy un looser en toda regla ??os lo sabeis cabalgar bien Con El Fin De sujetar en discotecas con tias desconocidas?A las foreras: ?que seri­a lo que no soportais cuando os entra cualquier desconocido en un garito?

?pensais lo mismo o es que soy un looser en toda regla ??os lo sabeis subir bien Con El Fin De enlazar en discotecas con tias desconocidas?A las foreras: ?que seri­a lo que no soportais cuando os entra cualquier desconocido en un antro?

?pensais lo mismo o es que soy un looser en toda regla ??os lo sabeis instalar bien para ligar en discotecas con tias desconocidas?A las foreras: ?que es lo que nunca soportais cuando os entra cualquier desconocido en un antro?

?pensais igual o podri­a ser soy un looser en toda indicacion ??os lo sabeis montar bien para unir en discotecas con tias desconocidas?A las foreras: ?que es lo que no soportais cuando os entra cualquier desconocido en un antro?

Esto no seri­a Forocoches, nunca empecemos.

atar con desconocidas seri­a lo mas facil de el mundo.puedes hablar d elo que sea asi­ como no estas condicionado por mierdas pasadas que puedan dejarte mal.ademas una desconocida en una discoteca nunca espera que le recites el idealista. separado es intentar sobre no acontecer un capullo cinco minutos,caer bien hasta los 11 asi­ como que le interese lo que dices Incluso los 20. a partir sobre alli llevatela a la pista,al banera o al automovil segun huevos le heches.eso En Caso De Que. tomatelo igual que cachondeo todo.asi si te manda a la mierda no te importara demasiado pk tendri­as la anecdota de reirte con los colegas a lo largo de meses.no existe que emplear muchisima energia en una chica solamente.el truco seri­a ir mas o menor fijo a un lugar desplazandolo hacia el pelo hablar con varias todas las noches.

yo lo que hacia era hablar como diez min. con la desconocida de el todo,la dejaba asi­ como me iba a hablar con otra.descubri que a una chica En Caso De Que la saludas al otro finde desplazandolo hacia el pelo le repites igual que estas?,ke semejante el analisis xxx(el xxx son pocas dudas asi son faciles sobre acordarse y la chica pensara que le importas pk recuerdas sobre lo que hablasteis) asi­ como te largas a hablar con mas pensara que eres buen tio asi­ como nunca la estas buitreando. individuo o 2 findes mas saludandola pensara que eres colega de ella.llegados a este momento podras enrollarte,tener sexo o lo que quieras probar. si ves que te para puedes decirle que perdona No obstante es que me gustas mucho,bebi de mas o tia era broma sabes igual que soy jeje(el sabes como soy te salvara 9 de cada 11 veces).como minimo cuando traiga a amigas novedosas te presentara igual que un pequeno sensible que de nada es como esos buitres que estan a pinon molestando.con el tiempo tendras en esa discoteca en donde vas fijo a 30 o 40 “amigas” asi.eso si jamas te enrolles dentro del local sacalas fuera.asi En Caso De Que alguna se pone celosa pk te vio irte puedes decirle que es amiga tuya asi­ como necesitaba hablar pk dicutio con el pretendiente o que prometiste lelvarla a residencia pk tendri­as el auto blablabla.

sin embargo jamas ..jamas estes sobre estupido en una unica chica pk quedas como el culo si o si.