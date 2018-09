Warnschilder an Ghostwriter, die Sie Beachten Sollten

Was Bedeutet Ghostwriter Bedeuten?

Ein Schriftsteller geht in einen print-on-demand-Verlag Büro-und verliebt sich in die Verlags-Präsentation. Da ein ghost-writer hat keine andere Absicht auf Ihre Arbeit als abgeschlossen und das Manuskript, Ihre Arbeit wird unterstützt durch die Absicht, eine Menge mehr und erhalten konkrete form auf Zeit. Ein ghost-writer-lade dir 50 pro Seite in einem Land mit höheren ghostwriter Gebühren-Durchschnitt, und eine Aufladung von 50 in einer nation mit einer sehr viel niedrigeren Gebühren Durchschnitt, sind einfach nicht die gleiche Qualität.

Ghostwriter auf einen Blick

Der Schriftsteller FINDET in der print-on-demand-Verlag online und wird schnell überwältigt von den hübschen Paketen sieht Sie aufgeführt Ihr auf der Website. Dritte, von online-und offline-eingestufte Werbung, wo ghost-writers für Ihre Dienstleistungen werben. Pro Projekt, der ghost writer misst die Arbeit entweder in Worten oder in Seiten und auch die Höhe der Forschung, die benötigt wird, um ein gut recherchiertes Drehbuch. Wenn Sie sich für ein ghost writer für ein online-marketing-Kampagne, die ich sehr empfehlen Elance.

Ghostwriter – die Geschichte

Einige Autoren berechnen den Gegenwert von 100 pro Tag, wird Gebühr von 1.000. Technisch, es ist nichts, a ghost-writer nicht für Sie schreiben. Eine online-basierte ghost writer ist oft “billiger” (und in keiner Weise weniger qualifiziert sind) als eine offline-ghostwriter.

Ghostwriter Geheimnisse

In einem rap-oder hip-hop-ghostwriting-Nische Schriftsteller sind in der Regel gefragt, erstellen Themen-Texte, aber in der pop-oder indie-Felder, die ein Schriftsteller vielleicht auch zu notieren, wie Sie spielen das Lied. Jeder Schriftsteller, der unsere professionelle Texterstellung-team hält an der Verbesserung der Inhalte, Kompetenzen und die Beherrschung einer Kunst zu liefern, elegant und Brillant Bedeutungen obwohl Texte. Vor dem erstellen einer ghostwriting-portfolio, die ein Schriftsteller hat zu Gewicht-alle vor-und Nachteile. Wo Finden das Recht Freier Schriftsteller Nach Eingrenzung der Angaben, welche Art von freier Schriftsteller am besten zu passen eine bestimmte Unternehmens-Ziele ist es wichtig zu wissen, wo Sie Qualität freier Schriftsteller. Es gibt viele erfahrene freiberufliche Autoren, die bieten Kurse an anderen Schriftgelehrten, um Ihnen zu helfen eine sechs-Abbildung Schriftsteller oder allgemein erfolgreich.

Ghostwriter – Übersicht

In der Regel, ein Schriftsteller arbeitet mit einem blogger, Inhalte erstellen, basierend auf seine oder Ihre Ideen und Anweisungen. Web-content-Autoren gelingen kann, mit wissen der traditionellen Schrift-Formate wie Chicago oder AP-Stil. Sie positionieren sich als content-Schriftsteller mit einem Abschluss in Kommunikation oder Journalismus. April die Content-Agentur, die Autoren sind wirklich die besten.

Der Kampf Gegen Ghostwriter

Mit dem Aufkommen von Medien und internet, die Autoren nehmen den highway unicorn prestige und lukrative Karriere. Es sei denn, Sie sind ein professioneller Schriftsteller, ein professioneller Schriftsteller machen einen besseren job, weil Sie Professionell sind. Gute Autoren verwenden die Geschichte, die Erzählung zu attractand dann zwingen Sie Anleger, sich an der Entwicklung des Weißbuchs andere standard-Elemente. Eines der häufigsten Missverständnisse Autoren und Textern über einen Einbruch in Buch-ghostwriting ist, dass Sie ein Buch-Beispiel, um zu Lage, sich glaubhaft als Buch Ghostwriter.

Alles Über Ghostwriter

Plötzlich fühlt der Autor, wie eine fliege in einem Spinnennetz, kämpfen, frei zu kommen. Plus, er hat keine Lust, die Zeit aus Ihrem Leben zu verfolgen, die Unternehmen rechtlich. Manchmal Autoren sagen uns, dass das Buch, das Sie erwägen, die Veröffentlichung bei uns wurde bereits bearbeitet, so dass Sie nicht brauchen, dass service, wenn wir veröffentlichen Ihre Arbeit. Ein veröffentlichter Autor wird Ihnen sagen, durch die Art und Weise, die final edition wird sich nie ganz erholen.

Die Einfachste Strategie Ghostwriter

In einigen Fällen müssen Sie möglicherweise ein Buch, das ist so offensichtlich kommerzielle der Geist wird bereit sein, zu arbeiten für ein 50% Anteil an den Lizenzgebühren. Menschen, die wollen ein Buch zu schreiben, in der Regel halten, zu sich selbst. Das Buch ist voller Rechtschreibfehler, die einen negativen Einfluss auf Bewertungen und deckt mit dem der Autor nicht zufrieden und musste schließlich gehen durch den Aufwand des habens neue erstellt. Ein standard (200300 Seiten) Buch könnte Kosten etwa 14.000 Menschen, und das ist auf eine billigere Seite.

Die Grundlagen der Ghostwriter

Werden Sie am Ende tun eine Menge Dinge, die machen Ihr Buch populär. Sie können entweder lassen Sie Ihr Buch oder haben es relased auf einen zukünftigen, bestimmten Zeitpunkt. Weiter, es scheint, dass niemand wirklich bearbeitet die Bücher, aber das war ja auch Teil des Pakets. Wenn Sie den Wunsch zu schreiben, das Buch oder ebook selbst, alle Ihre anderen Verpflichtungen in die Quere kommen (es sei denn, Sie nehmen ein sabbatical, um Schreibe ein Buch).

Wo Finde Ghostwriter

Ihr Buch wird sauber sein, gut Aussehen und in voller distribution. Zweitens ist es nicht nur für Bücher. Also trotz der Allgemeinen Stimmung auf den meisten online-Foren und indie-Autor-blogs, ein Buch zu schreiben, kann immer noch ein guter Weg, um passives Einkommen zu verdienen, während immer noch die Nutzung Ihrer kreativen Ader. Zusätzlich, einige Nischen-Bücher wie auf eine Rechtsfrage oder eine neue Diät werden Sie auf das Geld.