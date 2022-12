Wapa Chat y no ha transpirado Citas Lesbianas. Creemos firmemente que incorporacion, respeto asi­ como comunidad son valores que deberi?n prevalecer Con El Fin De generar la excelente conexion.

Creemos firmemente que insercion, respeto y no ha transpirado comunidad son valores que deberi?n predominar para producir una excelente conexion. Por eso hemos trabajado con afan para fabricar una app sobre citas LBTQ que sostenga esos valores en cada transito.

La colectividad sobre Wapa seri­a un espacio acogedor asi­ como que nunca posibilita juicios de precio, donde puedes conectar con mujeres LBTQ de manera segura. La funcion “Fotos verificadas” te brinda la prueba sobre que la una diferente alma seri­a genuina. Comprobar tus fotos por mediacion de Wapa seri­a comodo desplazandolo hacia el pelo seguro. Nunca se necesita ID, por lo que tu privacidad esta todo el tiempo protegida.

Tanto si eres lesbiana, trans, bi o queer, Wapa posee el aprieto sobre suministrar un ambiente fiable y amable. Unete a la colectividad sobre Wapa asi­ como haz conexiones en la plataforma de apoyo creada unico Con El Fin De ti. Halla amigas, citas asi­ como abundante mas.

Conoce a chicas solteras sobre tu seccion o de alrededores de el mundo. Envia mensajes ilimitados y traduce conversaciones al instante. Con Wapa, podras relacionar con chicas LBTQ+ autenticas sobre tu zona o de todo sitio del mundo, tanto En Caso De Que estas buscando novedosas amistades como un amor duradero.

CARACTERISTICAS TOP QUE ENCANTAN A las USUARIAS

seri­a SEGURO Y FIABLEWapa dispone de el apuro sobre suministrar un circulo seguro y protegido.- Absolutamente mesurado de garantizar tu proteccion- Codigo para inmovilizar la app que provee intimidad anadida- Nuestro aparato revisa la totalidad de las fotos de las usuarias- apoyo personal al instante se sirve nuestro chat en vivo adentro de la app.

CITAS LBTQ DIVERTIDAS E INCLUSIVASEncuentra amigas, amores o comunidad. Nunca importa lo que estes buscando, encajaras.- Atadura tus fotos facilmente y encuentra una cita en disputa de segundos- Wapa resulta una app sobre citas creada para hembras lesbianas, bi, trans asi­ como queer- Usa Huellas de ver quien ha observado tu perfil- Recibe notificaciones push para nunca perderte ninguna conexion

HALLA TU CONEXION CON FACILIDAD?Tener citas en Wapa es discreto, ameno y no ha transpirado emocionante!- Filtra tu busqueda por perduracion, localizacion desplazandolo hacia el pelo mas, y no ha transpirado haya tu cita ideal- las herramientas para filtrar son sencillos sobre usar, por lo que unicamente te mostramos los usuarios que puede interesarte- Envia asi­ como recibe mensajes ilimitados sobre audio y no ha transpirado video- carente limites diarios, puedes relacionar con la totalidad de las usuarias que desees- tiene tus conexiones en tu division sobre favoritas

CHATEA CON HEMBRAS DE TU SECCioN y no ha transpirado DE ALREDEDORES DEL MUNDO- No importa en que lugar estes, puedes relacionar con chicas LBTQ de todo sitio- ?Vas a correr? Conoce asi­ como conecta con chicas locales sobre los paises a los que viajes antes de ir- Traduccion sobre idiomas al instante en los chats, para que el idioma De ningun modo suponga una barrera

Wapa es parecido sobre citas LBTQ seguras para todas.

Tu seguridad seri­a la de mi?s grande preponderancia. Hemos creado un sistema sobre verificacion de fotos de favorecer a protegerte a ti asi­ como a las otros. Conoce con quien hablas carente tener que argumentar datos personales e identificables.

DESBLOQUEA CARACTERISTICAS EXTRA Y ELIMINA ANUNCIOSSuscribete a Premium asi­ como tendras total via a nuestra app desprovisto ANUNCIOS desplazandolo hacia el pelo a la totalidad de las caracteristicas adicionales. Atadura mas fotos en tu perfil, elige el bloqueo sobre fotos y envia videos mas largos. Tambien tendras prioridad sobre apoyo y aprobacion de fotos mas rapida.

Tu pago se cargara a tu cuenta de iTunes al confirmar la compra y no ha transpirado se renovara automaticamente a nunca ser que desactives la suscripcion aunque sea 24 horas primeramente del final de el periodo actual. Puedes dirigir tus suscripciones mismamente que podras desactivar la posibilidad sobre renovacion automatizada en los arreglos sobre tu cuenta luego de hacer la adquisicion. Nunca se permite la cancelacion sobre la suscripcion actual a lo largo de el periodo de suscripcion dini?mico. Se perdera cualquier pieza no utilizada de un periodo sobre prueba sin cargo al mercar la suscripcion. Echa un vistazo a nuestra diplomacia de privacidad para alcanzar mas informacion.

Wapa se reconstruyo desde cero de brindarle la preferible destreza, mas fluida, mas confiable y segura. Esta reconstruccion nos brinda la base solida que necesitamos de llevar Wapa al sub siguiente grado con novedosas funciones en las proximos meses asi­ como anos que te brindaran formas novedosas, divertidas e interesantes sobre interactuar con diferentes hembras queer. Como siempre, si tienes algun impedimento, sugerencia o opinion, ?pongase en comunicacion con nosotros!