Une blonde se retrouve assise dans un avion a cote d’un hommes d’affaires.

Ce soir souhaite s’amuser un peu et lui propose un jeu : il lui pose une question et si elle ne degote pas la reponse, elle lui doit 5 euros.

En revanche, si lui ne voit pas la reponse a sa question a elle, il lui doit 50 euros.La blonde refuse, elle est fatiguee et a juste envie de dormir un brin. L’homme d’affaires augmente les encheres : ce va etre toujours 5 euros pour elle si elle ne peut nullement repondre a sa question mais votre est 500 euros Afin de lui lorsqu’il ne va nullement repondre a la sienne.De guerre lasse, la blonde accepte. L’homme d’affaires lui demande : “Quelle est la distance entre la terre et la lune ?”Sans mot dire, la blonde te prend le sac, sort son portefeuille et tend 5 euros a son voisin.Puis elle lui demande : “Qu’est-ce qui grimpe dans une colline a 3 pattes et en redescent a 4 ?”L’homme d’affaires reste perplexe, il s’empare de son ordi portable et tape dessus le sujet. Cela ne deniche pas de reponse. Il contacte avec mail mes fri?res universitaire, mais votre dernier n’a pas la reponse non plus. Cela cherche frenetiquement pendant une heure, sans trouver la reponde.Finalement, il tend a la blonde les 500 euros promis et s’ecrie : “Mais c’est quoi la reponse ?”Sans un mot la blonde prend son sac, sort le portefeuille et tend a l’homme d’affaires un billet de 5 euros.

Une jeune fille elevee tres pieusement via des parents catholiques hyper croyants quitte la maison Afin de vivre sa life et revient voir ses parents plusieurs annees plus tard. Elle se presente a Notre porte de ses parents en vetements haute couture. Une voiture luxueuse reste garee dans la rue. J’ai tante reste bouche bee.- Comment as-tu pu t’acheter bien votre luxe ?- J’habite une prostituee, maman.- QUOI ?- Une prostituee, insiste la petit femme.Sourire beat une pieuse maman qui repond :- Dieu merci ! Je croyais deja que tu etais protestante !

H hommes viennent de mourir et sont envoyes devant les portes du Paradis.

Saint Pierre les recoit et leur explique qu’il leur faudra un vehicule pour circuler ici, car c’est immense. Il donnera donc le modele de son conseil suivant le merite du defunt. Au premier, il demande s’il fut fidele a son epouse.- Non mon pere. J’ai ete marie pendant 25 annees et j’ai trompe ma moitie 7 fois. Mais je lui ai tout avoue et J’me suis repenti.- Mon gamin, tu as mal agi mais bon, tu t’es repenti. Tiens, prends la Clio qui reste la-bas.Saint Pierre pose la meme question au deuxieme homme qui repond :- on m’a marie pendant 38 annees, j’ai trompe ma moitie deux fois mais je lui ai tout avoue et elle a pardonne.- Mon gamin, ce n’est gui?re bien mais tu t’es repenti. Tiens, prends ce SUV et bonne promenade paradisiaque.Au troisieme homme Saint Pierre pose la meme question cela interface wamba soir lui repond :- on m’a marie pendant 60 ans, je n’ai jamais trompe ma femme, je l’ai traitee tel une reine toute sa vie.La, Saint Pierre est radieux et montre a l’epoux devoue la sublime Jaguar qui lui est destinee.Peu de temps apres, nos deux autres hommes croisent le mari ideal en pleurs au volant de sa Jaguar. Ils lui demandent et cela le rend aussi malheureux.- C’est ma femme. Je viens en croiser en trottinette.

Un homme menace de se jeter du haut tout d’un gratte-ciel et un pretre hurle dans un haut-parleur que celui-ci devra penser a ceux qui l’aiment. L’homme repond que personne ne l’aime. Le pretre insiste : il devra beaucoup avoir une epouse, des enfants, des freres et soeurs. L’homme repond qu’il est vraiment sans elle et qu’il ne sera regrette de personne.La le pretre lui parle d’une vierge Sophie que celui-ci rentra tres malheureuse s’il se suicide.L’homme reste perplexe et lui repond :- C’est qui, celle-la ?Le pretre lui repond sechement :- Allez, protestant, tu peux sauter !

Un jeune couple meurt au sein d’ un accident de voiture. Devant Saint Pierre, il exprime le voeu de se marier au paradis. Notre saint reste dubitatif et va se renseigner. Le jeune couple poireaute pendant trois mois avant de revoir Saint Pierre qui un evoque qu’on peut effectivement nos marier au paradis. Tout a coup, la petit femme est prise de doutes et evoque au saint :- Et si jamais votre mariage ne fonctionnait nullement, serait-il aussi possible de divorcer ?La, le bon Saint Pierre voit rouge et retorque :- Dites donc vous ne manquez pas d’air, il m’a fallu trois mois Afin de trouver 1 pretre. Combien de temps me faudra-t-il afin de trouver un avocat ?