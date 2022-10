Un nouveau jeu signe Yoko Taro reste i chaque fois un petit evenement en soi.

Apres bien, comment fatflirt conseils oublier la claque recue en decouvrant NieR et bien apri?s NieR: Automata ? Deux chocs, non nullement techniques – des deux titres etant assez arides de ce cote-la – mais provoques par une direction artistique, un scenario et peut-etre plus i nouveau, une bande originale ayant marque a pas nos joueurs. Alors vraiment, le fait que le bonhomme collabore concernant 1 nouveau jeu a pique une curiosite. Quand nous avons su que Voice of Cards pourrait etre un RPG sous la forme de jeu de cartes, il a capte notre attention.

Condition de test : Test realise a partir tout d’un code PS4 fourni via l’editeur.

Publiee plusieurs semaines avant la sortie officielle du jeu, la demo du nouveau projet de Yoko Taro s’etait deja montree intrigante, a defaut d’autre chose : seduits au premier abord, nous voulions tout ainsi en voir davantage pour connaitre si le concept et le systeme de jeu tiendraient la longueur. Une chose est toutefois certaine : comme la totalite des titres signes du createur japonais, Voice of Cards est une proposition tranchee et sans concessions.

Ne vous laissez nullement attendrir par son pseudo somnolant : SkyMarmotte est pret a revenir ciel et terre pour saigner les jeux jusqu’au bout. Eleve a la NES, a toutes les Tortues Ninja – et au Game Genie – il garde forcement les deux yeux grands ouverts Afin de partager son savoir i propos des jeux via une chaine YouTube et via Gamekult.

Je croyais qu’il y avait aussi des pecheurs moule-bite, forcement ca devrait satisfaire tout un chacun, non ?

Il faudrait des moules moules.

Pour satisfaire nos moules aussi ?

Disons que nos allusions dans les dialogues seront homo en fera, ainsi, avec rapport a l’imagerie japonaise c’est web.

C’est dommage que votre ne soit pas en lien avec la narration, franchement c’est fait expres Afin de n’avoir pas de sens (j’ai failli mettre ni queue ni tronche, hum hum).

Qui plus est, le jeu avait bien Afin de plaire d’origine aux 8-12 ans, car c’est un nouveau Hero’s Quest, mais au milieu des combats repetitifs, la map sans interet et deux illustrations franchement limites, c’est loupe.

Ah je ne le voyais pas comme ca. Dommage Afin de vous alors, mesdames.

Neanmoins, alors ces representations s’adressent a toutes les bi en fait ? Voila qui est un brin restreint.

Non, tu fais comme moi, pour des representations qui ne te concernent nullement, tu passes en soupirant.

Ya que 5 illustrations fan-service, 3 dames et deux hommes, c’est dommage qu’ils n’aient pas juste modifie un peu, ca passait.

Pour les femmes, a part une a la rigueur, les deux autres paraissent vraiment orientees pour les hommes de part leur position, donc ca ne pointe gui?re les homos dames non plus.

5 dans je sais gui?re combien ca va bien j’ai trouve. A la rigueur une option modifiant ce qui pour pouvoir donner acces au jeu tout le monde des publics pourrait i?tre bienvenue. Enfin, c’est une idee comme ca.

Qui te dit que ca me fait soupirer ?

J’ai evoque « Quand tu n’es nullement concerne », mais tu peux bien rigoler, oui.

En fera tu as tres minimum d’illustrations en tout, mais Afin de 5, justement, c’est con de ne pas faire une ou deux retouches pour les gosses.

Car en l’etat, j’ai efface le jeu, etant donne qu’il reste hors de question que mes gamins voient une illustration en particulier que je trouve particulierement avilissante Afin de la representation de la femme.

Apres, plutot que des options, je prefere des jeux dedies qui s’assument.

J’avais mis un jeu de SF qui va sortir dans ma liste Steam, ensuite en allant revoir la fiche, c’etait tres pertinent que c’etait erotique, oriente uniquement pour des hommes hetero, mais franchement j’ai achete l’avertissement des developpeurs bien explique et particulierement respectueux. Cela aurait ete pour l’integralite des orientations, je l’aurais peut-etre retourne car le Gameplay avait l’air sympa. (Desolee je ne me rappelle plus du titre qui comportait deux mots).

J’ai tique et je continue de tiquer a chaque ligne vocale ou nos noms ne correspondent nullement avec ce qui est ecrit a l’ecran. Ca me rappelle l’epoque ou on francisais/europeanisait les noms des protagonistes au sein des JRPG. J’en suis legerement coi devant votre tel retour en arriere aussi que le jeu propose le doublage japonnais. Mes noms francais paraissent styles mais a designer j’aurais prefere a voir a l’ecrit nos meme noms qu’a l’oral.

Les avis commencent a tomber Afin de Voice of Cards, et il n’y a nullement que moi qui ai ete depitee par le jeu. (Et je ne parle nullement des illustrations, ici).

Dans votre Gaijin Dash recent Greg nous expliquait comment les jeux japonais ciblaient des publics tres precis, ainsi, Di?s Que bien meme, on parle de Yoko Taro, heureusement qu’il fasse jamais des jeux Afin de nos 8-12 ans europeens…

Le jeu a 1 Gameplay plus qu’enfantin, tu modifies un brin deux illustrations et c’est alors un jeu uniquement pour bambins ou casu puisqu’il ne propose aucun challenge et que les mecaniques sont evidentes et restent a un etat de prototype.

D’ailleurs le Pegi reste 7, alors que Afin de BotW c’est 12, c’est dire la facilite d’entree du jeu.

Heureusement que c’est 1 jeu pour adultes cense apporter d’la profondeur d’une part du bonhomme, dis-donc.

Je faisais reference au commentaire precedent via l’image d’une cherie etc, nullement sur l’accessibilite et ou le gameplay.

Notre PEGI est base sur des criteres bien precis (violence, sexe, jeux d’argent, vulgarite des dialogues, etc.). Notre difficulte n’en fait part il me semble. Tu confirmes ?

Oki, pardon. Disons que comme je le precisais en comparaison avec Hades, on peut faire de l’erotisme sans que votre soit putassier et en plus c’est en gali?re amene (je crois que c’est fera expres qui plus est, aussi que cela aurait pu reellement bien convenir a Quelques personnages).

Avec l’ensemble des grands noms et la base de jeu que les dev’ avaient trouvee : Gameplay, illustrations, devoilement une carte, musiques… cela aurait pu etre un 9 GK, vraiment.