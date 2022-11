Tutti e due rientrano nella ordine del difetto insolito della sodomia

Nel Medioevo l’ omofilia va collaborazione nel coscienza addossato di atti sessuali frammezzo a persone dello in persona genitali. Michel Foucault considerazione la omosessualita mezzo una classe “compiutamente confusa”, derivante da molteplici commenti e interpretazioni, in nessun caso chiaramente definiti, il cui concetto e status precario per totale il Medioevo. Per volte e usato attraverso riferirsi per tutti i tipi di forme di lascivia (appena fornicazione, poltroneria ovverosia crudelta), comprese le pratiche sessuali fra persone dello uguale sesso, e qualche volta si riferisce soltanto al erotismo dello proprio sesso. Mediante ciascuno accidente, ha una connotazione diffamatoria e degradante. E Pierre Damien nel suo testo di Gomorra (1051) che reinventa la informazione di sodomia, in segnalare besthookupwebsites.org/it/blk-review le persone cosicche praticano l’omosessualita (“sodomiti”) oltre a cosicche i loro atti, e perche la presenta mezzo un colpa cosicche distrugge l’anima e il cosa.

L’omosessualita e un capriccio artificioso, piuttosto le pratiche sessuali entro persone dello stesso erotismo sono considerate contrarie all’ordine naturale del mondo, appena determinato da Dio. Anzi di insieme, queste pratiche sono sterili, il che e un pensiero, dato cosicche nel Medioevo, idealmente, l’unico e abbandonato obiettivo dell’atto del sesso dovrebbe essere quegli di occupare figli. Per di piu, costituiscono un modo attraverso violare il margine dei generi e le caratteristiche ad essi attribuite. Nel Medioevo l’uomo deve risiedere guadagno e la donna passiva, e presente ed nei rapporti sessuali. Cosi, un compagno cosicche desidera fare sessualita unitamente un aggiunto prossimo e convalida che effeminato, scopo puo attribuirsi un elenco passivo nella attinenza. Al restio, una domestica perche ricerca di adattarsi sessualita con un’altra domestica e aspetto maniera mascolina, scopo puo accettare un lista attivo. L’omosessualita, virile e femminile, sconvolge l’ordine comune, giacche inquadra la sessualita per mezzo di il connubio fra un compagno e una collaboratrice familiare, il cui perspicace deve risiedere la generazione.

Pederastia femmineo: incomprensione e silenzio

Nei testi medievali, di misura, l’omosessualita e trattata mediante eufemismi. Il calma perche circondava l’argomento potrebbe avere luogo governo una disegno dei chierici a causa di cancellare il problema della cultura, creando una eloquenza del segreto e della timore, durante schivare affinche gli individui fossero tentati di accondiscendere con vizi innaturali.

Altro Paolo , nella sua comunicazione ai Romani

Nell’eventualita che si possono facilmente incrociare indizi riferiti al sesso tra uomini, le donne perche amano le donne sono, che dice Jacqueline Murray, “doppiamente eente invisibili”. Alcuni teologi non menzionano le donne in quale momento si occupano di sodomia e vizi innaturali (e il caso di Pierre Damien ), e la maggior porzione le menziona ancora oppure fuorche esplicitamente. 57 d.C. ), e scopo le donne si allontanavano dagli uomini durante addormentarsi contemporaneamente, perche gli uomini per loro cambiamento si rivolgevano all’omosessualita:

“[…] Le loro mogli scambiarono l’atto sessuale ordinario per mezzo di l’innaturale, e allo in persona modo ed gli uomini, abbandonando l’atto del sesso comune mediante le donne, furono consumati dalla reciproca tormento […]” (Rm 1: 26-27)

Tommaso d’Aquino , nel adatto critica verso Paolo, si riferisce alle donne nella sua spiegazione di pratiche sessuali innaturali: “[…] terza parte, insieme una soggetto dello stesso genitali, maschile mediante maschile e donna unitamente femmina, per cui si riferisce l’Apostolo, e questa si chiama omosessualita. “

Alberto grande parla della omosessualita come di «un mancanza davanti temperamento, compagno mediante umano ovvero cameriera insieme donna» e Pierre Abelard , nella sua Expositio in epistolam Pauli ad Romanos , precisa in quanto la sodomia e «contro l’ordine della temperamento, che ha ideato la parti intime delle donne a causa di l’uso degli uomini e non verso le donne verso coabitare mediante le donne. “

Laddove si parla di donne, i riferimenti alle pratiche sessuali fra loro sono vaghi e queste pratiche sono subordinate per quelle in mezzo a uomini e, con l’altro, spiegano codesto visibile quiete universale sull’omosessualita femminile mediante il evento giacche i trattati, i commenti teologici, le prediche, penitenziali oppure libri di libro verso confessori sono stati scritti da uomini, cosicche hanno autenticazione la erotismo di traverso un prisma fallocentrico. Per altre parole, non concepivano un racconto privo di sottigliezza di intelligenza. Non capivano realmente fatto potessero comporre paio donne accordo, percio non avevano assenza di cui scrivere sull’argomento nell’eventualita che non che il sesso tra donne periodo amorale e strano. Inoltre, questi uomini erano chierici celibi, evolvendosi con circoli composti semplice da uomini, cosicche si occupavano conseguentemente principalmente della sessualita degli uomini.