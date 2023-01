Trueque de parejas: los swingers. ?Que caracteristicas grupales presentan?

Existen conjuntos abiertos en donde comparten mas o menos la misma condicion social (profesion similar, antiguedad parecida, etc.) o grupo socioeconomico similar, el estado civil no importa, se precisa acontecer mayor sobre antiguedad (mayores sobre 20), presentarse en pareja, en ocasiones no se posibilita la entrada a varones solos, aunque si a mujeres solas, rodeados de un clima de penumbra asi­ como poseen la misma doctrina de el placer, lo cual seri­a, “desestresarse”, encontrar la felicidad en el apego o igual que una medida al aburrimiento sexual, experimentar nuevas maneras de practica sexual, la liberacion de tabues asi­ como estropear con las reglas convencionales de la sexualidad.

Podri­an derivar de familias disfuncionales, desintegradas o conservadoras. En este interes, llegan a tener conflictos nunca resueltos con respecto an alguna de estas figuras de las progenitores, de el que nunca recibieron estima o este se distorsiono al acontecer recibido (factible abuso). Como conjunto familiar las lazos sobre pertenencia son muy debiles, lo cual puede propiciar inseguridad o inestabilidad emocional, oculta por mediacion de una finja conviccion en el distribuir a la misma pareja. Presentan cierta golpe u hostilidad hacia el sexo contrario Ademas sobre manera inconsciente asi­ como pequeno apuro hacia las actividades sobre su misma parentela o pareja.

Muy importante es el hecho de que en el sexo grupal una norma de oro es que “no es no”, esto es En Caso De Que una cosa o alguien nunca es sobre su agrado sencillamente nunca se insiste y se respeta. Igual que pieza sobre la dinamica de comunicacion en el grupo, se tiene el anonimato hacia afuera como una medida sobre proteccion.

En general cada club, como en cualquier conjunto social, puede tener las reglas especificas (nunca gorditos, En Caso De Que gorditos, ropa formal, ropa sexy, con ropa interior, desprovisto ropa interior, con la hora sobre entrada asi­ como una diferente de salida)y diferentes que se comparten colectivamente (distribuir a la pareja).

En muchas ocasiones uno unicamente de los miembros de la pareja seri­a quien esta convencido sobre tocar a un conjunto swinger asi­ como presiona al otro sutilmente (chantaje emocional) para que acceda asi­ como se convenza sobre participar.

?Como se buscan en los conjuntos?

Podran acontecer conjuntos abiertos en donde describen caracteristicas autopercibidas: pareja joven, exquisita, atractiva, fogosa, caliente, dispuesta, creativa sexualmente, casamiento estable, normal, gay, lesbianas, liberales, bien parecidos, heterosexual, limpia, culta, practicante de el sexo sin ataduras, maduros, religiosos, desprovisto sexo anal, profesionistas, monogamos, sinceros, honestos, que cumplimentan fantasias, con el voluntad sobre ver o acontecer vistos, sin drogas, carente rollos, directos, no bisexuales, en fin la diversidad se halla en toda la repertorio de peticiones.

En las conjuntos establecidos, las sistemas de difusion asi­ como de estructura se encuentran regulados por la pareja o usuarios que coordinan las eventos, o las sitios sobre reunion, con cuotas establecidas, garbo cover y gasto. Se posee el anonimato y las contactos sobre trato son mas efimeros.

Las grupos que no se encuentran establecidos asi­ como que se buscan, hacen el sexo grupal en los sitios que ellos mismos consideran mas intimos o clandestinos asi­ como puede ser la hogar de alguna pareja u otro lugar que les provea intimidad. Generalmente son dentro de personas conocidas o tentadas en probar. Se pueden diferencias 2 grupos: alguno en donde la humano seri­a el huesped de una fiesta privada asi­ como otro en a donde deliberadamente dos parejas se ponen en sintonia de repartir. Aqui se conocen mas intimamente a las parejas que comparten dentro de En Caso De Que asi­ como podran existir vinculos afectivos mas duraderos que en las grupos establecidos.

Otros conjuntos podri­an buscarse eventualmente a traves de Internet u otros medios de difusion (mantas, anuncios en el diario, revistas, etc.) Con El Fin De encontrarse.

Reflexion final

En fin, parafilia, desviacion o Modalidad sobre vida, las swingers son parte de las manifestaciones sexuales sobre la humanidad, no sobre actualmente sino desde realiza siglos. Hay en dia, en Canada, Hay bares o centros oficialmente reconocidos inclusive por las instituciones hacendarias, pues permitido o nunca, mal visto o no, las reuniones sobre este tipo, ademas generan y pagan impuestos. Pagando o no impuestos en las urbes en a donde oficialmente no estan permitidos como clubes o negocios, forman pieza sobre la clandestinidad y de los servicios que se podri­an encontrar en muchas urbes como la nuestra.