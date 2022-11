Tres nombreux paraissent ceux ayant signe, fort rares sont ceux qui ont perce…

Aftermath est-il votre cimetiere Afin de rappeurs ? Si Dr. Dre reste tout sauf votre manche lorsqu’il s’agit de propulser sous les feux en rampe des jeunes loups du calibre de Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, The Game ou Kendrick Lamar, lorsqu’il s’agit de ses artistes 100% maison la question se revele plus delicate.

Fondee en 1996 suite a son commencement de chez Death Row, le ecurie parait Dans les faits avec reproduire encore et toujours le meme schema : le maitre des lieux adoube un nouveau protege ou annonce l’arrivee d’un franchise player a J’ai recherche d’un second souffle, lui apporte un contrat en bonne et due structure, le fait apparaitre dans quelques-unes des productions… et puis plus rien ou limite.

Ainsi i propos des 22 albums etiquetes Aftermath sortis en 22 ans, en realite seuls 8 d’entre eux ne semblent aucune Dre, Eminem ou Fifty ! Un chiffre ridiculement bas donc, ainsi, votre d’autant plus si l’on considere la kyrielle d’emcees a avoir un jour depose leurs valises i l’interieur du label.

Correctement que le talent soit la, pourquoi l’histoire se termine-t-elle a chaque fois ou presque en queue de poisson ? Debut de reponse avec la bonne douzaine de portraits dresses ci-dessous.

Mes rappeurs en compilation « The Aftermath »

Tout juste echappe de chez Death Row, Dre part tenter l’aventure en solo en creant le propre label, Aftermath. Et quoi de mieux pour capitaliser dans sa reputation sans pareil de decouvreur de talents que de sortir une compil’ faisant la part belle a tout une ribambelle d’inconnus aux dents grandes ?

Du coup, le casting a beau etre pharaonique, pas un des emcees mis en avant ne marquera les esprits – Kim Summerson, Sid McCoy, Cassandra McCowan, Mike Lynn, Flossy P Stu-B-Doo, Maurice Wilcher, Jheryl Lockhart, Nowl quelqu’un ?

Un flop retentissant dont le doc’ a bien failli ne jamais se remettre… et dont les principaux interesses ne sont eux pas remis – a tel point qu’en 2018 aussi Wikipedia n’a jamais le moindre debut d’information sur eux.

Rakim

Au debut des annees 2000, c’est peu dire que l’excitation etait a le comble quand le meilleur rappeur de l’histoire et le meilleur producteur de l’histoire ont annonce faire cause commune pour 1 album intitule Oh my God.

Si dans un premier temps des singles et featurings s’enchainent (Addictive de Truth Hurts, The Watcher Part 2 de Jay-Z, son morceau solo concernant la bande originale de 8 Mile…), tres vite la machine se grippe et le God MC annonce le depart en 2003 Afin de « differents creatifs ».

D’humeur prolixe, Rakim reste revenu l’annee derniere plus en details dans le fond de l’affaire.

« Dre et moi avions deux conceptions opposees sur la maniere dont devait sonner le disque. Pour lui, ce devait etre du gangsta rap, ainsi, c’est votre qu’il voulait que je fasse. C’etait sa formule l’epoque tandis que moi, je commencais a voir les choses differemment, a devenir plus mature. »

« j’esperais faire un mega projet qui bien en restant hip hop aurait pu etre ecoute par tout un chacun. Dre lui de son cote s’asseyait pres de moi en studio, m’envoyait des instrus et me disait ‘Yo j’ai envie que tu parles de ca, ca et ca’. Moi, je le lui retorquais ‘Mais c’est que tu rappes deja… au moment oi? relation bouddhiste vas-tu me laisser rimer ? Pourquoi dois-je clasher untel ou untel ?’ »

[Pour info, parmi des beats proposes figuraient pas mal de titres qui finiront sur le Get Rich Or Die Tryin’ de 50 Cent dont Back Down et Heat.]

« Encore un coup, pour lui c’etait sa formule, il n’allait gui?re la changer aussi qu’elle cartonnait. Nous avons tout ainsi enregistre quelques sons, mais entre ses directives et mon entetement, j’ai fini nullement realiser que ca ne marcherait jamais. Je suis donc alle le voir et je lui ai dit que j’avais apprecie l’opportunite, mais que je rentrais a New-York. »

Si la carriere de Rakim va ensuite definitivement piquer d’un nez (The Seventh Seal sorti en 2009 va i?tre un flop), le fait qu’il ait choisi de ne point compromettre son heritage et le integrite artistique en echange des millions du rap de masse en evoque nombre sur sa personne.

Busta Rhymes

Recrute en 2004, train a train quitte le navire en 2008 non sans avoir sorti entretemps l’album The Big Bang en 2006.

De bonne composition, mais sans plus, si le projet n’a gui?re pleinement satisfait ceux qui attendaient trop de une telle collaboration (du genre ceux qui attendaient 90 minutes non-stop de Break Ya Neck), il ne s’en classera jamais moins numero 1 des charts, devenant par-la meme le plus gros succes commercial ever (plus de 800 000 copies vendues sur le sol US).

Desireux de reprendre « un total controle de sa destinee », le boss du Flip Mode Squad decide neanmoins de tailler la zone deux ans prochainement.

Reste que s’il a sorti en 2009 son huitieme essai Back on My B.S., depuis, c’est le calme plat. Cela, si l’on en croit l’interessee, serait la faute… de Dr. De !

« Ca fera neuf ans que je bosse concernant notre album, neuf annees ! Je dois toute cette patience et toute votre abnegation a mon passage sur Aftermath, c’est la que Dre m’a fera saisir que seul moyen me permettrait de tirer le meilleur de moi-meme ainsi que franchir de nouveaux paliers. »