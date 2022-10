Tratarй de entender su advertencia mientras busco a las aficionados desvergonzados.

Para calibrar las consecuencias de estas cantinelas del Un, 2, tres asi­ como El costo Justo, basta examinar la demografнa de esta poblacion. habнa censados 12.321 habitantes, eran 51.000 y durante las ъltimos quince aсos la poblaciуn ha superado las 100.000. En otras palabras: o aquн todo el mundo follan igual que la pareja que busco, o la poblacion ha resignado la mayor metбstasis sobre ladrillos de toda Espaсa, con consentimiento de Marbella asi­ como Benidorm.

Cases y yo salimos a dar una vuelta el sбbado a las cuatro de la tarde y en el malecуn con casetas sobre baratijas, abiertas al completo el aсo, sуlo encontramos a 2 africanas con su puesto sobre peluquerнa йtnica. Me acerco y no ha transpirado se aportan de un humor de hutus desplazandolo hacia el pelo tutsis; esperaban una inteligencia digna del tratamiento de las trencitas asi­ como a mн me han conocido demasiado lacio. La pregunta en nuestros labios seri­a la misma que hizo Ciges a Resines en Durante la reciente escena de Amanece que nunca es poco, despuйs de exclamar que aquн no hay ni Dios.

La replica estб en el este, concretamente en la terraza del bar Ruso, donde encontramos un grupo sobre nostбlgicos que se lamenta y trasiega quintos de birra a un euro la unidad. Ellos me llevan un tejido que las torrevejenses han abandonado el centro de el pueblo y no ha transpirado se pasan el dнa sobre compras en el nuevo centro comercial.

-Esto estб finiquitao, yo me voy a ir a vivir con un comercio sobre campaсa al Zara-dice individuo.

Pienso entonces que las protagonistas de el vнdeo templado estuvieron, tal oportunidad, toda la noche dando vueltas por esta urbe espectro falto cruzarse con ninguna persona. Caminarнan descalzos por calles sombrнas desafiando al pavor con canciones inventadas, y al final, libres de miradas indiscretas, dirнan:

-Pues vamos a follar, por motivo de que total, lo cual seri­a un coсazo.

Pudo ser asн por motivo de que a algunas horas el silencio de la avenida mete ideas extraсas en la testa de alguno. Asн, del aburrimiento de las pueblos sobre playa, surgieron un dнa las hormigoneras y las grъas. Asн se fue a coger por saco la costa espaсola, en la carambola producida por el tedio y no ha transpirado el silencio. En otro bar, el ъnico cliente pregunta al camarero:

-їNo posees por ahн EL AMBIENTE?

-їEL MUNDO? El universo estб perdнo, ja ja ja.

Tenemos mбs inmobiliarias abiertas que farmacias

Las estados de бnimo populares se entreveran en las pequeсas bromas. El otoсo estб llegando y la melancolнa se acuesta acerca de el este al completo lo extendida que seri­a. Las urbes litorales parecen madrigueras que recibieron la visita de las serpientes, asi­ como Ricardo y no ha transpirado yo nos adentramos en busca del alma del poblacion. En un segundo cubo Ahora nunca sй quй municipio estoy pisando: bloques feos que se extienden Incluso las salinas, inclusive el siguiente tйrmino municipal; aceras y no ha transpirado calzadas encogidas de maximizar el espacio edificable, al completo igual desde Castellуn Incluso Бguilas en una costa transformada en megalуpolis por la avaricia; en crematorio, como dejу texto Chirbes anteriormente de morir.

Los ъltimos de Filipinas. Cansado de bloques me recluyo en el viejo Casino a encaminarse un respiro desplazandolo hacia el pelo reconciliarme con la belleza. Allн se presenta Jero y me tiende su mano grande. Hombre recio, sabio, lleva un polo verde con titulo porque ostenta el cargo sobre conserje. Nos permite la tournйe por el edificio con la mixtura sobre orgullo asi­ como rutina. Lo cual es lo poco que queda de una diferente йpoca, desplazandolo hacia el pelo por eso los camareros llevan uniforme asi­ como realizan cuentas intercambiando fichas de bingo, desprovisto rozar un euro. Pienso que serб gracias a eso que el inmueble se mantiene.

Cuando se construyу el Casino, Torrevieja era la lugar de baсo y no ha transpirado caсabrava adonde los varones salнan a pescar el dнa sereno o se pasaban la jornada acarreando carretas sobre sal. Sucesivos terremotos destruyeron al completo y no ha transpirado dejaron a las nativos este carбcter desarraigado. Aunque la catбstrofe definitiva vendrнa con la calabaza convocatoria Ruperta. Cuando llegу, todos corrieron a darle las casas con cenador desplazandolo hacia el pelo con alberca, y la lugar salinera desapareciу para invariablemente desprovisto que tuviera que sacudirla otro temblor.

En su йpoca de esplendor el Casino tenнa 2.000 socios. Actualmente quedan 700, la mayor parte ancianos que juegan al dominу en el inmueble de arriba acerca de mesas con el tapete sudado. Nosotros trasponemos con Jero un salуn бrabe que nos lleva a otro salуn, dedicado a la generaciуn de el 98, donde han ya que un plasma con el fin de que las socios vean el fъtbol. Mбs allб Tenemos un piano sobre cola Bernstein en donde ensaya Francisco Lucas, el joven que darб un concierto al atardecer.

Dice Lucas que en Torrevieja hay un asistencia Municipal nuevo y no ha transpirado pretencioso que costу un dineral, y no ha transpirado nunca miente: en la calle todavнa estбn las carteles del ъltimo concierto, que se celebrу en mayo. La carencia sobre actividades gratuitas sobre descanso podrнa existir sido una diferente causa Con El Fin De desnudarse en vi­a de la avenida, sin embargo cuando se lo comento al pianista niega con la cabecera:

-Debнan permanecer locos perdidos. Yo tambiйn me aburro desplazandolo hacia el pelo nunca hago eso.

Le cuestiono por lo tanto a quй suena Torrevieja, desplazandolo hacia el pelo me dice que a Wagner, por la exageraciуn y la desmesura. En el interior de el Casino, la desmesura suena mбs bien a Granados: referente a las cabezas sobre los clientes pasa volando una cigьeсa sobre mamposterнa que trae la lбmpara sobre araсa colgada de estas tripas. Las cosas bonitas que se plantan ante la fealdad todo el tiempo me provocan la misma nostalgia, y no ha transpirado de rapido creo que el inmueble se estб meciendo, asi­ como pienso que cuando tъ llegues aquн lo verбs naufragado en tierra firme. Tan demodй, tan finisecular, que el despacho de las conserjes tiene colgada una foto sobre las ъltimos de Filipinas.

-Sois vosotros-le digo a Jero, asi­ como devuelve una risita cansada. Primero de despedirnos se queda mirando la camino principal desplazandolo hacia el pelo la tantea con las manos. Estб orgulloso de estas 2 ninfas esculpidas en la madera.

-Ya quisieran gran cantidad de tener unas puertas como йstas, їeh?