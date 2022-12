Tout sur les figurines et miniatures d’impression 3D

J’ai liberte de conception est l’un des principaux arguments de vente de l’impression 3D. Avec seulement deux conditions, a minimum pres tout votre que vous pourrez concevoir concernant une plate-forme de CAO peut etre reproduit dans une imprimante 3D. C’est une excellente nouvelle pour ceux qui aiment la science-fiction, les films, des emissions de television et les jeux video principalement Afin de une chose: avec une imprimante 3D, vous pourrez creer vos propres figurines, figurines et miniatures.

Dans cet article, nous examinons des meilleurs parametres d’imprimante pour imprimer ces propres figurines et miniatures. Nous vous donnerons egalement un apercu de certains des meilleurs modeles 3D que vous pouvez telecharger Afin de satisfaire ce geek interieur.

Comment imprimer des figurines et des miniatures

Lorsqu’il s’agit d’imprimer des figurines, le facteur principal a considerer est l’exactitude des details et des dimensions. Un bon modele 3D base via 1 personnage populaire aura probablement de nombreuses details fins. Si vous travaillez avec une imprimante FDM, vous connaissez probablement deja que l’impression de petits details reste votre probleme avec la technologie FDM. Ca ne veut pas dire que c’est impossible. Voici deux recommandations a garder a l’esprit si vous commencez a imprimer des figurines et des miniatures:

Utilisez une bri?ve buse pour des petites hauteurs de couche

Notre mise a niveau la moins complique que vous puissiez apporter a ce imprimante pour creer des impressions plus finement detaillees consiste a remplacer ce buse standard de 0,4 mm par une plus petite. J’ai reduction a 0,25 mm signifie que vous pouvez egalement definir des hauteurs de calque plus petites, et cela vous permet de recreer des details plus fins le long de l’axe y.

Imprimer lentement

Non seulement vous allez allonger la temps libre d’impression en raison d’une buse plus petite, mais vous devez egalement imprimer quelque peu plus lentement que d’habitude – entre 20 et 30 mm / s. Lorsqu’il s’agit de miniatures, lent et regulier remporte la course.

J’ai raison pour laquelle l’impression est lente reste que vous voulez que le filament fondu refroidisse et se solidifie le plus rapidement possible. Ca leur permet de developper vite un force ainsi que conserver une bonne precision des caracteristiques.

Utilisez un ventilateur de refroidissement

Ce pointeur reste assez evident. Comme pour une vitesse d’impression lente, vous voudrez activer le ventilateur de refroidissement afin que le materiau du filament puisse refroidir vite. Cela aide a developper la force, en preservant les dimensions et les details du modele de reference.

Utilisez des supports minimaux

Des supports minimaux, aussi necessaires soient-ils, pourront etre 1 enorme casse-tete. Ca coi»te doublement pour des reellement petites figurines et miniatures. Si ce logiciel de tranchage est en mesure de coder des supports d’arbres, alors ce serait une agreable option intermediaire qui offre une stabilite sans etre trop Complique a supprimer.

Si vous n’avez jamais d’imprimante 3D a double extrudeuse, il pourrait etre preferable d’avoir le moins de structures de support possible. Le retrait des supports apres l’impression reste votre processus complexe qui peut finir avec ruiner le demeure du article fini, en particulier pour nos modeles tres detailles.

Ces conseils paraissent seulement des directives generales que vous devez suivre si vous configurez la imprimante 3D pour une figurine. Mes nombres bien particuliers peuvent varier par rapport i la taille ou du detail de votre modele, mais Le concept sous-jacent doit etre le aussi: imprimer lentement et a froid.

Top 7 des modeles 3D gratuits pour figurines et miniatures

Pour mettre ces competences a jour, voici certains modeles gratuits sur qui nous vous suggerons de vous entrainer. Aucun des projets n’est exceptionnellement complique, mais ce paraissent l’ensemble de des projets assez amusants. Si votre imprimante 3D reste prete, pourquoi ne point en essayer une le week-end futur?

1. Batman

Qui de mieux Afin de commencer une telle liste que Batman? Tout le monde sait qui reste Batman. Si vous n’etes nullement dans le Dark Knight, vous pourrez probablement offrir l’article fini a quelqu’un qui en serait ravi.

Ce modele Batman est un bon point de depart puisqu’il reste Pluti?t simple. L’ensemble du modele imprime en une seule piece et est oriente horizontalement pour une meilleure stabilite et pour minimiser les structures de support. Ce n’est gui?re une sauvegarde minutieusement detaillee pour la ceinture, les gantelets et des bottes, vous devriez donc pouvoir obtenir des resultats impressionnants en suivant des parametres d’origine que nous avons decrits ci-dessus.

Depuis un detail flagrant que ce modele sites de rencontre pour partis politiques a manque – l’embleme de chauve-souris via sa poitrine. Avec les parametres d’imprimante appropries et un certain post-traitement, ce Batman bootleg n’a gui?re l’air si mauvais.

2. Pikachu

Si vous etes un fan de Pokemon, vous avez certainement l’embarras du parti pris en ce qui concerne nos modeles 3D gratuits pour ces creatures. Il y en a probablement des milliers, la plupart d’entre eux etant crees a l’image des suspects habituels – des Pokemons de depart, nos plus populaires, ainsi, le heros eternel de la franchise, Pikachu.

Ce Pikachu est 1 projet assez simple a imprimer mais qui produit votre Gros service. L’objectif de ce modele n’est pas tant J’ai exactitude des details que la creation de l’illusion d’une surface lisse et incurvee. L’utilisation d’une reellement petite hauteur de couche permettra d’atteindre votre objectif, bien qu’un certain lissage et polissage soient toujours recommandes.

Pikachu a une jolie silhouette ronde, vous pouvez donc imprimer votre modele avec aussi peu que 20% de remplissage. Cela ne necessite egalement pas de support. Dans l’ensemble, c’est une figure avec laquelle vous pouvez simplement vous amuser. Poncez-le ensuite, peignez-le au milieu des couleurs de signature de Pikachu, ainsi, personne ne sera plus sage qu’il s’agissait d’un projet a faible effort.

3. Le mandalorien

J’ai nouvelle serie Mandalorian a suscite 1 nouvel interet pour J’ai franchise Star Wars. Bien que Baby Yoda soit devenu le point culminant surprise de la serie, nous avons pense qu’il pourrait etre plus Complique d’imprimer en 3D une figure de l’homme lui-meme – le mandalorien.

Comme tous ceux ayant vu le personnage pourront vous le dire, le mandalorien a 1 design complexe. Entre l’armure Beskar, la cape fluide et le casque emblematique, depuis de nombreuses petits details dans la conception du personnage du Mandalorien qui pourraient etre assez difficiles a reproduire avec une imprimante FDM. Notre modele est disponible en deux saveurs – l’une tenant un fusil et l’autre tenant votre blaster standard.

Vous devrez apporter la A-game avec ce design. Malgre le niveau de detail, cette figurine a ete concue Afin de etre imprimee petit – seulement 2 ou trois pouces de bas. Cela souligne l’importance de composer le bon parametre, ainsi que d’utiliser votre filament qui ne se deformera pas rapidement. L’effort en vaut la peine si vous pourrez faire les choses correctement, car une telle mini figurine a l’air vraiment bien.