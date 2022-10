Tout savoir via la fellation : conseils pratiques, sans tabou !

Notre fellation est une pratique sexuelle qui consiste a faire jouir un homme avec sa bouche. C’est une caresse reellement prisee dont on entend beaucoup parler. Avec la democratisation du porno ou elle est omnipresente, les garcons demandent encore et puis tot cette caresse buccale.

Mais si elle est encore en plus pratiquee, elle n’en est jamais mieux faite. Beaucoup d’hommes se plaignent du manque d’imagination ainsi que sensibilite des femmes. L’image que vehiculent les films pornographiques en fellation n’arrange rien : mecanisee, cette caresse perd toute sa sensualite et perd ainsi de nombreuses le interet.

Du cote des femmes, votre commode ne remporte pas un vif succes. Ca peut aller de l’interet mitige au degout total. C’est presque par obligation qu’elles concedent a prodiguer une telle caresse. Souvent percue comme un acte de domination de l’homme via la femme, un thi?me de critique facile et un va-et-vient mecanique, on regroupe que ces dames n’excellent gui?re dans cet art.

Quand une femme se sent prete a prodiguer une fellation a votre homme, se dresse 1 nouveau probleme devant cette dernii?re : comment s’y prendre ? Les femmes n’ayant pas elles-memes votre organe, elles ne peuvent s’appuyer via leurs experimentations Afin de savoir comment et ou caresser. Aussi les premieres fois sont-elles tout a fait demunies devant un penis.

Comment reussir une fellation ?

Sucer, oui, mais avec plaisir

Cela tombe peut-etre sous le sens, mais mieux vaut en remettre une couche : il en est de la fellation tel du demeure des activites sexuelles, sans envie, point de salut. Monsieur n’est nullement plus en droit d’exiger une fellation que de vous sauter dessus a l’insu de votre plein gre. Donc la pipe c’est oui, mais seulement si vous etes d’accord. Et quand il y a du desir, c’est encore plus (mais on peut egalement Realiser une fellation uniquement dans un esprit de generosite conjugale. Tant qu’il y a de l’amour, tout est envisageable et surtout, c’est l’affaire de chacun(e).

Seule la contrainte est condamnable. C’est une question de principe. Parce que si la fellation vous degoute, ils font fort a parier que vous le ferez du bout des levres (au propre tel au figure) et que ca ne va etre pas top. Sans parler du degout que ca va parfois vous inspirer. Degout de l’acte et, par extension, de ce compagnon.

On lubrifie le gland

Vous avez deja ete caressee « a sec » ? Vous avez ressenti a quel point c’est desagreable ? Et beaucoup pour les garcons, c’est pareil. Donc si vous avez la bouche seche, buvez un grand verre d’eau avant, ou, si cela vous amuse, mangez un brin de glace, le froid doit le surprendre mais plutot en beaucoup. Et salivez le plus possible i l’origine pour lubrifier le sexe. Cela sera egalement plus agreable concernant vous.

Sans les mains, c’est datingmentor.org/fr/sweet-pea-review complique

Notre secret de la fellation parfaite, c’est de l’accompagner de la stimulation manuelle du penis. Parce que peut-etre que dans les films porno des filles arrivent a s’en tirer sans les mains, mais dans la vraie vie, c’est tout ainsi tres complique et fastidieux. Donc de la main on caresse (vigoureusement mais pas trop) le sexe de le mari, et avec la bouche, on accompagne votre mouvement sur un plan du gland. Vous pouvez egalement tenter de mettre la verge entiere dans votre bouche, mais la cela depend quelque peu de la taille de celle-ci ainsi que votre tolerance a vous. Si vous avez un reflexe vomitif extremement sensible, abstenez-vous..

Reussir une fellation : avec la langue, on taquine le frein

Non les filles, ne voulez pas une pedale ou 1 frein a main via le joujou de monsieur. En l’occurrence il s’agirait plutot tout d’un accelerateur. Petit rappel anatomique ? A l’extremite du penis se trouve le gland, en forme de cloche. Cette zone reellement sensible reste recouverte par une peau : le prepuce. Lors de l’erection, le gland se decouvre. Sur la face interne du gland, une partie relie le prepuce a la base du gland, il s’agit du frein du prepuce (ou filet d’une verge). Grace a ce repli muqueux, le prepuce va spontanement remonter et recouvrir le gland si le penis n’est gui?re en erection. Ceci de mieux que evidemment jamais pour les hommes circoncis, mais une telle zone est malgre bien erogene. Donc avec la langue, taquinez cet endroit, effet garanti.

On change de rythme !

Doucement i l’origine, plus promptement, puis a nouveau 1 ralentissement, tout reste une question de tempo que vous degoterez et que vous sentirez, principalement en vous calquant dans sa respiration et ses encouragements. D’une maniere generale, retenez qu e la fellation ne se fait gui?re sur 1 rythme monocorde, c’est plutot une fai§on d’improvisation, le jazz du sexe, quoi !

On avale ou gui?re ?

Eternelle question, qui n’appelle pas une seule reponse. Bien sur, vous subirez une pression tout au long de la vie de femme d’la part des messieurs. Il semblerait que l’idee aussi que nous degustions leur semence nos emmene au paradis. Il semblerait aussi que le fait de pouvoir etre « jusqu’au bout » dans votre bouche rende la fellation parfaite. Sauf que. Sauf que ne nous voilons pas la face, « ca » n’est nullement delicieux. Et que passees les premieres semaines (mois?) de passion totale durant lesquelles on est pretes a bien, on peut ensuite avoir certains reticences. Di?s lors, vous pourrez : garder le sperme dans la bouche et le recracher discretement ou vous retirer juste avant, i l’instant de l’ejaculation, dont monsieur aura eu la classe de vous signaler l’imminence.

Quoi qu’il arrive, laissez-lui cet espoir fou que peut-etre votre jour, vous avalerez. On ne garde pas un homme uniquement avec de bons petits menus.