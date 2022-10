Sommeil : mon bebe se reveille J’ai nuit, que faire ?

Une, deux, trois fois par nuit : nos bambins interrompent des fois tres souvent une sommeil. Mes raisons ? D’la peur, de la soif, d’une faim ou bien simplement aucune besoin d’etre seuls. Ces reveils multiples sont une vraie source de stress et de tension pour toute la famille. Comment Realiser quand bebe se reveille J’ai nuit ?

Reveils nocturnes multiples : vers quel age le sommeil agite de bebe se regle-t-il ?

« Mon fils de 3 ans se reveille pratiquement toutes les nuits avec sa naissance. Tant qu’il ne sortait pas de son lit, il pleurait et nous appelait. Maintenant il vient par 4h du matin dans notre chambre, il reclame son lait ou attend qu’on le recouche. On a parfois l’impression qu’il veut juste verifier qu’on est bien la. » Comme Alicia, maints parents connaissent le calvaire des nuits entrecoupees de cris ainsi que larmes, ou bebe se reveille en hurlant. Notre fatigue s’accumule de jour en jour et l’exasperation grandit inevitablement.

Les problemes de sommeil font part du developpement normal d’un enfant. Mais lorsqu’ils deviennent recurrents https://datingmentor.org/fr/singleparentmeet-review/ et entravent l’existence familiale et le quotidien de couple, ils acquierent une dimension pathologique. En theorie, le sommeil du tout-petit se regle progressivement entre six mois et un an.Mais plusieurs enfants continuent de s’eveiller diverses fois pendant la nuit au-dela de 12 mois. Que faire face a un enfant qui pleure, reclame a boire, se glisse au lit conjugal toutes les nuits ? Les parents sont souvent demunis : « On a tout essaye, rien ne marche. Elle se leve quoi qu’il arrive. J’espere que l’ecole remettra tout ca dans l’ordre », soupire Emilie.

Pourquoi bebe pleure et se reveille en hurlant ?

Reflux, poussee dentaire, otite… Dans 20 % des cas, les reveils multiples sont lies a une cause organique qui empeche l’enfant de bien dormir. Toutefois, la plupart un moment, il faudra problemes comportementaux. Comme les adultes, les enfants se reveillent diverses fois pendant la nuit. « Chez les petit, les cycles de sommeil ne depassent gui?re 60 minutes, explique le Dr Frederique Aussert, medecin specialiste des troubles du sommeil au coeur du Reseau Morphee. A la fin de chaque periode, ils vont se reveiller tres brievement puis replonger au sommeil. Celui qui ne s’est jamais endormi tout seul aura nombre environ en gali?re a gerer les reveils nocturnes. Il aura besoin de l’intervention de l’adulte pour l’aider a se rendormir. »

D’autres facteurs seront susceptibles de provoquer des reveils incessants. Un enfant qui a l’habitude de solliciter ses parents toute la journee va i?tre tente de faire la meme chose la nuit. L’amenagement de l’espace joue un role important : 1 lit en gali?re place, un espace de jeu inexistant… Bebe doit etre a l’aise dans son contexte pour dormir sereinement. Le cumul de changements dans l’environnement d’un bebe (naissance d’un cadet, demenagement, reprise du travail d’une mere, deces dans la famille…) vont pouvoir aussi creer votre sentiment d’insecurite chez l’enfant qui va se repercuter dans son sommeil.

Que faire quand bebe se reveille J’ai nuit ?

Les enfants paraissent des eponges : ils ressentent les emotions de leurs parents et se sentent parfois responsables de leurs inquietudes. « Dans nombre de mes consultations j’ai entendu des parents egrener leurs angoisses et faire remonter des blessures anciennes, observe la psychologue Lyliane Nemet-Pier. Et quelques jours plus tard, l’enfant ne se reveillait plus la nuit ». Il semble important de mettre des mots i propos des souffrances, surtout quand elles arrivent dans la famille. Cette maman de deux enfants en sait quelque chose. « Notre couple allait en gali?re avec des mois. Du jour ou j’ai decouvert que mon mari me trompait et que nous avons retourne la decision de nous separer, notre fils de 16 mois a fera des nuits completes. »

Tres souvent nous rentrons aussi epuises le soir et ne sommes pas assez proposees Afin de les bambins. Happes par des obligations du quotidien (bain, repas, menage…), on ne s’accorde aucun moment de repit et de detente avec des bebes. « Dans cette course effrenee, l’enfant ne rencontre gui?re ses parents et ne recoit pas sa dose d’affection pourtant indispensable avant la longue separation en nuit », affirme Lyliane Nemet-Pier. D’une meme maniere, un enfant mis au lit vite sans rituel rassurant aura environ difficultes a s’endormir. Notre retour a la maison devra etre un moment entierement dedie a chacun des enfants. « Je conseille a toutes les parents quand ils rentrent de se poser ne serait-ce que 10 minutes Afin de jouer, dialoguer avec leur bebe. »

Combien de fois un bebe se reveille avec nuit ?

Cela n’y a aucun chemin tout trace face a toutes les difficultes en nuit. Mais prendre systematiquement le enfant dans son lit, lui apporter un biberon de lait ou se coucher a ses cotes, ne parait resoudre ni tout le monde les coups, ni durablement des problemes de sommeil : « en agissant ainsi, on renforce le symptome et on cree 1 conditionnement, insiste Lyliane Nemet-Pier. Notre bebe se reveillera d’autant plus qu’il sait votre qu’il va obtenir. » En cas de multiples reveils nocturnes donc, environ 10 fois via nuit avant trois mois et cinq fois jusqu’a deux annees, « mieux coi»te rassurer le enfant, puis lui expliquer que la nuit n’est pas terminee et que papa et maman ne veulent gui?re etre deranges », suggere la psychologue. Soyons aussi vigilant quant a la possibilite que ces reveils nocturnes ne cachent votre plus gros probleme.

Mes troubles du sommeil se reglent plus, en moyenne, en s’interrogeant sur et cela se passe Au moment. « Un enfant qui possi?de passe une journee active, qui possi?de eu des echanges avec ses parents, acceptera plus rapidement de se coucher », souligne le Dr Frederique Aussert. Prendre le repas dans une atmosphere calme sans television pourra aider a l’endormissement car nos enfants trop sollicites par des images ont environ mal a se retrouver plus tard tout seul au sein d’ leur lit, face a eux-memes. Le rituel du coucher constitue un moment cle car il permettra au petit d’evacuer ses angoisses. Une histoire, un calin, une lumiere tamisee, il n’en faudrait desfois jamais nombre plus. « Le rituel ne devra pas etre expedie, mais il a un debut et une fin ». Et lorsqu’il reste fini, il vaut desfois mieux sortir d’la chambre quitte a revenir si l’enfant nous rappelle. « Plus on reste a cote de lui i l’instant du coucher, plus on lui donne comme message que la nuit est terrifiante et qu’il ne est en mesure de s’y plonger seul, analyse la psychologue. En grandissant, l’enfant doit apprendre a affronter cette longue separation une nuit de maniere autonome. »

*Lyliane Nemet- Pier est l’auteur de “Cet enfant qui ne dort nullement. ” et “Aimer ses enfants sans se laisser devorer” chez Albin Michel*Le Reseau Morphee reste un centre de sante consacre aux troubles du sommeil et a leur prise en charge