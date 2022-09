Si, e sincero: sono bisex addirittura ho gradito ugualmente uomini di nuovo donne

IL Coraggio “BI” Del sesso – DA CHARLIZE THERON Verso KRISTEN STEWART, DA Signora A MILEY CYRUS, SONO MOLTE LE DIVE DI HOLLYWOOD Che tipo di PASSANO DA UNA Legame ETERO Per UNA LESBO – Ma C’E’ Ed IL Percorso Inverso: DREW BARRYMORE, Indi UNA Racconto Durante L’ATTRICE ELLEN PAGE, HA Unito L’ATTORE WILL KOPELMAN

Lo dico tranquillamente, che penso quale ognuno debba esistere la propria sessualita che tipo di preferibile crede, al esteriormente dagli schemi di qualita pressappoco sorpassati. Anche credetemi: verso Hollywood non sono convinto la sola». An inveire cosi, con occasione della preambolo del conveniente ingenuo fi lm Tully, qualora interpreta adatto una madre bisessuato, e Charlize Theron, quarantatre anni, prima di Sean Penn, da perennemente sostenitrice del passeggiata LGBT americano ed origine di due bambini adottati, Jackson di nuovo August.

«Non giacche tanto invertito, pero cosicche ho esperto un’infanzia tremenda: mio padre evo un individuo avvinazzato addirittura intenso, e in quale momento avevo quindici anni ho autenticazione mia fonte ammazzarlo per coltellate a difendermi. Da allora ho gradito molti uomini, ma non ne ho in nessun caso scoperto qualcuno del che razza di fi darmi generalmente. Ciononostante arpione di nuovo le donne: mi sono sempre piaciute, fi n da fidanzata, sebbene non ho niente affatto avuto una fi danzata “uffi ciale”. Ho vissuto diversi legami parecchio profondi, l’ultimo durante la mia collega Sofi a Boutella (mediante la che razza di e stata star di scene di sesso nel fi lm Atomica Bionda, ndr), che tipo di indi e sessione www.besthookupwebsites.org/it/siti-di-incontri-bianchi “normale”, quale dicono ancora volte benpensanti, ancora ha affollato per qualche occasione un coscienza evidente, l’attore Chris Pine».

Ulteriormente questa strano pubblicazione di Charlize Theron, per Los Angeles si sono scatenate le ricerche di altre attrici quale rivelassero la propria bisessualita, di nuovo le sorprese sono state non poche: tanto insecable tribu di attrici ed cantanti ha sostenuto di vestire avuto storie d’amore mediante altre donne, tuttavia alcune di lui hanno ancora avuto fi danzate sopra naturale.

Verso perdersi, un “coming out” proprio inaspettato: colui dell’agente Dana Scully di Quantitativo-Files, ossia Gillian Anderson

Altre e, ulteriormente la inizialmente esperienza bisex, si sono appieno “convertite”, fino a prediligere di unire la propria moglie. Angelina Jolie anche Signora, per dimostrazione, ad esempio con fatto di uomini non hanno convinto in nessun caso avuto problemi, sono state una decina di anni fa fidanzate nello identico circostanza in l’attrice Jenny Shimizu, con una specie di “incontro verso tre” a percorso. Difatti quando era a New York, Jenny frequentava Donna -che razza di, all’epoca, usciva e mediante Ingrid Casares- anche in quale momento sinon trovava a Los Angeles si vedeva sopra Angelina.

In questo luogo sembra che Cara si stia innamorando di Paris, figlia di Michael Jackson

Identico ricco anche per Michelle Rodriguez (ha recitato con Avatar di nuovo mediante The Fast and the Furious) anche la chiosatore Selena Gomez: tutte di nuovo coppia sono state sopra originario fidanzate in la indossatrice Cara Delevingne. Bene lesbico di nuovo a Kristen Stewart, che razza di mediante Twilight ha fatto incantare una generazione di ragazzi, tuttavia che razza di ulteriormente una periodo di fidanzati ha preferito la modella Astro Maxwell, personalita degli “angeli” di Victoria’s Secret.

Diverse odissea bisex, al posto di, (compresa una proprio con Sole Maxwell) verso la trasgressiva artista Miley Cyrus -ad esempio si fa accorgersi mediante intimita per compagnia muliebre sulla distilla scritto Instagram- in quale momento Lindsay Lohan e occhiata dal artista Aaron Carter aborda dj Samantha Ronson.

L’attrice Portia De Rossi (occhiata sopra Ally McBeal), che razza di ha costantemente avuto fidanzati uomini anche e stata sposata in l’ingegnere Mel Metcalfe, ha inizialmente trafficato a quattro anni la artista e curatore italiana Francesca Gregorini, per appresso unire nel 2008 la conduttrice Ellen DeGeneres. Diversita scambiato, anzi, a Drew Barrymore (vista sopra Charlie’s Angels): indi una denuncia durante l’attrice Ellen Page (attrice di Juno) ha congiunto l’attore Will Kopelman.

In passato nel 2012 l’attrice aveva eletto di avere avuto esperienze bisex ai tempi del college, eppure ha in questi ultimi tempi confessato di aver dimenticato tutti e due volte suoi fu mariti perche non riusciva a stare lontana dalle donne.