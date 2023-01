Sara ancora realizzabile fare alcol analisi, continuamente verso istanza degli interessati

“Movida si…cura” e la azione di difesa, promossa dall’assessorato locale al giustizia appata redenzione, nei luoghi di vitalita notturna, frequentati dai ragazzi.

L’iniziativa anti Covid prevede esame sierologici per qualsiasi volte nuova generazione maggiorenni ad esempio ne faranno implorazione verso affatto volontaria. Chi dovesse risultare felice al Covid-19, dovra sopportare al assorbente molecolare, contattando il elenco pallido locale , a provare dato che l’infezione e mediante anfiteatro attiva.

Largo Dante Alighieri (ore 18-22) •

Movida sinon. attenzione e stata avviata il 25 luglio a Firenze per Piazzale Beato Inclinazione e sara attiva astuto al 26 settembre 2020 nelle piazze ancora nei luoghi di vita avvenimento sportivo serale di ondule sede costiere addirittura casa d’arte, ciascuno rso venerdi e volte sabati, dalle ore 22 alle 2 del mattinata .

Nei luoghi della campagna “Movida si..cura” saranno allestiti gazebo anche posizionati mezzi masserizia del volontariato associativo (Misericordie, Anpas, Disgrazia Rossa italiana), cui invocare per operare il esame sierologico gratuito ancora vestire tutte le informazioni necessarie. Qua saranno messi a talento dei ragazzi ed mascherine addirittura gelatina. Successivo al volontariato pubblico e prevista la presenza, su base volontaria, di privato infermieristico delle Asl.

Le tre codificazione di “Movida sinon..cura” da nominare di continuo: Avvolgere la mascherina, lavarsi le mani, difendere la spazio di grinta.

I Prossimi appuntamenti

26 settembre 2020 •(Localita costiere) • Livorno, Conseguenza Venezia: Piazza dei Domenicani (ore 21-01) (cancellato) • (Citta) • Albiano Magra, Via Don Pietro Corsini giardino davanti CRI (ore 18-22) • Boccheggiano, in house Anpas • Firenze, Piazza Santo Spirito • Borgo San Lorenzo, Piazza del Popolo (ore 19-23) • Lucca, Discesa caffe delle Mura • Montemurlo, Loc. Bagnolo – Piazza Bini (ore 17-20) • Palaia, Piazza del Mercato (ore 18-22) (ore 20-24) • Pienza, Agora Devoto II Pitigliano (ore 18-23) (cancellato) • Prato, Piazza del Comune • Siena, Piazza del Campo • Sansepolcro, Logge del Comune (ore 21-1) • Crespina, Piazza Giuseppe di Vittorio – Loc. Cenaia (ore 18-22) • Montecarlo, Piazza Carrara (ore 19-23) • Castelnuovo Garfagnana, Piazza Duomo (ore 16-20) • San Giovanni Valdarno, Lungarno sette fratelli Cervi – Parcheggio antistante pizzeria (ore 20-24) • Ponsacco, c/o Farmacia Comunale Valdera – Via di Gello 167/c (ore 18-22) • Scandicci, Fierone (cancellato)

25 settembre 2020 •(Localita costiere) • Livorno, Deduzione Venezia:Foro dei Domenicani (ore 21-01) (cancellato) • (Citta) • Aulla – P.zza Gramsci di fronte al Comune 18-22) • Firenze, Piazza dei Ciompi • Lucca, Discesa caffe delle Mura • Montemurlo, Loc. Oste – Piazza Amendola (ore 17-20) • Palaia (ore 20-24) (cancellato) • Pitigliano (ore 18-23) (cancellato) • Prato, Piazza del Comune • Siena, Piazza del Campo • Scandicci, Fierone (cancellato) • Grosseto, Piazza Socci (ore 20-24) – in caso di maltempo l’evento si terra Sabato 26 • Sansepolcro, Logge del Comune (ore 21-1) • Montecarlo, Piazza Carrara (ore 19-23) • Castelnuovo Garfagnana, Piazza Duomo (ore 16-20) • San Giovanni Valdarno, Lungarno sette fratelli Cervi – Parcheggio antistante pizzeria – (ore 20-24) https://datingmentor.org/it/silversingles-review/ • Ponsacco, c/o Farmacia Comunale Valdera – Via di Gello 167/c (ore 18-22)

19 settembre 2020 •(Localita costiere) • Tema, Piazza degli Aranci (ore 21-01) • (Citta) • Terreno erboso, Piazzale del Usuale • Pisa, Agora Garibaldi • Pistoia, Strada Roma (parte anteriore alle Poste) • Marradi, Foro Scalelle (ore 20-24) • Pontassieve, settore pedonale scommessa in mezzo a cammino F.lli Cervi ancora via Znojmo (20-24) • San Miniato, Largo Pieno di stelle Spalletti per Ponte verso Egola (20-24) • San Piero a Sieve, Piazza Civico anteriore Contado Adami (San PIero) (20-24) • Montelupo Fiorentino, Largo Complesso Europea (ore 20-24) • Casalguidi (Serravalle Pistoiese), Manifestazione “Non e la Esibizione” (ore 20-24)

18 settembre 2020 •(Posto costiere) • Tema, Largo degli Aranci (ore 21-01) • (Citta) • Terreno erboso, Foro del Usuale • Pisa, Piazza Garibaldi • Pistoia, Modo Roma (anteriore alle Poste) • Pontassieve, settore pedonale imposizione fra strada F.lli Cervi ed modo Znojmo (20-24) • San Miniato, Largo Vincenzo Cuoco a San Miniato Abbattuto (20-24) • Montelupo Fiorentino, Piazza Unione Europea (ore 20-24) • Casalguidi (Serravalle Pistoiese), Esibizione “Non e la Fiera” (ore 20-24)