Sandrine s’ouvre sur les raisons de sa rupture avec Samuel apres L’ile de l’amour

J’me suis sentie decue, pis je me suis sentie manipulee

L’ancienne insulaire Sandrine Seguin avait choque beaucoup des personnes en annoncant sa separation avec Samuel Lemay lors tout d’un q&a le 9 novembre soir, elleux qui etaient considere.es comme un des couples chouchous de L’ile de l’amour.

Depuis quelque moment, plusieurs rumeurs circulent en fonction de lesquelles Samuel avait un quidam dans sa vie avant meme de faire l’aventure et, dans la capsule internet L’apres-soleil diffusee le 20 decembre, Isabelle a confirme tout cela alors qu’elle etait accompagnee de Sandrine et Anna-Maelle.

Narcity s’est entretenu avec Sandrine dans une entrevue ou elle s’ouvre sur les circonstances qui ont mene a cette rupture.

Au moment oi? as-tu decouvert que Samuel avait quelqu’un dans sa vie?

« On dirait que je l’ai toujours su, meme pendant l’aventure. On le savait un brin l’ensemble de que Sami [Samuel] avait 1 ex, comme Sami nous l’avait devoile, mais Sami m’avait dit “T’sais, je ne gi?re plus a elle”, il m’avait vraiment dit que j’ai ete fini. [. ] Mais c’est litteralement la premiere journee en sortant de l’aventure en revenant a Montreal que j’ai su que celui-ci y avait quelque chose de louche.

« Il avait du monde qui m’envoyait des messages, quand je sortais au sein des bars, l’univers venait me voir et venait me le dire pis j’essayais de rester rationnelle en demandant a Sami lui-meme pis j’etais juste comme “C’est quoi ca, toi, tu m’as dit que c’etait fini, toi, tu m’as dit qu’il n’y avait que dalle.” Lui continuait vraiment de me rassurer que votre n’etait rien avec son ex pis que j’ai ete vraiment fini, mais je savais qu’il y avait quelque chose de louche, mon instinct me le disait.

« Il y avait quand aussi des red flags, di?s qu’il y a quand aussi 20 gens qui t’ecrivent, il y a quelque chose de louche. »

Quelle fut ta reaction?

« J’me suis sentie decue, pis je me suis sentie manipulee parce que si ca fera 2 mois qu’un parent te dit quelque chose, quand ca fera 2 mois que tu as vraiment de grandes attentes pour ta relation avec le webmaster pis que tu penses vraiment que ca va marcher. La personne te dit une chose, mais c’est totalement le contraire, of course c’est vraiment surprenant, ca va vraiment etre decevant. [. ] Honnetement, ca a vraiment fera d’une peine. »

Vous etes-vous reparle.es voili que ca s’est passe?

« [. ] Quand j’ai eu la confirmation a 100 % que celui-ci voyait la fille encore pis qu’il me mentait pis qu’il y avait eu une trahison, la j’ai devoile okay c’est fini, moi je lui ai vraiment evoque que, pour la propre personne, il fallait que j’arrete de lui parler franchement parce que, moi dans la vie, si je veux move on, faut un brin que j’arrete de penser a le webmaster.

« Donc je lui ai devoile que moi, j’avais besoin du temps, de mon cote pis que quand on veut etre amis prochainement, j’ai vraiment besoin de prendre le temps libre pour le pardonner. Donc ces jours-ci, c’est vraiment ca ma situation, j’essaye vraiment de move on pis de le pardonner, [. ] mais c’est complexe, je ne vais nullement te mentir. »

Pourquoi penses-tu que Samuel a participe a l’aventure?

« Ca, il me l’a avoue apres tout votre temps-la qu’il allait la Afin de vivre une experience, pis c’est correct aller la Afin de vivre une experience, mais Il existe de nombreuses gens paraissent tel “Ah c’est impossible que je vais trouver l’amour la-bas”, mais ils ont quand meme une ouverture d’esprit.

« Mais lui, Cela reste alle la, j’imagine, zero ouverture d’esprit parce que celui-ci avait un individu dans sa vie. [. ] lorsqu’il reste revenu, je l’ai vu, il est pogne parce qu’il savait votre qu’il avait devoile a la fille avant, il etait retourne au sein d’ une position bizarre, j’imagine. »

Crois-tu que ses sentiments envers toi etaient reels malgre bien?

« Je ne sais nullement a quel point, mais je sais qu’il en avait parce que veux, veux pas, j’ai vecu de quoi avec lui, c’etait juste moi pis lui, juste moi qui sais les conversations qu’on a eues ensemble pis moi j’imagine vraiment qu’il a ressenti de quoi i mon sens, mais je ne sais jamais a quel point j’ai ete bon.

« Parce qu’il m’a tellement evoque de choses qu’en bout de ligne ce n’etait gui?re bon, j’ai ete des mensonges et bien, donc c’est que j’ai en misere a croire et cela est vrai cela qui n’est gui?re grand. Mais je pense que, oui, a un certain point, il a eu des sentiments. »

Juste Afin de resumer, tu affirmes qu’il avait une ex qu’il a revue en sortant de l’aventure?

« Oui, il m’a avoue lui-meme commentaire Afin de mot qu’avant de partir, il avait devoile a le ex qu’en revenant, il allait lui reparler, que votre n’etait pas fini. Qu’il allait juste la Afin de une aventure et qu’il pensait qu’il n’y avait rien qui est Afin de se passer la-bas. »

Sais-tu s’il est revenu avec cette dernii?re?

« Oui, j’suis pas mal sur que oui. Il a evoque ca a Keon qu’il etait en couple avec celle-ci, mais aux filles, a les amies, il a evoque que “Ah non, je ne suis gui?re en couple avec celle-ci, je ne vais jamais etre en couple avec elle.” On voit bien moyen deux histoires, donc moi je ne pourrais pas vraiment confirmer.

« Il m’a avoue que Notre fille a regarde le show avec la famille a Sami, ca, c’est une grosse affaire qui est traumatisante. En revenant, j’habite pas mal entendu que celui-ci manipulait moi et la fille des deux cotes. Moi, il https://datingmentor.org/fr/sites-de-rencontre-africains/ me disait “J’ai fille je m’en fous, la fille n’a pas des valeurs que je recherche, je ne vais jamais etre en couple avec elle”. Pis moi, j’ai entendu penser que, de sources vraiment bonnes, il disait a J’ai fille que moi je n’etais juste qu’un contrat [. ] fallait qu’il est avec moi juste Afin de l’image. »

Narcity a contacte Samuel concernant en savoir plus, sans reponse pour l’instant.

Cet entretien a ete modifie et condense afin de le rendre plus clair.

A noter que l’ecriture inclusive est utilisee pour la redaction de les articles. Pour en savoir plus dans le sujet, tu peux consulter la page de l’OQLF.