Safer Sex auf lesbische Art und Weise

Lesbischer Sex ist ein abwechselndes Spiel aus Aktivitat und Passivitat. Die Partnerinnen haben gelernt, geduldig zu sein und in freudiger Erwartung ihre Lust zu steigern. Je kreativer und hingebungsvoller Du agierst, desto kreativer und hingebungsvoller wird sich Deine Partnerin anschlie?end revanchieren. Aus diesem Grund spielt auch die Einbeziehung des Anus eine wichtige Rolle in der lesbischen Liebe. Durch den gezielten Einsatz spezieller Analvibratoren lasst sich der klitorale Orgasmus intensivieren. Wenn gleichzeitig auch noch die Vagina auf ihre Kosten kommt – ob manuell oder durch den Einsatz eines Sexspielzeuges, sind unvergessliche Orgasmen geradezu vorprogrammiert. Sextoys konnen eine echte Bereicherung fur jede lesbische Beziehung sein. Zwingend notwendig sind sie jedoch nicht.

Loffelchen-Stellung

Diese Stellung kennt eigentlich jeder – hier ist man sich besonders nah. Eine Frau liegt dabei Bauch an Rucken hinter der Partnerin. Dabei kann die hintere Person die vordere wunderbar mit der Hand und den Fingern verwohnen. Aber auch spezielle Sextoys konnen zum Einsatz kommen.

Budapester Schere bzw. Scherenstellung

Bei der Budapester Schere sitzen sich beide gegenuber und offnen leicht die Beine. Auf die Unterarme oder Ellbogen gestutzt, rutschen beide dann mit der Hufte zueinander. Vagina sollte auf Vagina treffen – dabei liegt ein Bein einer Frau zwischen den Beinen der anderen, sodass die Beine verschrankt werden. Hier kann allein schon die Reibung fur gro?e Erregung sorgen. Noch besser wird es aber durch den Einsatz von Vibrator oder Doppeldildo.

Auch diese Sexstellung ist den meisten bekannt. Eine Frau liegt mit geoffneten Beinen auf dem Rucken oder seitlich. Die andere stutzt sich daruber ab oder legt sich darauf – jedoch so, dass der die Kopfe jeweils am Unterleib des anderen liegen. Bei der 69-Stellung konnen sich Lesben sowohl mit den Fingern, vor allem aber oral stimulieren. Auch Sexspielzeug kann hier naturlich zum Einsatz kommen (vaginal wie anal).

Reiterstellung fur Lesben

Bei der klassischen Reiterstellung liegt ein Part (eigentlich der mannliche) mit etwas gespreizten Beinen auf dem Rucken. Die Frau setzt sich dann von oben auf den steifen Penis und kann sich durch rhythmische Bewegungen stimulieren. Bei der Variante fur Lesben, kann sich die obenauf sitzende Frau am Schambein ihrer Partnerin reiben und auch hier das Tempo bestimmen. Gleichzeitig konnen sich beide gegenseitig an den Brusten stimulieren. Die tempoangehende Frau kann ihre Partnerin zudem mit Vibrator oder Dildo beglucken. Die Reiterstellung kann naturlich auch mit einem Strap-on umgesetzt werden.

Welle

Eine der Frauen stutzt sich auf die Ellbogen und Knie. Die andere tut dasselbe, nur dahinter – kann sich dabei aber auch am Po ihrer Partnerin festhalten. So kann sie ihre Partnerin oral am Anus oder der Klitoris stimulieren. Wer mochte kann auch ein Sexspielzeug benutzen. Doch auch die hintere Partnerin kommt auf ihre Kosten – sie kann ihre eigene Klitoris namlich am Fu? ihrer Partnerin reiben, wenn diese ihr Bein in der richtigen Position halt.

Auch wenn Du gerne davon ausgehst, so ist auch lesbischer Sex keine Garantie dafur, sich nicht mit sexuell ubertragbaren Krankheiten anzustecken. Die richtige Verhutung spielt hierbei ebenso eine ganz wichtige Rolle, die auf keinen Fall au?er Acht gelassen werden sollte. Das Wichtigste hierbei ist das sogenannte “Lecktuch”, wie es umgangssprachlich gerne genannt wird. Dabei handelt es sich um ein Latextuch, welches in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen erhaltlich ist und wird wahrend des Sex auf die Genitalien gelegt, damit Du Deine Partnerin oral befriedigen kannst. Wichtig ist, dass es mit dem EG-Zertifikat oder einem deutschen Qualitatssiegel wie DLF, TUV, Stiftung-Warentest versehen ist, damit Du Safer Sex praktizieren kannst. Bei der Befriedigung mit der Hand solltest Du Latexhandschuhe anziehen.

Du kannst Dich jederzeit kostenlos und anonym beim Gesundheitsamt auf HIV testen lassen. Alle anderen Krankheiten testet Dein Frauenarzt gerne, auch wenn Du keine Symptome zeigst.