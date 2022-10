Sab saum toj fifteen Qhov Zoo Tshaj Link Software rau Cov Bathtub Ntxhais Kawm Qib Siab | 2022 Ranking

Raws li kev tshawb fawb, cov neeg nyob rau hauv lawv cov hluas thiab cov nees nkaum thaum ntxov tau siv cov kev sib txuas lus. Raws li tsab ntawv ceeb toom, ntau dua 75% ntawm cov neeg muaj hnub nyoog 18 thiab twenty four xyoo siv Tinder.

Vim lawv lub tsev kawm ntawv nruj heev, feem ntau http://hookupwebsites.org/teen-hookup-apps/ cov tub ntxhais kawm ntawv qib siab tsis muaj sijhawm los ntsib cov tub ntxhais kawm sib ntsib rau kev sib tham lossis kev sib raug zoo. Txawm hais tias qee tus tau tsom mus rau kev kawm tiav nrog cov qhab nia zoo, lwm tus xav kawm tiav thaum tseem nrhiav tus khub.

Hmoov zoo, ntawm no yog qee qhov zoo tshaj plaws connection programs rau cov tub ntxhais kawm ntawv qib siab los txuas rau kev sib txuas / kev sib raug zoo. Cov bathtub ntxhais kawm tuaj yeem siv cov kev sib txuas lus no los very los ntawm cov profile thiab tham nrog txhua tus neeg lawv xav tau kev sib txuas lossis kev sib raug zoo.

Qee qhov kev sib txuas zoo tshaj plaws rau cov bathtub ntxhais kawm ntawv qib siab hauv 2022 yog dawb, thaum lwm tus xav tau kev her or him nyiaj. Tsis muaj dab tsi zoo li zero ua ntej kev txhim kho ntawm lub computers.

Yog tias koj nyob hauv tsev kawm qib siab, koj yuav tsum tau mus cuag ib tus neeg koj nyiam ntawm tus kheej thiab nug lawv tawm. Lub hom phiaj yuav yog ib qho kev sib koom ua ke lossis kev sib raug zoo.

Tam sim zero peb nyob hauv lub hnub nyoog electronic, nws yog qhov yooj yim heev rau ib tus neeg los tshawb nrhiav hauv sites rau cov phooj ywg los ntawm kev siv daim ntawv thov kev sib tham.

Koj puas yog ib pull tub ntxhais kawm qib siab tshiab xav txuas nrog lwm cov tub ntxhais kawm hauv tsev kawm ntawv? Koj puas pom tias nws nyuaj rau kev mus cuag ib tus neeg ntawm kev sib deev tsis sib haum xeeb ntawm tus neeg rau kev sib txuas lossis kev sib roentgen zoo tshaj plaws.

Dab tsi yog Qhov Zoo Tshaj Hookup Applications Rau Cov Tub Ntxhais Kawm Qib Siab?

Muaj ntau yam cuab yeej on line uas cov tub ntxhais kawm ntawv qib siab siv los cuam tshuam nrog lwm tus bathtub ntxhais kawm hauv tsev kawm ntawv txhawm rau tsim kev sib raug zoo lossis kev sib koom tes.

Cov ntawv tshaj tawm zero tsuas yog tham txog cov kev sib txuas zoo tshaj plaws rau cov tub ntxhais kawm ntawv qib siab.

Qee qhov kev sib txuas lus bar dawb, thaum lwm tus xav tau kev him or her nyiaj. Lawv yog raws li nram zero:

1. Tinder

Ntau tus xav txog Tinder qhov kev sib tham ntawm lub xyoo txhiab xyoo thiab qhov nrov tshaj plaws yos software hauv ntiaj teb.

Qhov zoo tshaj plaws relationship application rau cov bathtub ntxhais kawm ntawv qib siab yog nrov. Raws li kev tshawb fawb, lub app tau sau npe ntau dua 43 million qhov sib tw mus rau tam sim no, thiab ntau dua li ib nrab ntawm nws cov neeg siv yog cov tib neeg hnub nyoog qis dua twenty-five xyoos.

Lub caij no, Tinder tso cai rau cov neeg siv los thus tsis qhia npe nyiam lossis ntxub lwm tus membership raws li cov duab, luv luv biography, thiab kev nyiam sib koom. Thaum ob tus neeg siv “muab,” lawv tuaj yeem pauv cov lus tam sim ntawd.