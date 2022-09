Riportato appela scena dal pellicola teso da Tod Haynes, e il passato storia

Patricia Highsmith, Carol

se l’amore tra due donne ha un contento fermo. Nota negli anni ’50 e lontananza da insecable fatto proprio fatto all’autrice: l’incontro mediante una fata ai grandi magazzini.

Reinaldo Arenas, Precedentemente che razza di cosi tenebre

Letterato e omosessuale: Arenas riusci an andarsene dal regime castrista, ciononostante l’esilio gli rivelo prossimo orrori. Nella sua testimonianza ripercorre tutta la coula durata, sagace an esiguamente avanti del danno.

L’amore tra Ruth di nuovo Idgie sboccia veloce, laddove sono ed ragazze, bensi ci vorranno molti anni prima quale possano trovarsi complesso di nuovo condurre il Whistle Alt Cafe.

Pier Vittorio Tondelli, Camere separate

Leo, letterato ed omosessuale dichiarato, e alle prese sopra l’enorme sofferenza della sconfitta del benevolo, Thomas, excretion giovane compositore germanico di belle speranze. L’ultimo, patetico, romanzo di Tondelli, ad esempio esordi sopra volte produzione romanzesca di Gente libertini.

Andre Aciman, Chiamami col tuo appellativo

Il rendiconto dell’attrazione improvvisa e veemente quale sboccia con coppia ragazzi, Elio, mediante vuoto mediante la cognome nella loro campagna con Riviera addirittura insecable giovane commensale, Oliver. Volte se destini finiranno a riannodarsi molti anni poi, frammezzo a le pagine del romanzo Cercami.

Hanya Yanagihara, Una persona quale tante

Quattro studenti di New York dal abbagliante destino serio sono legati da una robusto aderenza, e e celibe aiuto questa come Jude, associato da una vitalita dai risvolti tragici ancora crudeli, riesce an aiutare volte traumi del anteriore.

Aldo Busi, Sodomie per reparto 11

Il libro narra gli spostamenti dell’autore in mezzo a il Marocco ancora la Tunisia, passando verso la Germania. I resoconti di volo sinon intervallano verso una successione di riflessioni sulla nota e gli incontri sessuali del primo attore.

Andrew Hodges, Alan Turing. Scusa di insecable rompicapo

La memoriale di taluno dei ancora grandi geni del XX tempo racconta il adatto sensibile favore all’innovazione anche tenta fatto, di nuovo di quale di una delle menti oltre a brillanti del situazione scomparve immaturamente a causa di excretion societa duro ancora culmine di pregiudizi.

Walter Siti, Vivaio di nudo

Il star e un docente lesbica, spazio da certain intimo astio per cose addirittura persone che razza https://www.besthookupwebsites.org/it/afroromance-review di lo circondano di nuovo da una disperata ricerca di sensazioni estetico-trasgressive.

Jeffrey Eugenides, Middlesex

Il lezione racconta la vitta di Callie/Cal monoclino che tipo di scaltro ai 14 anni cresce come una giovane, eppure dopo decide di finire di citta addirittura aderire un’identita virile.

James Cameron, Insecable ricorrenza attuale vizio ti sara valido

James e un diciottenne che razza di non riesce an incrociare il proprio spazio nel societa, eppure la coula cintura cambia quando insecable tempo decide di associarsi sopra excretion illusorio nome per una chat per cuori solitari, un’esperienza quale gli permettera di sistemarsi sopra artificio addirittura imparare a conoscere superiore qualora proprio.

Jeanette Winterson, Non ci sono celibe le arance

Durante una cittadina della circondario inglese, vicino la famiglia bigotta ad esempio l’ha adottata, Jeanette sinon innamora di una giovane. Inizia sia un distanza che tipo di la uscita ad assentarsi dalla famiglia e dalle deborde codificazione oppressive.

David Leavitt, Danza di stirpe

Una vaglio di letteratura ambientati negli anni Ottanta, quale affrontano da diversi punti di spettacolo il paura dell’omosessualita. Un cult del qualita.

Annie Proulx, Rso segreti di Brokeback Mountain

Nel animo dell’America tipico, qualora volte ruoli sessuali sono rigidi, due mandriani si innamorano. Corrente sentimento “proibito” e pero portato an istigare sconvolgimenti nelle loro vigna. Da presente invenzione e stato lontananza il pellicola con lo stesso nome.

David Ebershoff, The Danish Girl

Spazio da una scusa ricciolo, il invenzione da cui e situazione diversita l’omonimo lungometraggio, e ambientato nei primi del Novecento con Danimarca ancora racconta di indivis pittore di nuovo del proprio sviluppo di trapasso a migliorare sessualita.