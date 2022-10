Rimming.- Se refiere al beso sable, o sea, besar el agujero del trasero. (2022)

Queefing.- Fetichismo por la practica de el queef. 1.- Queef. Onomatopeya del ruido que permite la flatulencia vaginal. Este sonido que realiza la vagina al expulsar aire produce cierta verguenza en algunas hembras y, por tanto, morbo en algunas individuos. Fetichismo sobre este sonido. Se logra introduciendo aire y luego expulsandolo con fuerza. No encontrari?s este termino en castellano.

Queen of Spades.- (Ver tambien BBC, Bull desplazandolo hacia el pelo Cuckold). Literalmente Reina sobre Picas. Es un emblema que radica en el As de Picas sobre la baraja francesa con la Q de Queen (reina) en su interior. Este representacion se refiere an una praxis sadomasoquista (en EEUU sobre todo) que se fundamenta en un trio donde el marido seri­a humillado mirando igual que su femina blanca mantiene relaciones sexuales con un adulto negro al que llaman Bull (toro). Algunas hembras blancas hacen alarde de este placer a traves de tatuajes, collares o pulseras con este signo.

RACK.- (Ver Ademi?s SSC). Seri­a el acronimo de Risk Aware Consensual Kink (peligro asumido desplazandolo hacia el pelo consensuado de practicas sobre sexualidad alternativa). Termino acunado al final de los anos de vida noventa en el espacio BDSM de redefinir el forma en que se deberi­an seguir las practicas sexuales sadomasoquistas, que inclusive ese instante venian descritas por el termino SSC Safe, Sane and Consensual (maduro, seguro asi­ como consensuado).

Rimming.- Se refiere al beso oscuro, o sea, besar el agujero de el culo.

Rubber.- Fetichismo que estriba en proteger el torso total o parcialmente sobre latex, para nunca tener trato directo con otros cuerpos.

Saint Andrew’s Cross.- Literalmente Cruz sobre San Andres. Convocatoria mismamente porque ese era el apelativo del proselitista condenado a fallecer crucificado en una cruz sobre similares caracteristicas. Se alcahueteria sobre la cruz en forma sobre X, sobre enormes dimensiones, un poco mas que la de un persona, usado para atar de brazos y no ha transpirado piernas a la alma que se desee dominar.

Salophilia.- Literalmente salofilia. Se refiere al fetichismo sobre notar entretenimiento asi­ como padecimiento por los fluidos corporales salinos tales como la saliva, el semen, el fluido vaginal, el sudor o las lagrimas.

Shoeplay.- Literalmente, entretenimiento con zapatos. Acto fetichista habitualmente hecho por chicas, que consta en calzarse desplazandolo hacia el pelo descalzarse, jugando con el pata adentro y no ha transpirado fuera de el calzado, que puede ser de tacon o no, en sitios publicos o enfrente de alguien. Algunas mujeres lo ejecutan con muchisima maestria. Otras, lo realizan sobre forma inconsciente desplazandolo hacia el pelo resulta una vision excesivamente apasionante para un fetichista sobre las pies.

Shunga.- Termino japones que quiere decir literalmente, imagenes de estacion primaveral. Son estampas japonesas antiguas que representan escenas de sexo.

Sissy.- (Ver Fendom) Se refiere a un adulto sumiso, en el circulo BDSM, que asume el rol sobre criada, travestido con similar sobre doncella francesa sexy y realizando labores domesticas. Tambien sobre estar disponible sexualmente Con El Fin De su dominante, habitualmente un chica. Es una praxis masoquista de feminizacion mental y fisica para sentirse humillado asi­ como avergonzado.

Sitophilia.- como usar fcn chat 1.- F d play. Literalmente sitofilia. Se refiere a la acto de echar vi­veres sobre el cadaver sobre la pareja con intencion erotica o sexual.

Sitting.- Practica sadomasoquista que consta en sentarse referente a la cara sobre otra persona, hasta casi asfixiarla. Normalmente una chica desnuda sobre la rostro de un varon. 1.- Facesitting. Equivalente.

SSC.- (Ver Rack). Es el acronimo sobre Safe, Sane and Consensual. Se traduce por Sensato, Indudablemente y no ha transpirado Consensuado asi­ como se refiere al maqueta ideal que deberian seguir las practicas realizadas en el escenario de relaciones BDSM.

Strapon o strap-on.- Se refiere a un juguete amoroso, que estriba en un arnes que se coloca como una slip, desplazandolo hacia el pelo que goza de un miembro viril artificial por delante, sobre forma que simula los genitales masculinos. Habitualmente lo utilizan mujeres para penetrar an otra femina en las relaciones lesbianas, o de penetrar a un varon por el ano (ver Pegging).

Wax.- Ejercicio sadomasoquista que radica en echar o recibir cera derretida sobre la tez 1.-Waxed. Sinonimo.