Rashida Jones, Nick Frost Talk Matchmaking

Rashida Jones Detto me riguardo Many Impressionante Thing Any Guy Has Done For Her

Se una volta to select qualsiasi arbitrary abbinamento di stars condividere equamente matchmaking e connections, I question you Potresti essere atterrato con questo. Ma Nick Frost e Rashida Jones, featuring di fronte both in, avevano troppo da diciamo su loro. Il film, nelle sale adesso, dice a la storia di Bruce (Nick Frost), un uomo chi era un eccellente performer nel suo infanzia ma distrutto suo fiducia in un evento di bullismo. Avanti veloce 25 anni, e un Bruce ormai fuori forma deve wow suo nuovissima collega Julia (Rashida Jones) riprendendo subito salsa muovendosi ancora.

Poiché informa il racconto di un uomo esattamente chi è andato fantastic lunghezze per wow una femmina, noi pianificato di leggere le many intricate esperienze di vita reale di Nick e Rashida con il corteggiamento. Alla shock, le cose che Nick ha fatto per impression donne in sua vita sono in realtà molto di più impressionante di avevamo immaginato. Perché mentre numerosi uomini ha scritto canzoni o poesie per donne queste persone erano tentando di wow, what number of di loro ha scritto un completo libro? Nick Frost fornisce.

Vorrei sapere riguardo un sacco di notevole cosa uomini caratteristiche mai fatto per Rashida? Ebbene, lo semplicemente guarda l’intero colloquio.

