Qui rase du bout de l’aile : L’eau dormante des marais, Voila l’enfant des chaumieres Qui glane sur les bruyeres Notre bois tombe des forets

L’onde n’a plus le murmure , Dont elle enchantait des bois ; Sous des rameaux sans verdure. Les oiseaux n’ont environ voix ; Le soir est pres de l’aurore, L’astre tout juste vient d’eclore Qu’il va terminer son tour, Il jette avec intervalle sites de rencontre gratuits pour gens ayant un Г©cart d’Гўge Une heure de clarte pale Qu’on appelle bien un jour.

L’aube n’a plus de zephire

Sous ses nuages dores, J’ai pourpre du soir expire i propos des flots decolores, Notre mer solitaire et vide N’est plus qu’un desert aride Ou l’oeil cherche en vain l’esquif, Et sur la greve plus sourde La vague orageuse et lourde N’a qu’un murmure plaintif.

La brebis sur les collines Ne trouve plus le gazon, Son agneau laisse aux epines Les debris de une toison, La flute a toutes les accords champetres Ne rejouit plus nos hetres Des airs de joie ou d’amour, Toute herbe aux champs reste glanee :

Ainsi termine une annee, Ainsi finissent des semaines !

C’est la periode de l’annee ou bien tombe Aux coups redoubles des vents ; Un vent qui vient en tombe Moissonne aussi les vivants : Ils tombent aussi par mille, Comme la plume inutile Que l’aigle abandonne aux airs, Lorsque des plumes nouvelles Viennent rechauffer ses ailes A l’approche des hivers.

C’est alors que ma paupiere Vous vit palir et mourir, Tendres fruits qu’a la lumiere Dieu n’a nullement laisse murir !

Quoique jeune sur la terre, j’habite deja solitaire Parmi ceux de ma saison, ainsi, quand je dis en moi-meme : Ou paraissent ceux que ton coeur adore ? Je regarde le gazon.

Leur tombe est sur la colline, Mon pied la sait ; la voila ! Mais leur essence divine, Neanmoins, eux, Seigneur, sont-ils la ? Jusqu’a l’indien rivage Notre ramier a un message Qu’il rapporte a les climats ; Notre voile passe et repasse, Mais de son etroit espace Leur ame ne revient pas.

Ah ! quand les vents de l’automne Sifflent dans les rameaux morts, Quand le brin d’herbe frissonne, Quand le pin rend ses accords, au moment oi? la cloche des tenebres Balance ses glas funebres, La nuit, a travers les bois, A chaque vent qui s’eleve, A chaque flot via la greve, Je dis : N’es-tu jamais leur voix?

Du moins si leur voix si pure Est trop vague concernant des sens, Leur ame en secret murmure De surcroi®t intimes accents ; Au fond des coeurs qui sommeillent, Leurs souvenirs qui s’eveillent Se pressent de tous cotes,

Comme d’arides feuillages Que rapportent les orages Au tronc qui les a portes !

C’est une tante ravie A ses bambins disperses, Qui leur tend de l’autre vie Ces bras qui les ont berces ; Des baisers paraissent via sa bouche, Sur votre sein qui fut un couche le coeur les rappelle a soi ; Plusieurs pleurs voilent le sourire, ainsi, son regard semble reconnai®tre : Vous aime-t-on comme moi ?

C’est une jeune fiancee Qui, le front ceint du bandeau, N’emporta qu’une pensee

De sa jeunesse au tombeau ; Triste, helas ! au ciel meme, Pour revoir celui qu’elle kiffe Elle revient concernant ses nullement, Et lui devoile : Ma tombe reste degoi»tee ! Sur votre terre deserte Qu’attends-tu ? Je n’y suis nullement !

C’est mes fri?res de l’enfance, Qu’aux jours sombres du malheur Nous preta la Providence Pour appuyer une c?ur ; Il n’est plus ; une ame reste veuve, Cela nous suit dans notre epreuve Et nous devoile avec pitie : Ami, si ton ame est emplie, De ta joie ou de ta peine Qui portera la moitie ?

C’est l’ombre pale d’un pere Qui mourut en nous nommant ; C’est une soeur, c’est 1 frere, Qui nous devance un moment ; Sous notre heureuse demeure, Avec celui qui les hurle, Helas ! ils dormaient hier ! Et une coeur doute encore, que le ver deja devore Cette chair de notre chair !

L’enfant dont la mort cruelle Vient de vider le berceau, Qui tomba d’la mamelle Au lit glace du tombeau ; Tous ceux enfin dont l’existence Un jour ou l’autre ravie,

Emporte une part de nous, Murmurent sous la poussiere : Vous qui voyez la lumiere, Vous souvenez-vous de nous ?

Ah ! vous pleurer est le bonheur supreme Manes cheris de quiconque a des pleurs ! Vous oublier c’est s’oublier soi-meme : N’etes-vous nullement un debris de les coeurs ?

En avancant dans notre obscur week-end, Du doux passe l’horizon reste plus beau, En deux moities notre ame se partage, Et J’ai meilleure appartient au tombeau !

Dieu du pardon ! leur Dieu ! Dieu de leurs peres ! Toi que un bouche a si souvent nomme ! Entends Afin de eux les larmes de leurs freres ! Prions Afin de eux, nous qu’ils ont tant adore !

Ils t’ont prie pendant leur courte vie, Ils ont souri quand tu les as frappes ! Ils ont crie : que ta main soit benie ! Dieu, bien espoir ! les aurais-tu trompes ?

Et cependant pourquoi ce long silence ? Nous auraient-ils oublies sans retour ? N’aiment-ils plus ? Ah ! votre doute t’offense ! Et toi, mon Dieu, n’es-tu nullement tout amour ?

Neanmoins,, s’ils parlaient a l’ami qui les pleure, S’ils nous disaient comment ils sont content, De tes desseins nous devancerions l’heure, Avant ton jour nous volerions vers eux.

Ou vivent-ils ? Quel astre, a un paupiere Repand 1 jour plus durable et plus doux ? Vont-ils peupler ces iles de lumiere ? Ou planent-ils entre le ciel et nous ?

Sont-ils noyes dans l’eternelle flamme ? Ont-ils perdu ces doux noms d’ici-bas, Ces noms de soeur et d’amante ainsi que femme ? A ces appels ne repondront-ils jamais ?