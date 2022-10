Quand effectuer sa dose de rappel pour conserver son marche sanitaire valide ?

Dans quel delai la dose de rappel doit-elle etre faite ?

Notre dose de rappel devra etre administree 5 mois apres la derniere injection d’un vaccin a double dose (Pfizer, Moderna, Astrazeneca).

La dose additionnelle de vaccin a ARN messager doit etre administree 1 mois apres la monodose de vaccin Janssen.

Un delai supplementaire apres la date d’eligibilite a la dose de rappel ou a la dose additionnelle (5 mois ou 1 mois apres la derniere injection suivant le vaccin) reste accorde Afin de effectuer cette dose supplementaire de vaccin.

Mes individus de 65 ans et plus vaccinees avec des vaccins a double dose (Pfizer, Moderna, Astrazeneca) doivent avoir recu un dose de rappel (3 e dose) 7 mois apres leur derniere injection (5 mois pour l’eligibilite plus 2 mois pour le delai supplementaire).

Mes personnes vaccinees avec le vaccin Janssen, peu importe un age, doivent avoir recu un dose additionnelle 2 mois maximum apres l’injection de leur monodose (1 mois pour l’eligibilite plus 1 mois concernant le delai supplementaire).

L’ensemble des individus agees de 18 annees et plus devront avoir recu une dose de rappel au maximum 7 mois apres leur derniere injection ou infection au Covid Afin de beneficier tout d’un passe sanitaire valide.

Au-dela des delais, le QR code de leur ancien certificat de vaccination sera desactive automatiquement, il est place dans la categorie « certificat expire » et ne saura plus etre utilise dans le cadre du passe sanitaire.

A noter : Pour connaitre la date limite a laquelle vous devez recevoir la dose de rappel Afin de ne pas perdre la marche sanitaire, la garantie maladie propose un nouveau teleservice Mon rappel Vaccin Covid .

Vous pourrez egalement se servir de le simulateur de MesconseilsCovid .

A savoir : Le rappel vaccinal s’fait seulement avec un vaccin a ARNm (Pfizer-BioNTech ou Moderna), quel que soit le vaccin utilise lors d’une primo-vaccination. Il va falloir l’administration d’une dose supplementaire de vaccin (ou une demi-dose pour le vaccin Moderna), destine a maintenir un bon niveau de protection en stimulant le systeme immunitaire.

Le vaccin Pfizer-BioNTech reste recommande pour nos personnes de moins de 30 ans.

d’une 2 e dose pour les gens ayant deja contracte le Covid-19 et ayant donc recu une injection unique (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca) au cadre de leur schema vaccinal initial, ainsi que pour les personnes ayant ete vaccinees avec le vaccin Janssen ;

d’une 3 e dose pour les personnes ayant recu deux doses de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca) au cadre de leur schema vaccinal initial.

Vous pourrez consulter la Foire a toutes les questions : La campagne de rappel du ministere en Sante.

A noter : Les individus ayant ete vaccinees avec Janssen seront eligibles a la dose de rappel (3 e dose) 5 mois apres la dose additionnelle (2 e dose). Elles devront effectuer cette dose de rappel vaccinal au sein des 7 mois apres leur derniere injection (dose additionnelle) pour conserver un passe sanitaire valide a partir du 15 janvier 2022.

Validite du QR code

L’ensemble des personnes qui font un rappel disposeront tout d’un nouveau QR Code, il deviendra valide 7 semaines apres un injection s’il s’agit d’une 2e dose, ou immediatement lorsqu’il s’agit d’une 3 e dose ou plus.

Ce va etre donc le nouveau marche sanitaire a presenter au sein des lieux et evenements ou Cela reste exige.

Pour les gens qui ne font pas leur rappel dans les delais requis, le QR code de leur precedent certificat de vaccination sera desactive, un precedent certificat de vaccination valant marche sanitaire ne va i?tre plus valide.

Mes individus de 65 annees et plus ayant eu leur derniere dose de vaccin avant le 17 mai 2021 devront avoir fait leur rappel au 15 decembre pour obtenir un nouveau certificat de vaccination valide, puisqu’elles auront passe a votre date le delai de 5 mois Afin de etre eligibles au rappel et de 8 semaines Afin de realiser votre rappel.

Les personnes vaccinees avec le Janssen ayant eu un monodose avant le 17 octobre 2021, devront avoir fait leur injection additionnelle au 15 decembre afin que leur certificat de vaccination ne soit gui?re desactive, puisqu’elles auront passe a une telle date le delai de 1 mois pour etre eligibles a la dose additionnelle et de 4 semaines Afin de realiser votre injection.

A savoir : Une nouvelle option va i?tre bientot disponible via l’application TousAntiCovid , elle vous alertera lorsque votre passe sanitaire arrive a expiration et chacun pourra voir le delai qu’il est avant la desactivation de ce marche sanitaire.

Personnes ayant contracte le Covid

Vaccins Pfizer, Moderna, Astrazeneca :

Si vous avez contracte le Covid avant la vaccination et avez recu une injection unique, vous pouvez recevoir une dose de rappel (2e dose) 5 mois apres votre 1 ere dose de vaccin.

Si vous avez recu une premiere injection, puis avez ete contamine avec le Covid, vous pouvez obtenir une dose de rappel (2 e dose) 5 mois apres l’infection (date du test positif).

Si vous avez contracte le Covid apres avoir recu un schema vaccinal complet, vous pouvez effectuer votre rappel (3 e dose) 5 mois apres l’infection.

Pour conserver votre « pass sanitaire » valide, cette dose de rappel doit etre realisee dans un delai de 5 mois minimum et jusqu’a 7 mois apres l’infection.

Vaccin Janssen :