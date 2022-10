PROCESSUS : requi?te d’autorisation a J’ai Commissaire a l’information pour ne pas donner suite a une demande d’acces

L’article 6.1 d’une Loi dans l’acces a l’information (la Loi) prevoit que le responsable d’une institution federale peut demander l’autorisation ecrite d’la Commissaire a l’information pour ne pas donner suite a une demande d’acces s’il estime que une telle demande est :

vexatoire;

entachee de mauvaise foi; ou

constitue autrement un abus du droit d’effectuer une demande d’acces.

Le responsable de l’institution federale ne va nullement refuser de donner suite a une demande d’acces au seul motif que les renseignements contenus au document ont fait l’objet d’une divulgation proactive au titre en partie 2 de la Loi.

Le present document d’orientation decrit le processus et les delais pour demander cette autorisation. J’ai Commissaire peut designer de modifier le processus et les delais selon le contexte et les circonstances d’un cas en particulier.

Points a voir au cours en requi?te d’autorisation

De sorte i demander l’autorisation une Commissaire pour ne pas donner suite a une demande d’acces, les institutions doivent etre d’avis que la demande d’acces satisfait a l’un ou diverses des criteres enonces au paragraphe 6.1(1).

Demander une telle autorisation pourrait priver un demandeur de son droit formel d’acces en lien avec la demande proprement dit.

Vu la nature quasi constitutionnelle du droit d’acces a l’information, la Commissaire n’accordera l’autorisation de ne pas donner suite a une demande d’acces que si la demande d’autorisation reste appuyee par des preuves claires, convaincantes et suffisamment detaillees.

Les institutions devraient d’ailleurs demander l’autorisation d’la Commissaire seulement apres avoir fera l’integralite des efforts raisonnables pour aider le demandeur, conformement a l’obligation de preter assistance (paragraphe 4(2.1)). Ceci regroupe le fait d’aider les demandeurs a clarifier un requi?te d’acces pour permettre a l’institution d’en reduire la portee et/ou de degoter le(s) document(s).

Pour connaitre l’interpretation que fera la Commissaire des dispositions de l’article 6.1, veuillez parcourir Interpretation : Demande d’autorisation a Notre Commissaire a l’information pour ne point donner suite a une demande d’acces.

Processus pour reclamer l’autorisation

Remarque : il va i?tre juste possible de refuser de donner suite aux demandes d’acces presentees depuis le 21 juin 2019.

1. DEMANDE

L’institution devra envoyer 1 courriel au Commissariat a l’information, a l’adresse permission@oic-ci.gc.ca, indiquant qu’elle souhaiterait reclamer l’autorisation de ne pas donner suite a une demande d’acces. Dans un delai d’un jour ouvrable apres la reception du courriel, le Commissariat ouvrira une conversation au moyen du service Connexion postel de Postes Canada, avec l’adresse de courriel fournie avec l’institution. Celle-ci recevra aussi par courriel des instructions Afin de telecharger sa exige d’autorisation dans la conversation. L’institution disposera de 2 temps ouvrables pour telecharger sa demande d’autorisation.

Notre requi?te d’autorisation devra inclure les precisions suivantes :

une copie de la demande d’acces en question;

le nom et des coordonnees du demandeur;

la date a laquelle l’institution a recu J’ai exige d’acces;

le numero de demande d’acces de l’institution;

une confirmation que l’institution a avise le demandeur par ecrit en aussi moment qu’elle a communique avec la Commissaire a l’information pour demander l’autorisation de ne pas apporter suite a J’ai demande d’acces, conformement au paragraphe 6.1(1.3) une Loi;

l’ensemble des observations et preuves que l’institution desire utiliser Afin de demontrer chatki que la requi?te d’acces satisfait a toutes les criteres etablis au paragraphe 6.1(1) en Loi;

des observations et toute piece justificative attestant des efforts deployes avec l’institution concernant respecter son obligation de preter assistance concernant la demande d’acces.

Les institutions ont une seule occasion d’expliquer pourquoi la Commissaire pourrait les autoriser a ne point donner suite a une demande d’acces. Notre Commissariat n’acceptera aucune autre raison ou information en la matii?re, a moins que la commissaire a l’information estime que c’est important.

La Commissaire a l’information va refuser une demande d’autorisation si elle est incomplete ou ne contient jamais assez d’information Afin de lui permettre de decider si elle autorise l’institution a ne point donner suite a la exige d’acces.

Le Commissariat s’attend a votre que nos observations a l’appui une demande soient soumises dans la langue officielle d’la demande d’acces. Ca permettra d’assurer l’equite et l’efficience du processus si nos observations doivent etre communiquees au demandeur De sorte i lui donner l’occasion de repondre.

Il incombe a toutes les institutions de s’assurer que la communication est conforme a J’ai Loi sur la protection des renseignements personnels lorsqu’elles communiquent des renseignements personnels a la Commissaire a l’information au cadre d’une requi?te d’autorisation Afin de ne pas donner suite a une demande d’acces.

2. INFORMER LE DEMANDEUR

DELAIS POUR LES INSTITUTIONS

Les institutions peuvent soumettre une exige d’autorisation pour ne pas donner suite a une demande d’acces durant le delai de 30 temps dont elles disposent pour satisfaire a Notre requi?te d’acces initiale ou durant une prorogation de delai valide. Mes demandes d’autorisation soumises apres cette periode ne vont i?tre gui?re acceptees.