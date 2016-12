5 réflexions au sujet de « Prenez la route des vacances en toute sécurité »

Vous planifiez voyager avec votre véhicule cet été ? Que ce soit pour un weekend dans la belle région de Charlevoix ou pour un périple de longue distance, préparez votre véhicule avant de partir.Une bonne inspection et une préparation adéquate peuvent non seulement vous évider des dépenses superflues, mais aussi vous garder l’esprit tranquille pendant vos vacances.

En effectuant l’entretien de votre automobile, vous assurez du même coup votre sécurité, celle de vos passagers et celle des automobilistes et piétons. De plus, si vous avez la fibre écolo, vous saurez que vous contribuez à la réduction des émissions polluantes dans l’atmosphère.

Le gouvernement canadien ne comptabilise pas le nombre de décès causés par la négligence en matière d’entretien automobile. Cependant, aux États-Unis, ce fléau est à l’origine, chaque année,de plus de 2 600 décès, de près de 100 000 blessures invalidantes et de plus de 2 millions de dollars en salaires perdus, en frais médicaux et en dégâts matériels.Par ailleurs, le gouvernement américain rapporte que la principale cause de défaillances mécaniques sur les routes américaines est la surchauffe du moteur.

Avant le départ

Une inspection ne vous garantit pas que vous n’aurez aucun problème, mais au moins, vous aurez pris toutes les précautions nécessaires. Outre l’entretien régulier qui comprend notamment la vidange d’huile et le changement du filtre, une vérifications des composantes mécaniques de votre véhicule est recommandée. Demandez à votre garagiste ou à votre concessionnaire de vérifier les principaux éléments de votre véhicule avant de prendre la route pour un long trajet.

N’oubliez pas vos pneus

Rappelez-vous que votre véhicule roule sur quatre petits bouts de caoutchouc. Des pneus trop usés affecteront le comportement du véhicule, sans oublier qu’ils sont plus sus à une crevaison. De plus, une bonne vérification de la pression d’air des pneus avant le départ, vous assurera un comportement optimal de votre véhicule. Des pneus mal gonflés font augmenter la consommation de carburant et diminuer les performances de conduite et de freinage

Les points suivants devraient être pris en compte avant le départ :

Pneus

Système de refroidissement

Systèmes électriques

Freins, échappement, pneus et suspension

Transmission et moteur, particulièrement si vous songez à tracter un bateau ou une remorque.

Batterie