Premiere etape en vue en remise en liberte d’Oscar Pistorius

Oscar Pistorius devrait prochainement participer a un planning de reinsertion, premiere etape de sa remise en liberte apres avoir ete condamne a 13 ans de prison pour le meurtre de sa propre compagne Reeva Steenkamp.

Pres de huit ans apres des faits, Oscar Pistorius pourrait bientot etre libre. La famille de Reeva Steenkamp, sa compagne qu’il a tuee en 2013 dans sa maison de Pretoria, a appris le mois soir que l’ancienne star des stades se doit de prochainement participer a un planning de reinsertion, premiere etape de sa remise en liberte. Tania Koen, l’avocate d’la famille d’une jeune femme, a revele a la presse sud-africaine que nos Steenkamp avaient ete approches Afin de participer a votre programme, qui pourrait les amener -s’ils l’acceptent- a rencontrer le meurtrier de leur fille : «Barry et June Steenkamp ont i chaque fois su, parce que je les ai prepares, qu’Oscar, tel n’importe quel delinquant, pourrait etre remis en liberte. Nous pensions qu’il le serait a partir de mars 2023», a explique l’avocate a l’antenne de la Radio 702 lundi. «Donc quand le departement des prestations penitentiaires m’a contactee pour entamer le dialogue avec les Steenkamp, nous avions l’impression que celui-ci est possible qu’ils soient prepares a un dialogue entre victime et delinquant. Malheureusement, 1 semaine avant la rencontre avec les Steenkamp, le departement a contacte pour annuler cette rencontre», a-t-elle explique.

«Pour ajouter bien environ douleur, l’avocat d’Oscar Julian Knight m’a fera savoir le 18 octobre que le comite de probation l’avait informe que celui-ci allait se reunir le 27 ou le 29 octobre, cela a bien plus choque la famille», a-t-elle poursuivi, deplorant votre probleme de communication tel son confrere representant le sportif. Interrogee par la chaine SABC, Tania Koen a fait savoir que ses clients etaient prets a approcher Oscar Pistorius : «La blessure, meme si beaucoup de temps libre semble s’i?tre ecoule, reste i chaque fois vive. Au quotidien est difficile pour eux. June a toujours dit qu’elle avait pardonne Oscar, mais i§a ne veut pas dire qu’il https://datingmentor.org/fr/parship-review ne devra nullement payer pour ce qu’il a fait», a-t-elle declare. «Le pardon n’est gui?re un thi?me pour June. Barry a plus de mal, mais il en parlera moyen venu.»

Une peine alourdie par la Cour supreme

Oscar Pistorius a tue Reeva Steenkamp aux premieres heures du 14 fevrier 2013. L’ancien sportif, aujourd’hui age de 34 annees, a toujours assure avoir commande sa compagne Afin de un cambrioleur qui se serait refugie au sein des toilettes, expliquant ainsi les tirs sur une a fermee. Neanmoins, l’enquete a demontre que le couple, qui se frequentait avec quelques mois, n’allait pas favorablement, ainsi, le procureur avait assure qu’il avait sciemment tue la mannequin.

Condamne en premiere instance a cinq annees de prison, Oscar Pistorius avait ete surpris sa condamnation initiale etre transformee en «meurtre», permettant a l’accusation de requerir une peine d’au moins 15 ans de prison. Neanmoins, la juge Thokozile Masipa, qui avait preside les audiences d’la premiere instance, ne l’avait condamne qu’a six ans de prison, declarant que «les circonstances attenuantes l’emportent i propos des facteurs aggravants». Il avait ete immediatement conduit a J’ai prison Kgosi Mampuru de Pretoria, ou il avait passe un an dans une cellule amenagee Afin de son handicap. Ses avocats n’avaient jamais interjete appel de cette decision, mais le parquet l’avait fera, demandant une peine plus severe, obtenue en novembre 2017 : 13 ans et 5 mois de prison, prenant en compte des annees deja purgees.

Depuis, Oscar Pistorius est incarcere au sein de la prison de Gauteng.