Pourquoi Realiser l’amour reste essentiel a une survie, pourquoi l’acte nous eleve-t-il ?

Qu’en est-il quand l’acte est realise avec quelqu’un que l’on n’aime pas ?

Considerer la sexualite avec bienveillance est votre fait utile, il faudra jouer et mediter pendant l’acte. Comprendre la sexualite reste le seul moyen pour atteindre la liberation de soi, l’epanouissement et l’acceptation sans dire. On se sent bien dans le corps, on se devoile car mis a nu, nous revenons a l’etat de nature, sans artifices… On libere alors notre ame : la sexualite reste une electricite spirituelle, elle est vivante !

Rester actif sexuellement Afin de nous maintenir en life

Il va i?tre important de rester sexuellement actif car la sexualite renvoie a l’existence et la jeunesse eternelle. Meme jusqu’a 70, 80 annees… ou plus ! Il semble important d’entretenir sa vie sexuelle bonus ou de s’y interesser au risque de finir par mettre un pied dans la tombe. On s’efforce de rester petit etant donne qu’il n’est nullement bon de vieillir meme si l’on sait que l’on devient plus sages et raisonnables en vieillissant : on aura tout vu et tout vecu. Claque de toujours s’interesser a la sexualite nous detourne en fond. Meme s’il faut accepter la mort, la fin d’la vie nous angoisse. C’est pour cela qu’on evoque que la sexualite nous maintient en life car i§a s’oppose a la mort. En pensant souvent a la sexualite, on ne crois plus a la mort et notre attention reste alors monopolisee. Alors prenez du joie ! Laissez le mental de cote… et si vous avez envie de faire l’amour, faites le sans penser au temps libre.

J’ai religion a-t-elle bride une sexualite ?

Notre sexualite a longtemps ete condamnee par l’ensemble des religions qui s’opposaient a toute source de ravissement humain. Mais claque de reprimer l’energie sexuelle l’oblige a s’exprimer a travers d’autres moyens. Cela reste bon que lorsqu’on rejette Notre sexualite, on te prend le risque qu’elle occupe tout notre esprit. Notre sexualite nous attire mais elle reste devenue pervertie, et a quelque minimum perdu de le naturel dans la morale des hommes. Faire l’amour c’est s’amuser ! Mais les enseignements religieux empechent de nous liberer pleinement. Ce qu’ils nous ont transmis via la sexualite nous poussent a garder une part de serieux et de honte. Ces enseignements ont ete transmis au travers de l’education et des regles qu’on nous a inculquees, on devient en grandissant pudiques et on a plus de mal a lacher prise. Mes religieux associent la sexualite au besoin de reproduction. Elle est donc, en dehors de cet espace, un peche.

La sexualite tel energie. Sans sexualite, gui?re d’epanouissement ?

La sexualite reste la plus grande energie qui nous est donnee. Pour en etre libre et savoir la manier, il va falloir la connaitre. Comme explique plus bas, la sexualite reste vivante. Mais il convient l’aborder avec precaution Afin de acceder a toutes les secrets qu’elle renferme. Et pour ce qui, il ne faudrait jamais faire l’amour pour exploiter son partenaire mais Afin de vivre un moment de partage avec lui. Cela ne faut nullement considerer la sexualite tel votre soulagement ou 1 apaisement, c’est la forme negative d’la sexualite. L’extase est l’aspect qui sublime la sexualite, elle nous revele et devoile la part intrinseque de nous-memes.

L’energie degagee d’la sexualite, remise en circulation, nous eleve

Notre sexualite cree une elevation en nous, elle reste creatrice et l’energie depensee pendant l’acte sexuel reste d’ailleurs remise en circulation dans d’autres situations plus eleves de notre vie. C’est pour ce qui que l’on va ressentir une invincibilite et une beatitude apres l’amour. Ca va d’ailleurs durer et aussi se repercuter concernant notre quotidien et notre ego.

L’Homme ramene a l’etat sauvage ? J’ai sexualite pour se comprendre

Notre sexualite reste le seul moment, a proprement parle, ou nous sommes naturels et lies a l’etat d’animalite. Pourtant, Realiser l’amour reste un rituel Afin de nos hommes qui y inserent des confortables particulieres tandis que chez les animaux, l’accouplement n’est relie a aucuns artifices. Les baisers, les caresses, les mots doux chuchotes pendant l’acte amoureux seront necessaires a l’homme mais ils lui sont propres et l’eloignent de l’etat bestial.