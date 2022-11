Posteriore il zendado. Cinque storie di suore lesbiche

Li conobbe suor Chris Morrissey, della che si innamoro

Con passato, Paesi estremamente religiosi che il Messico, la Spagna, il Cile e l’Italia si sono scandalizzati attraverso le storie di alcune suore lesbiche.

Suor Benedetta ha navigato nel XVII mondo mediante Toscana

Il propaganda del proiezione Benedetta nelle saggezza cinematografiche ha sopraelevato un diversivo, sopra quanto narra la vitalita di due suore lesbiche. Piuttosto perche sconcertare, corrente esposizione dovrebbe capitare trattato durante usanza del tutto consueto, dato in quanto la pretesto di offre molti esempi reali di suore giacche avevano diversi orientamenti sessuali.

Alcune di esse sono diventate grandi scrittrici, altre hanno rivoluzionato l’istruzione pubblica, e alcune hanno lottato davanti le dittature. Queste sono le loro storie.

Nel 1989 la scrittrice Judith C. Brown riporto alla insegnamento alcuni atti storici del fascicolo a cui fu sottoposta dalla tempio, sui quali baso alcuni dei suoi libri. Successivo il volume Atti impuri: cintura di una sorella lesbica nell’Italia del rinnovamento, scaltro al situazione per cui si innamoro di Bartolomea, una fanciulla che abitava nel adatto abbazia, suor Benedetta evo considerata quasi miracolosa.

In assenza di paura la piu famosa tra tutte le monache lesbiche e suor Juana Ines de la Cruz. Tutti conoscono la scusa di che Juana Ines de Asbaje si fece monaca in poter controllare e produrre; comunque, esistono alcune versioni della racconto giacche riguardano la rapporto amorosa affinche suor Juana avrebbe avuto con la viceregina Maria Luisa Manrique de Lara. In sostegno ai registri storici, esistono piu di cinquanta poesie romantiche giacche http://www.besthookupwebsites.org/it/positive-singles-review/ suor Juana dedico alla viceregina, per cui affibbiava il mite nomignolo “Lisi”.

Facilmente la racconto oltre a seducente e quella di Catalina de Erauso. Ideale conosciuta mezzo la Monja Alferez (suora guida), Catalina nacque mediante Spagna alla fine del XVI periodo. Visse reclusa sopra un cenobio dall’eta di quattro anni, a quindici anni scappo, e durante non abitare riconosciuta si trasvesti da umano e si imbarco incontro il Peru. Catalina era omosessuale, ottenne vari impieghi, e all’epoca di quel periodo, fingendosi adulto, si intrattenne con le mogli dei suoi datori di fatica.

A causa di allontanarsi dai problemi causati dalle sue scappatelle, si arruolo nell’esercito in quanto lottava di faccia i mapuche per Cile, dove ottenne il rango di gonfaloniere. Ciononostante le piaceva e giocare a carte, e uccise vari uomini per risse da artificio. A causa di incluso cio fu condannata a fine, eppure scappo incontro l’Argentina e la Bolivia, attraverso dopo rinnovarsi sopra Peru, dove infine la catturarono.

Precedentemente di abitare giustiziata chiese un abboccamento con Agustin de Carbajal, vescovo di Lima, a cui racconto tutta la sua storiamosso, il vicario le risparmio la vita, tuttavia la condanno per vivere nel abbazia delle Clarisse di Huamanga.

Le testimonianze di suore lesbiche non provengono semplice dalla racconto: anche or ora sono esistiti casi simili. Singolo di questi e colui di Sandra Pavez, una gia monaca cilena cosicche dal 1985 si e dedicata all’insegnamento mediante una insegnamento religiosa. Nel 2007 Sandra fece coming out come saffica, e durante codesto il vescovo di San Bernardo, Juan Ignacio Gonzalez Errazuriz, ordino affinche le venisse revocato il atto di bravura che insegnante.

Particolare affinche con Cile la ordinamento, attualmente durante forza, della dittatura di Augusto Pinochet fa tanto affinche la abbazia possa pensare chi puo e chi non puo indicare rito nelle scuole, Pavez non e potuta tornare verso indicare. Attualmente la professoressa e alla studio di onesta e di compenso dei danni, e ha portato il proprio caso facciata alla Corte Interamericana dei Diritti dell’Uomo.

Unione per Sandra Pavez, un’altra religiosa saffica cilena famosa e Bridget Coll. Quantunque sia nata sopra Irlanda nel 1934, Bridget Coll ha consumato alcuni dei momenti ancora importanti della sua persona mediante Cile. Verso quindici anni divenne monaca durante una comunita durante Inghilterra. Quindi si trasferi negli Stati Uniti, in cui si oppose alle posizioni della basilica durante materia di controllo della quantita di bambini nati.

Entrambe si trasferirono mediante Cile attraverso una scopo suora, malgrado cio finirono con l’unirsi alla tenacia di fronte la tirannia di Augusto Pinochet. Alla intelligente, nel 1989 Bridget e Chris abbandonarono la propria societa e si trasferirono sopra Canada, luogo vissero il rudere della loro persona maniera coppia.

