Poliamor asi­ como relaciones abiertas clases sobre vivir y no ha transpirado gozar el apego en liberacion

Durante los ultimos anos de vida, las practicas que impulsan las relaciones no monogamas se han vuelto mas visibles. Asi que, te presentamos la guia en las mas populares asi­ como las formas en las que estas hacen el trabajo bien.

Existen diversos maneras de vivir el apego. En Peru y no ha transpirado el resto del universo son cada vez mas conocidas las practicas nunca monogamas, a donde resaltan el poliamor y las relaciones abiertas como clases validas de establecer nuevos vinculos sexuales asi­ como emocionales. Una realidad que C.P.A.H., la mozo sobre 27 anos de vida que aplica todos estos conceptos en su conmemoracion a conmemoracion, conoce muy bien.

Ella mantiene la trato sobre mas sobre 3 anos de vida con su pareja, donde prima la liberacion y la comunicacion fluida. De asimilar en que consisten estas practicas inspiradas en el movimiento del ‘amor disponible’, La Republica recogio algunos testimonios y la valoracion de un doble en sexologia.

?En que consisten las relaciones abiertas?

De el psicologo Pedro Rondon Navas, las relaciones abiertas se definen igual que aquellas en las que “uno o los dos miembros de la pareja guardan encuentros sexuales fuera sobre la conexion desplazandolo hacia el pelo con el consentimiento de ambas partes”. La posicion que nunca implica que el casamiento o vinculo se encuentre en mal estado, sino que priorizan el respeto hacia la individualidad de cada individuo.

Es una praxis completamente opuesta a la monogamia, concepto a traves de el que la sociedad reconoce el “compromiso con un solo apego asi­ como donde prima la exclusividad”. Es decir, que no Existen relaciones sexuales ni afectivas con diferentes gente afuera del lazo debido a establecido.

Poliamor la oportunidad sobre amar en libertad

En relacion al poliamor, el magister en orientacion sexual Pedro Rondon lo refiere como “la acto donde se mantiene mas sobre la trato intima”. “A diferenciacion de las relaciones abiertas donde nunca Acostumbran A haber lazos afectivos afuera sobre la pareja y unicamente prima el placer sexual, estas relaciones pueden ser amorosas, duraderas asi­ como con mas de la persona”, detalla.

Aparte, recalca que Algunos de los principales pilares con el fin de que este tipo de relaciones funcione se localiza en la honestidad entre todas las zonas. a lo cual ase le suma la destreza que debe tener cada cristiano sobre “mantener relaciones simultaneamente falto recelo a involucrarse afectiva o emocionalmen, sino que ademas amorosas, con seres paralelas”, acota el doble.

?Como se relacionan estas practicas con el ‘amor libre’?

El apego libre es “un circulacion sociologico” cuyo apogeo se dio en los anos 70 y que se caracteriza por nunca aprobar el casamiento y no ha transpirado otras practicas construidas por la sociedad y no ha transpirado que esta misma dicta igual que normal. “Esto daba apertura a que tu pudieras tener no solamente relaciones sexuales, sino que igualmente amorosas, con individuos paralelas”, acoto el especialista.

Las relaciones no monogamas, en su mayoridad, parten de las principios que defiende este movimiento. No obstante, junto a resaltar que algunas de ellas nunca se ajustan completamente a los establecido dentro sobre el por motivo de que todavia se acoplan an algunos codigos sociales.

Relaciones abiertas vs. Relaciones monogamas

J.C.B.C posee 31 anos de vida y aplica esta manera de vivir el apego en sus relaciones desde 2013. Asi­ como, con el transito de el tiempo, asegura efectuarse encontrado un genial numero sobre prejuicios en torno a estas practicas. “La multitud tiende a asociar la libertad con el impudicia, la supuesta carencia sobre consideracion o respeto de con la otra sujeto e igualmente, la banalizacion del vinculo diferente a lo aceptado socialmente”, revela.

Sin embargo, reitera que en las relaciones no monogamas sucede cualquier lo opuesto, pues el respeto y no ha transpirado la seriedad emocional son las bases con el fin de que funcionen de maneras adecuada. “Estas formas de relacionarse son igual sobre validas que las monogamas. Asi­ como yo diria que se disfrutan con mas libertad y plenitud, puesto que individuo decide de forma libre si ejercitar la opcion sobre tener mas sobre la pareja o no y no ha transpirado ahi radican las sentimientos a las que me referia”, agrega.