PARIS : Apres Bumble Dating et Bumble BFF, Bumble lance Bumble Bizz, Afin de des rencontres professionnelles, 2018

PARIS : BUMBLE, la premiere plateforme via laquelle ces dames ont le pouvoir et ou environ 26 millions d’utilisateurs se rassemblent pour tomber sur l’amour, des ami(e)s et dorenavant se creer un reseau professionnel, a lance le tres attendu Bumble Bizz.

Bumble s’empare du networking en mettant l’accent sur la recherche d’emploi et sera le premier acteur a integrer l’experience du » swipe » et des » femmes d’abord » au monde professionnel.

En plus de l’ambition de Bumble – i?tre l’application de rencontres referente – le developpement de Bizz s’est appuye sur la conviction qu’une simple rencontre est en mesure de amener a une opportunite unique.

C’est votre grand jour Afin de toute l’equipe.

Nous avons travaille dur, non seulement pour le lancement de Bizz, puis au but d’effectuer evoluer une marque par un reseau social international qui vous met en relation avec des personnes extraordinaires « , a declare Whitney Wolfe Herd, fondatrice et PDG de Bumble. » L’amour, l’amitie et le reseau professionnel seront essentiels a une vie saine et heureuse. Notre objectif est de faciliter ces rencontres, tout en vous laissant les reines « .

» Nous nous sommes i chaque fois astreints a creer une communaute dont nos fondements reposent sur la pensee positive, le respect, la confiance et claque d’encourager ces dames a faire le premier pas « , a declare Whitney Wolfe Herd. » Nous le faisons desormais sur la totalite des aspects de un life. Notre retour fut tres positif. Le bonheur de nos utilisateurs est notre motivation et nous sommes tres emus d’observer a quel point la marque n’a cesse d’evoluer depuis le commencement « ,

» Notre lancement de Bizz est fort encourageant pour Bumble. Le projet de Whitney – coder une plateforme qui permet a toutes les individus de se approcher professionnellement ou personnellement- prend une ampleur magistrale et ce en partie grace au article considerable de l’equipe « ajoute Andrey Andreev, fondateur et PDG de Badoo. » Whitney a cree une communaute d’utilisateurs florissante, une marque qui ne cesse de grandir, et une entreprise qui croit en consequence. Il s’agit d’une etape tres importante et j’habite tres fier de notre collaboration « .

Bumble Bizz, lance aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, permet de mettre ses utilisateurs en relation de maniere instantanee, grace a sa geo-localisation, ainsi, de » swiper » parmi les personnes qui se trouvent autour de vous et qui cherchent a faire des rencontres professionnelles, a interagir, ou aussi a tomber sur un mentor. Mes 26 millions d’utilisateurs de Bumble et les experts du monde entier vont prendre part a votre experience, sur le meme principe que Bumble Dating, pour des relations amoureuses et Bumble BFF, Afin de nos rencontres amicales. Bumble s’est egalement engage a recruter 10 gens via Bizz et vient aussi de recruter un premier stagiaire. Bumble cherche non juste a remanier la facon dont les mecs se rencontrent sur internet, puis a eradiquer toute forme d’abus ou de comportement inapproprie. En http://datingmentor.org/fr/yubo-review encourageant ces dames a faire le premier jamais sur Bizz, Bumble s’attend a voir une hausse significative des comportements positifs et a reduire considerablement le taux de harcelement comme sur Dating et BFF. Une des fonctionnalites cle de Bizz va etre son outil de verification des photos de profils, qui permettra d’assurer l’identite reelle de chaque utilisateur. Les photos de profil qui pourront etre » swipees » seront accompagnees d’un CV digital et puis d’une section » connaissances » de facon a votre que l’utilisateur puisse presenter ses multiples talents et reussites. Les utilisateurs pourront egalement integrer des exemples de leur projet sur leur profil. Tout comme l’impact disruptif qu’a eu le » swipe » au domaine de la rencontre amoureuse, Bumble Bizz a ete concu Afin de bouleverser le » networking » devenu desuet et inefficace.

Bumble a encourage environ 250 millions de premiers pas realises via des dames, et plus d’un milliard de messages envoyes.

Bumble, dont Bumble Bizz, est gratuit et disponible sur l’App Store et Google Play.