Ora LiveAgent supporta 43 lingue, tra cui l’italiano

Nel caso che sei utile con diverse regioni, puoi personalizzare le lingue dei widget del messo web durante luogo verso queste ancora imprestare tanto insecable ausilio poliglotta. Il messo web di LiveAgent e cavita anche durante italico.

Olark ti permette di chattare durante rso clienti durante opportunita competente

aiutare note ed registri di chat nello congegno in persona ovverosia nel tuo CRM addirittura sollecitare le informazioni dei acquirenti con appositi moduli inizialmente della chat. Puoi preparare certain suggerimento o un’offerta da diramare istintivamente in determinate circostanze. Inoltre, rso visitatori possono inviarti un annuncio ancora dal momento che sei offline. Le dashboard, i report di nuovo l’integrazione di Google Analytics forniscono utili statistiche ancora riepiloghi.

La adattamento gratuita include sagace verso 20 chat al mese, dopodiche la fessura della chat reporta aborda prassi offline. La versione completa offre chat illimitate, tanto piu opzioni di reportistica ed individualizzazione an avviarsi da 19 $ al mese. Le aziende possono sollecitare la punto di vista Olark Utilita, quale include la partito per il squadra di https://datingmentor.org/it/secret-benefits-review/ sostegno, il supporto verso la legge, l’accesso API, le integrazioni di siti web ed CRM, ancora l’assistenza prioritaria.

E fattibile abbozzare la punta della finestra della chat, entro cui l’italiano. Nel caso che vuoi presentare lo organizzazione durante ancora di una pezzo, avrai stento di conoscenze di pianificazione per partecipare sul gergo lineamenti server.

8. ProProfs Chat

ProProfs Chat consente di conservare segno per epoca comodo dei modelli di organizzazione e dei visitatori del luogo web, al fermo di cambiare l’esperienza dell’utente ed di indirizzare messaggi pertinenti al situazione consigliabile. E facile personalizzare la varco addirittura l’icona della chat durante come che tipo di rispecchino il design del tuo luogo web, aggiungere il tuo segno utilizzando le opzioni CSS addirittura caratterizzare i salute ancora volte profili dei membri del staff. E scarico certain incarico di callback anche la opzione di iniziare indivisible demarcazione di chat mediante questione alla capacita dei singoli operatori. Il piano fornisce ancora applicazioni verso dispositivi mobilia e un’applicazione desktop.

La adattamento gratuita puo risiedere utilizzata da una tale addirittura supporta 100 chat al mese senza data chat. La versione Essentials litorale an uomo al mese e offre chat illimitate, la datazione della chat di certain anno, indivisible maniera di scontrino, valutazioni anche sondaggi, trasferimenti di file ancora la preferenza di eleggere tre dipartimenti ovvero gruppi. La versione premium, al tariffa di 15 $, include la cronologia della chat illimitata, gruppi illimitati, saluti addirittura annunci personalizzati, lo apparecchio a sondaggi Survey Maker Premium ancora prossimo anche.

Nelle impostazioni filologico puoi preferire frammezzo a con l’aggiunta di di 70 lingue ovverosia impostarla automaticamente con base all’ubicazione dell’utente. Con codesto mezzo puoi dichiarare mediante diverse lingue con i visitatori del tuo messo.

La live chat di offre un socio aggiuntivo

a chiamate video di nuovo volume, funzioni di condivisione dello video, report dettagliati, trasferimenti di file, pagamenti interni appata chat (beta) addirittura filtri dei messaggi. Gli utenti possono per di piu trovare appoggio durante una knowledge luogo integrata e messaggi predefiniti. Lo dispositivo offre addirittura applicazioni a iOS anche Android.

L’uso di e assolutamente assurdo. Qualora vuoi rimuovere la dicitura “Powered by ” dalla fessura della chat, puoi farlo al importo di 19 $ al mese.

10. Tidio

La live chat di Tidio puo succedere integrata mediante varie piattaforme di CRM, e-commerce e di nuovo-mail marketing, di nuovo rassegna gli utenza arpione attivi sul collocato ed da dove sono connessi. Puoi informatizzare le chat in il apporto dell’intelligenza ipocrita e cambiare il carnagione della fessura della chat. Tidio puo capitare adoperato nel browser, nelle app per dispositivi arredamento ancora nell’applicazione desktop.

La versione gratuita offre una live chat essenziale in indivis meglio di 100 visitatori al mese, indivisible chatbot addirittura funzioni di mailing per le piccole epopea. La adattamento Chatbots (a muoversi da 39 $ al mese) include chatbot attivi addirittura modelli di chatbot, entrambi illimitati, qualora la versione Communicator, al costo di 18 $ al mese, offre excretion catalogo dei visitatori in segno e un’anteprima dei suggerimenti, di nuovo e usabile da con l’aggiunta di dipendenti.