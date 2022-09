No sos vos, es el mercado de el pretension (2022)

Como son las parejas contemporaneas?

Que implica la solteria en el Siglo XXI? Por que las chicas sufrimos mas en el apego? Partiendo de su experiencia personal igual que hija sobre una clan habichuela ortodoxa que tuvo que partir al universo sin reconocer las reglas de la secularidad, Tamara Tenenbaum se le atreve al amor, al anhelo asi­ como a los vinculos. En este adelanto de El fin de el apego cuestiona el paradigma sobre la soltera orgullosa.

Meditar en las parejas contemporaneas me produce 2 tipos diversos de frustraciones.

Una enorme parte sobre lo mas complicado seri­a sobrepasar herencias viejas reconocer Incluso que aspecto aun las chicas estamos gobernadas por reglas que nos subordinan politica, social asi­ como economicamente, desplazandolo hacia el pelo irse sobre las sitios en los que en ocasiones nosotras mismas alimentamos y no ha transpirado reforzamos esa control por motivo de que nunca tuvimos tiempo, lugar ni plata de instruirse a hacer una diferente cosa. La una diferente angustia son los nuevos dificultades los que vienen de estas nuevas tecnologias, del modo en que las identidades se construyen cada vez mas en el comercio y no ha transpirado las clases en que esa logica sobre la aspiracionalidad y el consumo invaden cada rincon de nuestras vidas, hasta esos que nos esforzamos tanto (pensamos) por sustentar exteriormente de la esfera del calculo. Ambos tipos de enfrentamiento me parecen interesantes e notables, sin embargo, si sobre parejas se intenta, me preocupa mas lo que nunca ha cambiado que lo que si porque siento que seri­a bastante menor.

Cuando el tema es la solteria, en cambio, sucede lo opuesto en las ultimos cincuenta o sesenta anos de vida ha cambiado todo. Casi podriamos decir que no Existen tema de contraposicion factible porque lo que hoy llamamos solteria nunca existia hace dos generaciones. En el Once ortodoxo aun no hallarais, desplazandolo hacia el pelo quizas nunca exista Jamis En Caso De Que existiera, el Once dejaria acontecer el Once. Alla, la mayoridad de estas hembras se vivienda dentro de los 18 y los 22 anos en algunas familias ultraortodoxas puede suceder antiguamente, No obstante en la conformidad moderna argentina esta muy establecido que las chicas terminan el secundario desplazandolo hacia el pelo luego empiezan sus familias. La busqueda, sin embargo, puede emprender en los ultimos anos de colegio desde los quince o 16 ya es habitual emprender a notar que las chicas se planchan el cabello, se visten con ropa mas cara asi­ como llamativa (dentro de los parametros de el tzniut o reserva) e tambien bajan sobre lastre.

Obtener marido es imprescindible desplazandolo hacia el pelo la opresion por obtener alguno “bueno” (un menudo sobre una casa conocida, relativamente joven, sobre buena postura economica) seri­a superior porque de eso va a depender su porvenir asequible y no ha transpirado social. Y mas vale que sea ripido pasados los 23, 24 o 25, ya estas compitiendo con las nuevas “ingresantes” de 18 o 19 y no ha transpirado tus chances de lograr un matrimonio adecuado (o un matrimonio a secas) caen sobre modo exponencial.

Pero bien que ese periodo sobre “no matrimonio” posadolescente dure uno, diez o cincuenta anos, dificilmente se lo pueda contrastar con la solteria secular. Las parejas han cambiado poquito, bien lo he citado En muchas ocasiones las ideas sobre fidelidad son bastante parecidas a las de nuestros padres, mas alla de el sonido que nos hagan o de que cada vez mas individuos se animen a meditar pactos vinculares variados. Lo que se modifico por entero, en velocidades, es el manera en que vivimos afuera de la pareja. Las chicas no casadas del Once casi continuamente se quedan en las casas sobre sus padres. Si poseen suerte, contabilizan con un cuarto mismo, no obstante lo mas frecuente podri­a ser lo compartan con sus hermanas, no importa la antiguedad que posean, aunque lo que si se da en cualquier caso podri­a ser duermen en la cama individual. Muchas de ellas trabajan (como maestras o secretarias en cualquier cuerpo sobre la colectividad o en el establecimiento sobre sus padres), aunque de ningun modo se les ocurriria abandonar la morada familiar y no ha transpirado, pero aporten dinero a la parentela, un poquito se las prostitucion como si fueran adolescentes eternas. 1

Hace escaso lei la nota de The New York Times 2 que contaba la leyenda sobre un seccion donde varias chicas de la conformidad moderna, la misma sobre la que vengo yo, vivian juntas. Me parecio llamativo, por motivo de que no conozco casos parecidos. Lo gracioso es que la nota se maravillaba con la vida en frecuente de estas chicas asi­ como con lo distinta que seri­a su seccion de cualquier otro alojamiento de chicas solteras, y no ha transpirado nunca solo por motivo de que cocinen kosher y no ha transpirado tengan la norma contra utilizar la computadora de el living en shabat duermen juntas, 2 chicas por cuarto en algoritmo de senior match camas gemelas, si bien todas tienen mas de 30 anos de vida. A lo extenso sobre la nota la redactor impide nombrar el elefante en la habitacion no duermen juntas porque tienen no se que creencias en distribuir, en lo mujeril y en la vida comunitaria; duermen juntas por motivo de que no cogen con ninguna persona.

En el siglo XXI, Con El Fin De la mayoria de nosotros, acontecer soltero implica coger con muchisima multitud en simultaneo o sobre forma sucesiva, en continuado o cada tanto. Coger con amigos, con amigos de colegas, con personas que conocimos en un bar o en Internet, con ex parejas, con alguien que quizas se convierta en una futura pareja (cosa que las mas de estas veces no ocurre), con gente que se encuentran en diferentes parejas, abiertas o selladas con cualquier. Eso no siempre fue de este modo (de las chicas), ni siquiera es asi desde realiza mucho asi­ como desde permite bastante menos que es una cosa blanqueado socialmente.

En su ejemplar Future Sex, la escritora Emily Witt empieza reflexionando sobre este estado sobre cosas que rara oportunidad percibimos igual que la innovacion historica que es. Plantea que, sobre hecho, seri­a tan nuevo que el jerga no ha avanzado a su ritmo no hay terminos exactas Con El Fin De seducir a esas relaciones que poseemos cuando nunca estamos en una comunicacion. 3