Como quitar un perfil POF

Despues sobre recibir la determinacion final de liquidar su perfil sobre Plenty of fish (POF), Pro siga los pasos que se mencionan a continuacion de eliminar permanentemente la cuenta sobre POF asi­ como toda la noticia vinculada a la novia sobre many fish.

Camino 1. En su computadora o navegador movil, en la busqueda “pagina sobre inicio sobre muchos peces”.

Transito 2. Inicie sesion en su cuenta POF ingresando su sustantivo de usuario / e-mail electronico y no ha transpirado la contrasena asociada con su perfil.

Paso 3. matiz o lleve a cabo clic en “confirmar su correo”.

Paso 4. Toque o haga clic en la pestana “favorece” en la zona de arriba sobre la pagina sobre la cuenta POF. En la actualidad aparecera un menu con las diversas alternativas.

Transito cinco. efectue clic o matiz “eliminar cuenta” escaso el titulo “como elimino mi cuenta”. Hoy, la pagina de eliminacion de la cuenta aparecera en la pantalla.

Paso 6. Ingrese referencia igual que nombre sobre usuario / e-mail electronico y contrasena.

Paso 7. Elija una justificacion de cerrar la sesion o suprimir su perfil POF.

Paso 8. Ingrese la cuanti­a sobre citas que ha tenido con alguien desplazandolo hacia el pelo si recomendara o nunca muchos peces a las colegas o todo una diferente humano.

Transito 9. contiguo con esta pagina, Ademi?s vera una pagina de advertencia que indica que “En Caso De Que elimina permanentemente su perfil sobre bolsa sobre pescado (POF), nunca podra obtener a ninguna informacion asociada o vinculada a su cuenta”.

Transito diez. Despues sobre ingresar toda la referencia, efectue clic en la pestana “Cerrar sesion / Renunciar / suprimir cuenta” en la zona baja sobre la pagina.

En determinados casos raros, hasta despues de seguir el procedimiento exacto para liquidar su perfil de saco sobre pescado, existe la posibilidad de que su eliminacion se deshaga por alguna causa. Si seri­a mismamente, deberia hacer una solicitud sencillo, enviando un correo electronico al servicio de amabilidad al cliente de Lots of Fish por mediacion de la identificacion sobre e-mail. [email protected] .. Tome su determinacion con precaucion al quitar su cuenta, porque la ocasion eliminada nunca se puede recuperar.

Diplomacia de intimidad sobre Lots of Fish Dating Site (POF).

?Alguna oportunidad te has preguntado que tan personal es tu lateral en muchos peces? Eche un vistazo a que tipo sobre noticia recopila este lugar

Informacion personal recopilar documentacion general igual que apelativo de cliente, contrasena, imagenes sobre perfil. Basicamente, informacion identificable individualmente junto con todos los datos sensibles.

Galletas El servicio Plenty of Fish usada tecnologia sobre c kies que almacena documentacion automaticamente.

Asimismo puede escoger por rechazar las c kies En Caso De Que su navegador lo facilita. Sin embargo, lo cual afectara su manejo del asistencia asi­ como su facultad de entrar an algunas funciones de el asistencia. Este paso igualmente puede significar transacciones Gracias al asistencia.

Referencia sobre seguimiento de el trabajo El asistencia sobre Abundancia sobre Pescado Asimismo desempenar un seguimiento sobre como usada las servicios. Esto incluye su domicilio IP, identificacion del dispositivo e documentacion del mecanismo movil, dia y hora de via, doctrina eficaz y navegador de Internet, zonas de el trabajo que recepcion o descarga y la domicilio de Internet del sitio web desde el que se conecto directamente a su trabajo.

Ademi?s emplean balizas web, almacenamiento local y no ha transpirado etiquetas sobre pixeles para personalizar la demografia de el servicio al consumidor.

Empleo movil y datos de localizacion the many of fish tambien almacena referencia referente a el mecanismo movil que emplea de empezar sesion en el sitio de citas POF. Tambien recopila informacion de aplicaciones de terceros vinculadas desde su cuenta sobre Lots of Fish.

Terminando.

Bueno, estas han sido las mi?s grandes maneras sobre deshacerse sobre su cuenta de citas en vejiga de pescado (POF). Serviran como solucion temporal asi­ como permanente. He cubierto todo el mundo las estrategias y la informacion que puede conseguir al eliminar o desactivar su perfil de Plenty of fish (POF). Si dispone de alguna duda o desea realizar muchas pregunta sobre como suprimir permanentemente la cuenta de POF. No dude en reponer a sus cuestiones en la parte sobre comentarios.

?Que resulta una cuenta POF?

Una cuenta POF es una cuenta sobre citas en linea para Algunos de los lugares de citas mas populares de Plenty of Fish, o POF.

?Por que debe suprimir mi cuenta POF?

Lo cual va a depender personalmente de usted. En caso de que lo ha encontrado y no ha transpirado Ahora nunca necesita su cuenta POF, o la esta llamando Con El Fin De citas en linea. Sin embargo, de quitar su perfil sobre POF, tiene que determinar En Caso De Que desea cerrar el lugar Con El Fin De invariablemente o unico temporalmente.

?Eliminar mi cuenta POF de manera temporal o permanente?

Con el fin de suprimir temporalmente una cuenta POF, realmente elegiria desactivar o hasta disimular su cuenta. Luego puede iniciar sesion mas tarde de reactivarlo. En caso de que fulmina para siempre su cuenta, tambien se eliminaran todo el mundo los datos asociados con su POF. Cuando se elimine su perfil sobre POF, es viable que no pudiese recuperar la documentacion sobre su http://datingmentor.org/es/internationalcupid-review cuenta o cualquier informacion vinculada an usted con anterioridad.

?Es simple suprimir mi cuenta POF?

Seri­a muy simple liquidar su cuenta POF en linea. Bien que desee eliminarlo sobre forma temporal o permanente, ?solo existe unos pocos pasos simples!