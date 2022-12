Los razones por las que las chicas solemos denegar a los hombres

Con el fin de todos los que se quejan sobre nunca entendernos asi­ como que creen que es complejo conocer que seri­a exactamente lo que queremos.

Hace poco me quejaba sobre acontecer la persona a la que mas veces han rechazado en la vida. Sobre verdad. He escuchado tantas veces “eres demasiado buena Con El Fin De mi”, “todavia deseo a mi ex”, “no deseo partir con ninguna persona en este momento”, “la tesis me posee preocupado” (si, de realidad me dijeron eso) que bien desarrolle un super poder de detectar los rechazos y, sencillamente, me retiro con dignidad primeramente sobre que ocurran.

No obstante no me puedo quejar del cualquier, el 100% sobre los que me han rechazado regresan tiempo luego, lamentandose sobre haberlo hecho. El buen vastago continuamente vuelve a vivienda. y si bien no todo el mundo regresan con el animo de levantarme, todos traen un tufo nostalgia que repite la asi­ como otra vez: “no te valore, que hubiera pasado si”. En todos las casos me hago la loca asi­ como velocidades el motivo, por motivo de que el honor sobre adolescente me consuela diciendo que es mejor que se arrepientan para todo el tiempo, que mostrarme disponible de al completo lo que me propongan (aunque en ocasiones me tiemblen las piernas asi­ como me muera sobre ganas por alcanzar).

En fin, luego de quejarme sobre tener medalla de oro en acontecer rechazada por cuanto clase me gusta, algun amigo sensato, de esos que se le conocen la vida sexual an individuo al derecho y al reves, me reclamo diciendo “apuesto a que tu ha rechazado mas clases, sobre los que la han rechazado a usted”. Nunca pude desmentir la afirmacion, por motivo de que simplemente no llevo la cuenta de los tipos a las que les he expresado que NO, si bien registre en un cuadro de Excel a todos los que me han roto el corazon con sus rechazos.

Aun de este modo, nunca iba a dejar que ninguna persona me arrebatara mi derecho constitucional a realizar drama asi­ como le explique a mi amigo que nunca importa En Caso De Que yo he rechazado mas, las hembras continuamente tenemos argumentos sobre peso de efectuarlo y los varones, por el opuesto, suelen hacer utilizo de mensajes confusos de mandarlo an uno a la mierda.

Mismamente podri­a ser, porque se quejan de que ninguna persona entiende a las chicas asi­ como seri­a complejo saber que seri­a exactamente lo que queremos, me tome la tarea de enumerarles los motivos mas frecuentes por los que las hembras solemos denegar a los varones.

Por intensos

Lo mas trabajoso de rechazar a un intenso es explicarle que hizo DEMASIADO bien las cosas asi­ como que, en el apego, la cosas deberan ser apenas en la medida justa… asi­ como que nos ahoga tanta maricada, cojan trabajo

Lo cual nunca resulta una innovacion, ni estoy exponiendo el santo grial de estas relaciones; todo el mundo conocemos que la potencia mata la llama de la emocion. Seri­a mentira que a las mujeres nos guste que nos traten mal, basicamente por motivo de que no somos estupidas, pero lo que si es cierto podri­a ser las clases que aparentan no tener nada preferible que hacer en la vida que enviar 15000 mensajes de whatsapp por minuto, se encuentran lejos de acontecer sexis.

Nos encantan conocer que se derriten sobre apego por nosotras, si. Nos encantan las mensajes sobre whatsapp asi­ como las llamadas Con El Fin De conocer como estamos. Sin embargo siempre deseamos mas conocer que el prototipo con el que estamos saliendo o que nos estamos comiendo, goza de una vida mas alla site de rencontres 420 sobre nosotras que implica trabajar, observar, ir a la iglesia, instalar una piramide Modalidad DMG, liquidar Yambal ?Lo que sea!

Por despreocupados

Lo mas laborioso sobre rehusar al despreocupado es explicarle que una llamada post polvo, no seri­a igual que invitarlo a celebrar el cumpleanos sobre la abuelita en paseo familiar… y eso En Caso De Que contesta el celular Con El Fin De decirle que no va mas.

