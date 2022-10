Les Inconvénients J’ai Compétent Union

Nous avons composé beaucoup posts sur mon bons expériences et points de vue sur le fait d’avoir un relation.

Que diriez-vous de une fois que vous frappé un rugueux plot? Comment décider s’il faut fonctionner avec ou break-up?

J. et moi aussi avons deux significatifs durs correctifs.

Après quelques mois d’être disponible, il est important pour J. pour être en mesure de jour seul. Jusqu’à ce moment, nous avions déjà été balançant les uns avec les autres exclusivement.

J’avais choisir: Suis-je capable de répéter ceci? Pourrais-je être d’accord avec ce spécifique?

Nous avions propres tout premier vraiment grand déçu parce que nous pensais très menacé et peu sûr de moi personnellement. Grâce à innombrables auto-exploration et introspection, j’ai pris une décision je voulais est avec lui et moi désirais réussir.

Rétrospectivement, je suis heureux Je avons vécu cette expérience comme il m’a de envisager si je voulait sortir avec gens seul.

Finalement juste quoi a fait un monde complet de énorme différence pour moi personnellement était le fait même J. et moi aussi avons eu une connexion monogame pendant quatre et demi ans, qui en fait avait produit un excellent fondement de confiance, intimité et sécurité.

Nous cru sûr l’utilisation notion de croissance le engagement plus dû au base notre passés avaient produit.

Un an après, nous avons frappé importante.

J’avais dernièrement commencé voir une femme coquine pour sexe, et elle et J. très rapidement est devenu contempler l’un l’autre et.

Cela soulevé certaines de mes insécurités majeures et jeté la plupart lumière dans le zones de moi qui étaient le moins développé – psychologique et social autonomie, mental calme, restant dans l’actuel donc le la capacité de être honnête et travailler avec stabilité chaque fois que penser threa tened.

Télécommunications entre J. et moi est devenu intensément tendu et affaibli. Après seulement quatre semaines environ de fête crise , Je arrêté regarder la fille. J. avait été en interaction ensemble, et moi ne pas déterminer si il et moi aussi avais été probablement s’assurer qu’il est.

My causes avait en plus déclenché sa zone place – conduire une voiture d’être géré. Les pires soucis (mienne de ne pas aimé et son être géré) ont pris us dans une spirale descendante.

Il fallu lui et moi encore quelques plusieurs mois à complètement atteindre straight back out to l’un l’autre et réparer le dommage nous aurions fait à l’autre tandis que le dommage nous aurions fait pour tout de notre connexion.

Je me souviens avoir quelques chauffés discussions avec lui pendant cette période de savoir si propres désirs se sont avérés être appropriés.

“contemplez dans lequel vous et

votre amant line up sur croyances. “

Did we just wish different things in our engagement ?

Étions simplement peut-être pas appropriés en tant que personnes?

Je me souviens revenir à chaque fois que nous entrer dans différent endroits émotionnellement (il était totalement bien avec moi voir quelqu’un seul, et que moi avons beaucoup plus difficile pensées apparaître comme il veut vraiment voir un corps seul), ça ne change pas change le fait la relation il y a sera le engagement Besoins.

Je voyons le connexion comme une automobile pour le personnel progress, et bien nous traversé certains vraiment méchants et difficiles circonstances et émotions, les avantages énormes ont extraordinaires et moi aussi ne le changerait.

J’ai aussi revenu à Nous avons mais remplir quelqu’un Je me sens comme compatible avec, ainsi quand long car tout notre compatibilité reste relativement grand donc toujours aimer vivre notre vie ensemble, je ne peux pas penser à pourquoi nous wo uld s’éloigner les deux.

Je suis également toujours extrêmement ravi et joyeux comme je le matin avec lui.

Exactement pourquoi est-ce que je veux que relation avec go-away?

supplémentaires instances tout au long de nos engagement, j’ai en plus interroger ma capacité gérer mon personnel stimulant pensées concernant envie et insécurité d’une manière qui permet moi de avoir peu anxiété et stress quotidien.

J’ai eu l’idée pendant ces occasions: peut-être je voudrais personnellement favoriser une engagement monogame.

Pensée peut faire le tour de mon tête pendant un moment avant du à intentionnellement ask absorbé.

Est-il réel je aimer une engagement monogame? Non, ce n’est pas.

Les grands avantages de engagement entre moi et mon conjoint le sont aussi super (beaucoup plus autosuffisance et liberté, montrant le total tableau de sexe et mes besoins et atteindre croissance personnelle en tant qu’élément de my daily existence.)

En plus devenir encore plus nerveux penser à my personal anxiété et être dur sur et impatient avec moi pour vivre jaloux, envieux, omis, rancunier et possessif.

Je pourrais bloquer cette descente pattern every every I provide moi l’espace juste pour sentir le méthode personnellement je pense sans jugement, exercice auto- compassion, réaliser gentil circonstances pour moi et renouer avec J. en sain et positive manières.

Cela pourrait être très difficile comprendre si oui ou non le squeeze vaut le liquide, surtout le centre d’un {vraiment|un très|vraiment|un serrage extrêmement|serré.

My personal advice:

Réfléchissez à votre union en général. Mettre le défavorable expériences à propos de le positif personnes. Souvenez-vous où vous et votre conjoint align sur croyances, objectifs et engagements. Mesurez si allez toujours penser une étincelle avec votre compagnon .

Vos sentiments ont tendance à être le meilleur signe de liste des actions positives. Obtenir area pour arrêter envisager , et essayez de ressentir et laissez votre système vous informer quoi faire.

