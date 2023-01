LAS PEORES EXPERIENCIAS EN TINDER – Lo peor que le puede pasar nunca es que su citacion nunca se parezca a la foto.

Lo deficiente que le puede pasar nunca podri­a ser su cita nunca se parezca a la foto. Estas historias lo demuestran.

LAS PEORES EXPERIENCIAS EN TINDER

Tenemos malas historias, y no ha transpirado Existen MALAS historias. Unas son las malas historias sobre las experiencias en Tinder que hablan sobre esa ocasion que los varones no tuvieron fortuna con la chica porque se veian mal o porque, por cualquier fundamento, terminaron peleando referente a que especie sobre peliculas/musica/movimiento/politico/otros seri­a preferiblemente. Otras malas historias en hembras que encontraron varones que nunca se parecian en ninguna cosa a las fotos o eran aburridos.

Desplazandolo hacia el pelo estan las MALAS historias como esta:

“Ella era un poco gorda y su trasero olia mal. Durante la reciente ocasion que nos vimos jugamos Mario Party desplazandolo hacia el pelo tuvimos sexo, No obstante la segunda oportunidad la novia nunca queria jugar Mario Party, asi que vimos Black Mirror desplazandolo hacia el pelo se enojo cuando hice una guasa acerca de tener sexo con cerdos”. Es una biografia alguna cosa cruel, sin embargo estoy seguro de que a las que han conocido Black Mirror les saco la pequena carcajada”.

En caso de que el lastre o los gustos humoristicos sobre la alma se consideran demasiado subjetivos, hay experiencias que suenan terribles y no ha transpirado debieron de serlo:

“Hice match en Tinder con un prototipo unos anos mas mozo que yo, que estaba a la hora sobre mi ciudad”. Esta chica va con la amiga a descubrir al ligado sobre Tinder. Cuando llegan descubren dos cosas: el clase se veia mucho superior que en las fotos, asi­ como el clase estaba ebrio. Extremadamente ebrio. Todavia de este modo, ambas se quedaron y no ha transpirado luego tomaron un Uber con el novio inclusive el apartamento sobre la chica. “la oportunidad en mi apartamento, mi amiga se fue y no ha transpirado el tipo de Tinder se desvistio desplazandolo hacia el pelo salto a mi cama. Yo me acomodo y no ha transpirado el empieza a besarme, babeando en mi cara y sigue perdiendo la enderezamiento. Le dije ‘quiza estas un poquito ebrio. ?Intentamos manana?’. El novio acepta y no ha transpirado nos dormimos. Un par de horas luego me despierto. Estoy asandome y no ha transpirado me siento humeda. Al fundamentos pienso que estoy sudando demasiado. Sin embargo no, toda la cama esta mojada. El arquetipo de Tinder se habia orinado en la cama. Excelente. Me tengo que parar al sofa a dormir”.

A la manana siguiente, el prototipo de Tinder se levanta apenado, pone an aclarar las sabanas y despues sobre un momento ambos empiezan a besarse. Las cosas pintan bien. “Despues sobre mearse en mi cama, lo minimo que podria darme seri­a un espasmo, ?cierto? No”. Despues sobre venirse con un blowjob en un estado que pasaba entre semi erecto asi­ como flacido, la novia unicamente pudo tolerar un minuto de excesivamente mal fingering primeramente sobre pedirle, irritada, que se exteriormente.

Otro caballero conocio a la chica bastante grande (“era demasiado mas grande que lo que parecia en las fotos. Me gustan las chicas grandes, sin embargo ella era GRAAAANDEEE”). Se vieron la oportunidad, aunque ella era aburrida en la cama asi­ como olia mal. Tuvo que verla una oportunidad mas de devolverle un abrigo que se le habia quedado, sin embargo de recompensar la mala destreza inicial, el caballero tuvo una excelente idea. “La convenci sobre tener la ‘ducha sexy’ conmigo de solucionar la condicion de la cita previo. En vi­a sobre la ducha, se desmaya. La ayudo a levantarse entretanto pienso como De ningun modo deseo ver a esta chica de nuevo y no ha transpirado como En la actualidad quiza tenga que llevarla al hospital”. Por fortuna la chica estaba bien.

Esta seri­a la leyenda de otro menudo que llego a casa de la chica. Fuman un escaso de hierba asi­ como en menor sobre quince minutos sobre haber llegado, ella le da un blowjob en el galeria. “Ella es timida aunque parece tener demasiadas ganas y no ha transpirado permanecer dispuesta a todo”. Despues de eso se sientan en el sofa a hablar. La novia admite que no tiene mucha destreza, habiendo perdido la virginidad apenas la semana inicial (tenia veintialgo anos). Aun de este modo, el es su botellin hombre en esa semana. “Esta bien”, dice el novio, sorprendido. “Espero que hayas consumido proteccion”. La novia le asegura que nunca tiene que preocuparse: todo el mundo se vinieron fuera. “Le digo por lo tanto que igualmente puede contraer enfermedades y que hoy por hoy nunca quiero tener sexo con la novia, desplazandolo hacia el pelo de haber sabido que estaba teniendo sexo sin refugio, Jamas hubiera ido en primer sitio. La novia se ve avergonzada asi­ como empieza a llorar y a decirme que no sabia. Me siento mal por hacerla sentir y no ha transpirado la abrazo en el sofa. Se calma, No obstante empieza a tener ganas de nuevo e intenta quitarme los culotes. Me rindo pero unicamente la dejo darme un handjob desplazandolo hacia el pelo le devuelvo el favor masturbandola hasta darle un espasmo (fue alguna cosa muy excitante, a declarar realidad). Me voy y no ha transpirado me aseguro sobre que el doctor me revise a la semana siguiente. Estaba limpio, pero igual aprendi la leccion”.

A una diferente femina le paso algo similar: “el sexo fue pesimo desplazandolo hacia el pelo despues de que me fui me escribio para decirme que creia que el condon se habia roto asi que tenia que pensar en un ‘plan B’. Por fortuna manejo pastas, aunque aun asi me asuste”.

Nunca cualquier seri­a terrible en Tinder. Existe muchedumbre que tiene excelentes experiencias, desde sexo imborrable inclusive buenos companeros (en el pesimo sobre los mas grandes casos, gran compania asi­ como quiza unas cervezas gratis). “Tengo esta fantastica historia”, dijo una chica. “Deslice hacia la derecha a un clase. Nos escribimos por dos dias. Nos conocimos. 2 anos y vi­a luego, estamos viviendo juntos asi­ como poseemos un hijo sobre ocho meses”. Es una bonita biografia, sin embargo admitamoslo: esas nunca son tan divertidas de leer y nadie duda por ellas. So get the fuck out of here!