Las motivaciones, como es racional, son multiples

Probando, probando

La cuenta mas extendido es el del explorador sexual: aquel a quien le encanta examinar cosas novedosas. “Experimentar una conexion homo le es novedoso, desplazandolo hacia el pelo pero le gustase no podriamos hablar de que es homosexual, sino que le fascina esa practica”, dice el doctor Pedro Villegas, facultativo sobre familia y sexologo. El psicologo Joan Vilchez comparte esa idea. “Esta excesivamente de moda la bisexualidad, y no ha transpirado realmente todos somos bisexuales: En Caso De Que cierras los ojos te costaria identificar quien te esta acariciando, si es un hombre o la mujer. Nunca Tenemos un hombre que sea cien como chatear en loveagain por cien homosexual ni cien por cien heterosexual”, sentencia.

Una diferente de estas causas seri­a exacto desencanto con las mujeres, usual despues sobre algunas rupturas matrimoniales. Joan Vilchez lo explica: “Cuando la pareja heterosexual esta en crisis es habitual que varios varones sientan que nunca se entienden con las chicas, que son incapaces sobre llevarse bien con ellas y no ha transpirado es como que miran Con El Fin De otro ala. Se produce una clase de regresion, se vuelve a un estadio precedente en el que con los varones se sentian bien juntos, igual que en la adolescencia. En bastantes casos resulta una necesidad afectiva que sexual real”.

De hecho, para este especialista, a veces estas relaciones eroticas esconden una necesidad de afecto que el hombre nunca esta acostumbrado a expresar: “En los hombres Existen muchisima disposicion a genitalizar. Dentro de la testa asi­ como los genitales poseemos el corazon, que representa los sentimientos, y no ha transpirado las tripas, que simbolizan los comportamientos mas viscerales y no ha transpirado las emociones mas aguda, asi­ como es como si los hombres hubieramos aprendido a realizar un baipas: pasamos sobre la frente directamente a los genitales falto acabar sobre vivir las emociones. A las chicas, por tanta represion de su sexualidad asi­ como panico al contrariedad, les acontece lo opuesto: les rampa mucho genitalizar. Para un hombre a veces seri­a mas sencillo efectuar eso que descargar emociones mas sutiles o decirle a otro hombre: ‘Es que me siento inseguro, tengo panico, me siento debil, nunca conozco lo que quiero”.

El impulso narcisista

Dentro de los hombres heteros que se acuestan con varones ademas Tenemos muchos narcisistas. “Es aquel a quien le gusta que se fijen en el. Se da abundante en las gimnasios: le agrada despertar estupor asi­ como no le importa que provenga sobre varones o mujeres”, apunta Eugenio Lopez, psicologo y sexologo. Otros simplemente tienen ganas sobre ligar y no ha transpirado acuden a garitos gais sobre sexo recio porque piensan que alli les resultara mas sencillo.

Tenemos varones heterosexuales que se enrollan con hombres porque les gusta; otros, porque no les queda mas remedio: pensemos en los privados del comunicacion con chicas a lo largo de largas temporadas (?eran gais las protagonistas de Brokeback Mountain?) “El ser persona se rige por las pensamientos”, razona Eugenio Lopez. “asi­ como En Caso De Que cree que esta perdiendo su sexualidad por la falta de la mujer, puede reafirmarla con otro hombre. Suelen comenzar con un sencilla roce”.

Si no Existen enfrentamiento, nunca existe contratiempo

Determinados sobre todos estos nuevos heterosexuales han podido sentir este tipo sobre impulsos en el ayer desplazandolo hacia el pelo no se han atrevido a dar el transito. “Luego llegan situaciones de la vida que se lo colocan alla en bandeja y no ha transpirado deciden vivirlo, sin embargo eso les genera un enfrentamiento porque por la pieza les proporciona placer pero por otra amenaza un poquito su estatus y no ha transpirado su apariencia: ‘?Soy o no soy?’, se preguntan”, comenta Joan Vilchez. Ademas podri­an sentirse confundidos aquellos que llegan al SMSM por la carencia sobre la figura paterna positiva en su infancia: “A veces, para reavivar su masculinidad, se integran en tareas ‘de varones’ (futbol, gimnasio) o deben contactos sexuales con otros hombres, si bien lo que buscan seri­a sobre todo comprension desplazandolo hacia el pelo carino”, agrega Vilchez. Los psicologos se encuentran de acuerdo en que su intervencion sobra, todo el tiempo que estas experiencias nunca provoquen un enfrentamiento en el sujeto. “Si a el novio nunca le esta fastidiando, ahi nunca Tenemos nada que tratar”, concluye Pedro Villegas.