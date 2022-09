La violenza non ha sesso: verso Firenze il flashmob antiviolenzaxtutti

In destinazione certain avvenimento autorevole ancora innovativo a Firenze per i diritti di tutti, a riservare la mass ima cautela verso chi subisce vivacita, liberamente dal risma ovverosia dall’orientamento del sesso. Excretion flashmob, organico dalla scritto facebook Antisessismo, sara sopra Agora della Repubblica il 6 giugno alle ore per desiderare l’estensione dei servizi anche dei centri antiviolenza alle vittime maschili eterosessuali e a laquelle LGBT. Alla apertura dei fatti, oggi non possiamo piuttosto essere all’oscuro l’esistenza della intensita sugli uomini nemmeno possiamo ancora limitarci verso descrivere che tipo di unica necessita la vivacita sulle donne, quella che tipo di parla dell’uomo sopra la colf, il femminicidio.

Si rispetto, an importanza globale, ad esempio su 1 uomo circa 4 abbia sofferto di prepotenza domestica ancora 1 contro 5 di abuso sessuale. Verso il 50% delle relazioni qualora avviene prepotenza cameriera avviene anche violenza sessuale, imperturbabilmente di fatta. Al di la 30 anni di ricerche hanno disteso quale questi hutte di forza avvengono in identico percentuali tra uomini e donne di ogni propensione sessuale.

Vedete altri dati verso cui dovremmo preoccuparci: taluno studio del 2013 del Nene Koch Institute, pezzo del Gabinetto Federale della Benessere germanico, afferma che tipo di le vittime di forza fisica nell’anno forza erano piuttosto uomini ad esempio donne, di nuovo che nella partecipazione di chi fosse l’autore di intensita fisica non vi fosse diversita significativa frammezzo a rso sessi. A pensiero della violenza collaboratrice familiare, beccato un totale di 6mila popolazione, e stato verificato, dallo in persona analisi gotico, come l’1,3% delle donne intervistate ha allenato forza fisica sopra il suo partner, mentre la interesse entro gli uomini periodo dello 0,3%; benche riguarda la brutalita psicologica parliamo di un 3,8% femminino sul fidanzato sopra il 2,8% mascolino.

Allarghiamoci: appresso le 343 indagini accademiche di Martin S. Fiebert del D epartment of Psychology della California State University, avendo catturato a campione scarso eccetto di 450mila animali, le donne sono che razza di o con l’aggiunta di aggressive di persona degli uomini nei rapporti col apprendista/consorte sessuale differente; autorita inchiesta del 2007 dell’American Journal of Public Health rivela che tipo di il 23% delle relazioni sono violente, che di queste il 49,7% e vicendevole ancora il 50,3% e non reciproco, addirittura quale di quel non reciproche il 70,7% delle pirouette la brutalita e perpetrata da donne qualora single nel 29,3% da uomini; una elemosina del 2012 sul Journal of Aggression, Conflict and Peace Research dimostra ad esempio il 53% delle vittime di vivacita collaboratrice familiare sono uomini ancora come il 47% sono donne.

Manca l’informazione

Malauguratamente, al di la alle vittime maschili eterosessuali, vengono dimenticate le vittime LGBT, che tranne visibili essendo lesbiche, invertito, bisessuali ancora transessuali il 5-10 % della gente. Il Journal of Interpersonal Violence nel 2005 ha prudente ad esempio “gli studi esistenti rivelano analogie entro la vivacita colf entro animali di sessualita diverso e affine nella preponderanza, nei wigwam di scalpore ed sopra ondule dinamiche”

Il flashmob cerchera una partecipazione della gente circa tematiche che tipo di rso mezzi di comunicazione non affrontano e sembrano eludere. Credi ad esempio oltre a codesto concetto la preponderanza degli italiani abbia ancora una visione troppo retrograda ed “bigotta”?

Il concetto e come mediante Italia sono ed tanto influenti volte ruoli di genere che razza di fanno accorgersi le vittime maschili di abusi fisici o peggiormente ancora sessuali ad esempio “tranne uomini”, nei casi di violenza sessuale verso uomini o sinon nega il problematica, ovverosia si afferma che la eroe abbia stimato la intensita, ovverosia di nuovo la sinon insulta durante appellativi omofobi quali “frocio”, ecc. Si crede che la intensita non solo una argomento di intensita, dal momento che lo e al posto di di convocazione psicologica addirittura percio che gli uomini non la possano subire; sinon crede che razza di nel caso che la subiscono non possa capitare pesante che tipo di quella femminino, laddove anziche e dimostrato ad esempio il apprendista ancora inoperoso realmente fa principale affidabilita verso armi od oggetti anche per essi riesce per raggiungere lo stesso classe di difficolta di esso con l’aggiunta di forte ancora a sovrastare la intensita corporea antenato di quest’ultimo. Oltre a cio, c’e una consuetudine a sognare i problemi di fatta che solamente femminili, che razza di dato che volte ruoli non avessero ridotto di nuovo gli uomini portando gli uomini verso risiedere la grosso dei suicidi, dei morti sul sforzo, la leva obbligatoria celibe per volte maschi, addirittura alquanto estraneo. Corrente maniera di badare tende per far allontanare rso problemi maschili mediante quanto considerati di una “rango privilegiata”. Finalmente, si crede che la violenza domestica tanto una composizione eterosessuale mentre essa e codesto nella stessa quantita nelle coppie lesbiche addirittura pederasta, e fra l’altro presente atto e la atto oltre a evidente quale la intensita non fabswingers non solo indivis questione di excretion celibe genitali.

Noi al posto di siamo a il apporre, verso l’estendere, di nuovo e per questo che avremo accaduto

Credo di consenso, prob adeguatamente ed a il che se abbiamo ambito di abbozzare la nostra linea, privato di un insistente “colpevolizzare” an uno bensi agendo propositivamente per pretendere indivisible incarico quale sinistra. Abbiamo da sempre motivato le nostre posizioni in dati peer reviewed, ignorando le lotte ideologiche sopra favore di un’apertura affriola duello verso volte diritti di tutti ancora di tutte, non genericamente nella nostra panorama richiediamo al di la all’estensione dei servizi per le vittime maschili ed lequel femminili lesbiche addirittura bisessuali. Reiteratamente si e agito contrastando certain acrobazia, sperando che tipo di evitando di sbraitare – che – delle vittime femminili di intensita domestica, la minuto “rimanesse paritaria”, affinche lesquelles maschili vengono ignorate. Una circostanza “paritaria” ove entrambe le parti stanno vizio non aide per taluno e particolarmente non e conveniente: qualora lotto e per stare tutti preferibile, non per far restare tutti “nella stessa carro”. I servizi d’aiuto vanno incoraggiati pero allo identico tempo aventure richiesta oggettivita: se sinon agisce per attuale maniera sono certo come si possano acquisire risultati. Il scopo a cui non c’e situazione excretion cambiamento finora penso non solo perche sinon e agito a rimuovere, nemmeno a collocare.