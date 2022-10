La vez adentro del al completo,comenze la cojida cada ocasion mas robusto,sujetando yo las 2 piernas En la actualidad desplazandolo hacia el pelo cerrando las ojos de el placer que me estaba ofreciendo.

Detras de un momento,decidi de nuevo empalarla por el culo,asi que eche otro chorro de pomada en su ojete y la empale,me coste abundante ya que volvia an estar cerrada,pero el placer merecia la pena,ya que ajustaba cada milimetro de mi glande al pasar por su ojete,su rostro,aunque dormida hacia gestos de dolor con cada embestida nuevamente,lo cual me excitaba mas aun.

La ocasion en el interior de el cualquier,comenze la cojida cada vez mas fuerte,sujetando yo las 2 piernas hoy por hoy asi­ como cerrando los ojos de el placer que me estaba dando. Cuando las abri,vi que Raul habia sujeto los pechos sobre mi chica y los quedaba cei±ida asi­ como miraba con voluptuosidad,iba a decirle alguna cosa aunque una ocasion llegado aqui lo deje pasar,el placer asi­ como el padecimiento eran mayores.Raul despues de un rato comenzo a chupar las pezones,que estaban totalmente erectos,ya que su cuerpo humano En Caso De Que sentiria todas las sensaciones y estaba excesivamente excitada por lo observado,el chupaba y manoseaba sus pechos,cuando de ri?pido paro asi­ como se desnudo en unos segundos,dejando ver una enorme ereccion en una pedazo sobre polla,mas grande que la mia que estaba muy bien por una diferente parte,yo estaba super cachondo entretanto veia igual que mientras le chupaba un pezon comenzo a pajearse desprovisto importarle ninguna cosa que yo estuviera delante,eso solo hizo que mis embestidas fueran aun mas fuertes,sabia que iba a tardar en correrme asi que empujaba con la totalidad de mis fuerzas,cuando la mano derecha de el se fue Incluso el conito sobre mi chica desplazandolo hacia el pelo comenzo a manosearlo,se escupio en la mano y comenzo a frotarle el clitoris entretanto yo penetraba por el culo,y el le chupaba las pezones,aunque estuviera dormida comenzo a gemir,aunque bastante flojo,pero debido a nunca eran gemidos sobre dolor,su cuerpo humano estaba gozando con todo el mundo esos tocamientos,decidi dejar que se corriera y disfrutara tambien.

-Si guarra,correte putita mia,empapa tu cono,gime igual que la zorra que eres.

Yo comenze a sacar asi­ como meter toda la polla,viendo igual que su culo estaba Ahora bastante abierto,se la volvia a meter sobre un solo golpe y asi tras un buen rato disfrutanto se la meti los mas adentro concebible desplazandolo hacia el pelo la comenze an agitar falto escasamente sacarla,chocando mis huevos con las nalgas, ella gimio intenso desplazandolo hacia el pelo se corrio,dando espamos,senti en la polla como me ajustaba fuertemente con su culo,senti cada circulacion sobre su ojete abriendose desplazandolo hacia el pelo apretandome y ahi no pude mas y me corri en sus intestinos,echando posiblemente la mayor corrida de mi vida,dejando que se escurriera completamente dentro,cuando Raul sobre rapido se pajeo y no ha transpirado solto un gran chorro de leche en los pechos sobre mi femina,yo coji el movil desplazandolo hacia el pelo comenze an echar muchisimas fotos nuevamente de ella,con las pechos exhudando semen sobre un hombre que nisiquiera conociamos realmente, Ejemplos de perfiles hater desplazandolo hacia el pelo seguidamente refregandolos con las manos lo extendio por sus pechos todo.

Dio un gigantesco suspiro desplazandolo hacia el pelo me miro fijamente.

-Hay nuevo trato.

-Quiero follarmela,y te dare cualquier el dinero que me diste,que mas te da.

En caso de que aguardar contestacion,la viraje en la cama,la puso bocaabajo y se situo encima,yo estaba excesivamente cachondo aun asi­ como nose por motivo de que me excitaba tanto ver igual que se la follaba este tio,imaginar igual que con ese pedazo de polla le abria el cono fue alguna cosa que me puso aun mas cachondo asi­ como nisiquiera me movi,solo me dedique an echar mas y mas fotos con el movil,el principal manoseo el culazo de mi mujer abriendoselo de ver bien su conito desplazandolo hacia el pelo ojete sobre culo,despues el se escupio en la punta de su pollon y poco a poquito se hundia desapareciendo toda la punta dentro de las cachas de mi chica que boca abajo,volvia a gemir la muy puta.