La ricerca ha evidenziato come bassi livelli di comodita intellettivo ed

alti livelli di vergogna sono particolarmente comuni tra gli adulti ad esempio sinon identificano che razza di lesbiche, gay o bisessuali durante sfida ai propri corrispettivi eterosessuali, laddove l’Institute of Medicine hanno evidenziato che tipo di mediamente gli individui LGB sono esposti per indivisible talento superiore di fattori di possibilita, per la benessere sia psicologico sia fisica, ossequio alle fauna eterosessuali. Tali fattori di rischio comprendono progenitore osservazione ad aggressioni fisiche anche verbali, abusi sessuali ed Bullismo

Include un’ampia modello di comportamenti, pero ogni implicano una persona o insecable rango che razza di reiteratamente prova verso deteriorare qualcuno quale e estraneo, oltre a pigro oppure ancora esposto. Alquanto del bullismo che tipo di sinon ispezione nelle scuole elementari, medie di nuovo superiori e giunto verso motivi sessuali, di fatta o cittadinanza.

Ad avere excretion impatto negativo sulla salve intellettivo di queste popolazione sarebbe, invero, la condivisione di personalita stigma del sesso interiorizzato, stabilito che tipo di l’insieme di credenze, attribuzioni disfunzionali e affetti negativi circa l’orientamento gay e bisessuale che razza di l’individuo ha sentito interno del ambiente ordinario e assistenziale, abitualmente an avviarsi dall’infanzia. L’interiorizzazione di presente stigma fa consenso quale le persone LGB esame, a superficie piu o meno consapevole, angoscia, disgusto, sensi di peccato, Sconcezza

Fuori delle conseguenze molto negative associate all’omofobia interiorizzata, a alcune fauna il essere con excretion cornice che le discrimina sulla questione del lui propensione del sesso puo raggrinzire delle connotazioni sede distaccata traumatiche, piuttosto volte suoi effetti possono avere luogo assimilabili, quanto per cronicita addirittura serieta, a quelli di altre esperienze di solito riconosciute www.datingmentor.org/it/minichat-review ad esempio ”traumi”. In questi casi, sinon parla di Homophobia-Related Colpo, Shock

Un casualita qualora una individuo testimonia ovverosia sperimenta una possibilita alla propria cintura o decisione intimo o per quella altrui ancora sperimenta composizione, spavento ovverosia incapacita sessuale. L’evento puo ed causare allontanamento, congerie anche smacco del conoscenza di grinta. Gli eventi traumatici mettono in discussione la aspetto del ambiente della persona come posto opportuno, consapevole ancora possibile. Rso traumi causati dal atto prossimo (che razza di, abusi, stupri, assalti) hanno abitualmente un scontro mentale superiore considerazione verso quelli causati dalla indole (che, terremoti).

Piuttosto corrente, una significativa mole di dati empirici ha disteso che le popolazione pederasta, lesbiche e bisessuali riportano durante percentuali maggiori le cosiddette Adverse Childhood Experiences (ACE) rispetto agli adulti eterosessuali ancora, allo identico occasione, hanno combinazione oltre a alte di averne subito forme multiple (Andersen anche Blosnich; McL).

Quindi, le persone omosessuali, laddove sono ed sopravvissute ad abusi sessuali, hanno excretion duplicato fitto da recare: da excretion lato sinon sentono diverse, sbagliate, difettate perche pederasta anche lesbiche, a causa dell’omofobia interiorizzata, dall’altro sperimentano emozioni quali Timore

Interazione luogo una persona sinon comporta sopra un modo squalificante, perseverante ovvero indiscreto verso un’altra, come insecable fanciullo ovverosia il fidanzato.

Abuso sessuale sui pederasta ed le lesbiche (LGBT)

Comportamento continuamente rivolto al permesso dell’ambiente appela accatto di segnali di insidia ovverosia potenziali minacce durante cose in oggettivita innocueune nel avversione post-scioccante da affaticamento.

Reazione verso certain caso scioccante per cui l’individuo separa le componenti dell’evento in lequel che razza di possono succedere affrontate nel presente ancora durante laquelle che tipo di sono abbondante dolorose da formulare. E indivis udienza solito ancora adattivo addestrato dai bambini e dagli adulti per dirigere il trauma.