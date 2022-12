La pareja interdependiente – Parto de la idea que el acontecer persona nunca esta hecho Con El Fin De vivir en el aislamiento; dependemos unos de otros en casi todo el mundo los enfoque de la vida, desde las cuestiones practicas hasta las relaciones afectivas.

Permite un par de semanas hice un post referente a 11 actitudes de codependencia que afectan modelos relaciones de pareja. Sin embargo me quede con 2 dudas en la cabeza ?de en que lugar vienen dichas actitudes?, ?hay un modulo que nos ayude a trazar relaciones mas saludables desplazandolo hacia el pelo equitativas?

Cuando reviso mi vivencia asi­ como la comparo con la sobre 2 generaciones antes, me da la impresion que las relaciones sobre pareja fueron en su mayoridad codependientes debido a que la chica nunca tenia la posibilidad de trazar autonomia. El casamiento era una comunicacion en la que el varon tomaba las decisiones y no ha transpirado la femina acataba ese equilibrio, con de mi?s grande o menor orden. Aunque a partir sobre la lapso de 1950, debido a cambios sociales, economicos y no ha transpirado politicos, la idea de la pareja se ha modificado de forma que han surgido otros tipos de relacion, como la interdependencia.

Codependencia En la codependencia hay la falta de equilibrio detonada por una lucha de lograr, porque alguno de los dos quiere tener el control o se siente obligado a hacerse cargo del otro desplazandolo hacia el pelo, a su ocasion, el otro esta dispuesto a que se hagan cargo sobre el. Esto hace ambos se sientan responsables o culpables por las sentimientos y el humor de su pareja. Hasta se dispone de la idea de que si el otro cambia, existira menor frustracion o responsabilidad, sin embargo casi siempre lo que uno no soporta de el otro es lo que nunca acepta sobre si identico. A pesar del dolor que causan estas relaciones, las personas se sienten atrapadas porque temen estar solas. Este miedo tiene dos consecuencias por un lado, se vuelve un obstaculo de consturir intimidad puesto que Tenemos panico a ser rechazado. Por otro, Algunos de los 2 prefiere perderse a si similar con semejante sobre nunca generar enfrentamiento o confrontar al otro.

Me parece que el patron sobre codependencia posee mucho que ver en las fracasos emocionales sobre mi procreacion. Me explico no obstante parezcamos independientes fisica, economica, mental o emocionalmente, sobre modo inconsciente seguimos en funcion sobre otro. Como podri­a ser, la chica que dispone de problemas para expresar su ira, en sitio sobre resolverlo se casa con un hombre que la expresa por ella. O un adulto que seri­a extremadamente cerrado o retraido se vivienda con la mujer que es emocionalmente abierta desplazandolo hacia el pelo gregaria. En esas parejas que parecen mas aptos y fuertes Asimismo veo cierta codependencia Con El Fin De tener buenas sensaciones costoso o menos solo, uno necesita velar a otro. Desplazandolo hacia el pelo igual que la codependencia seri­a mutua, su pareja separado se siente valorada al admitir esos mimos.

Interdependencia debido a que he leido finalmente, este modelo permite establecer la contacto mas equitativa y no ha transpirado adulta. La interdependencia requiere de dos usuarios autonomas http://www.datingranking.net/es/fatflirt-review, es decir, dos adultos que han aprendido a trabajar de forma independiente. La autonomia no se comprende carente la autoestima desplazandolo hacia el pelo la empuje en si igual, ello supone la idea sobre que alguno es valioso asi­ como digno de amor por el sencilla hecho sobre existir. Partiendo de esa base, individuo no siente la urgencia sobre afirmarse a partir de el otro (controlandolo o dejandose dominar) sino que los dos son aptos sobre entender sus diferencias, aceptarlas y no ha transpirado honrarlas como dos seres separados que quieren quedar juntos para potenciarse.

Cuando existe amor es normal notar afecto, deseo sobre cercania, angustia, inclusive dependencia, solo que esto se da sobre forma sabedor desplazandolo hacia el pelo voluntaria. Aunque las vidas se encuentran entretejidas, son aptos sobre compartir el lograr equitativamente y realizarse responsables sobre sus propios sentimientos, acciones y no ha transpirado contribuciones en la relacion. Cuando nunca hay problemas de autoestima tampoco Tenemos temor a ser integro, uno puede expresar sus sentimientos sin temor a ser judicatura o a que el otro se ponga a la defensiva. Como el autoestima no va a depender del otro, nunca existe panico a levantar intimidad y la independencia de alguno no quiere decir una amenaza para el otro. Quizas por motivo de que soy muy animoso aunque lo que veo en la interdependencia es una maneras de relacionamiento mas productiva, por motivo de que no parte de la deuda o la responsabilidad sino de dos seres que al saberse completos y no ha transpirado valiosos, se proporcionan al otro en un evento de generosidad.